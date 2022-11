Nhận định dự đoán kết quả Ả rập Xê út vs Mexico (2h ngày 1/12): Bảng C World Cup 2022 Dự đoán kết quả, nhận định Ả rập Xê út vs Mexico (2h ngày 1/12): Khi cả 2 đều quyết thắng…

Với tình hình hiện tại của bảng C, cả Ả rập Xê út và Mexico đều phải nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc đọ sức trực tiếp ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng có vé vào vòng 1/8.

