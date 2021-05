Nhận khoản đầu tư "khủng" từ Alibaba, VinMart sắp thành kho hàng online

Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa trực tuyến của gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc tại Đông Nam Á. Alibaba và Baring Private Equity Asia sẽ đầu tư 400 triệu USD để nắm giữ 5,5% cổ phần của The CrownX - một công ty con của Masan Consumer Holdings. Thông qua giao dịch, The CrownX được định giá 6,9 tỷ USD (trước phát hành), với giá trị mỗi cổ phiếu tương đương 93,5 USD. Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX đạt 80,2%.

Alibaba rót 400 triệu USD vào Masan để tấn công thị trường mua sắm trực tuyến.

Masan cho biết họ đang đàm phán trước với các nhà đầu tư khác về khoản đầu tư thêm từ 300 triệu đến 400 triệu USD vào The CrownX trước khi kết thúc năm 2021. Thông báo này đã giúp giá trị cổ phiếu của tập đoàn Việt Nam tăng tới 2,7% vào đầu phiên giao dịch hôm 18/5.

Là một phần của thỏa thuận, công ty bán lẻ Việt Nam sẽ hợp tác với Lazada, đơn vị Đông Nam Á của Alibaba để mở rộng hoạt động kinh doanh kỹ thuật số tại Việt Nam. Tập đoàn của tỷ phú Jack Ma đang tìm cách mở rộng chỗ đứng của mình ở Đông Nam Á - khu vực có 650 triệu dân - khi sự cạnh tranh và giám sát quy định ngày càng gia tăng tại Trung Quốc. Theo ước tính của Bain & Co., Google và Temasek, nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam sẽ tăng lên 52 tỷ USD vào năm 2025, mức tăng 29% trên cơ sở hàng năm so với năm 2020.

Khách hàng đặt trực tuyến trên Lazada có thể lấy hàng tại các địa điểm VinMart?

Nhà phân tích cấp cao Vey-Sern Ling của Bloomberg Intelligence cho biết: “Động thái này sẽ củng cố vị thế cạnh tranh của Lazada bằng cách mở rộng các dịch vụ của mình trong lĩnh vực tạp hóa, tương tự như thương vụ mua lại RedMart ở Singapore. “Các thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á còn non trẻ và Alibaba có thể sẽ đầu tư nhiều hơn nữa trong tương lai, đặc biệt là khi sự cạnh tranh trong khu vực ngày càng gia tăng”, nhà phân tích này cho biết thêm.

Theo tuyên bố, VinCommerce với chuỗi siêu thị VinMart sẽ trở thành nơi cung cấp hàng tạp hóa cho nền tảng thương mại điện tử của Lazada tại Việt Nam và biến các cửa hàng của họ thành điểm lấy hàng cho các đơn đặt hàng trực tuyến. Báo cáo cho biết, cửa hàng tạp hóa chiếm một nửa thị trường bán lẻ và một phần tư chi tiêu của người tiêu dùng, tuy nhiên sự thâm nhập trực tuyến vẫn còn rất non trẻ.

Masan muốn thay đổi xu hướng mua sắm của người tiêu dùng Việt.

Danny Le, CEO Masan Group cho biết “Ưu tiên trước mắt của chúng tôi là hiện đại hóa thị trường tạp hóa Việt Nam và phát triển xu hướng tiêu dùng tuyệt vời từ phân loại đến trải nghiệm mua sắm”.