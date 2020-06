Nhân loại vừa trải qua tháng 5 nóng nhất trong lịch sử

Siberia đang trải qua thời điểm nóng nhất trong lịch sử (Ảnh: Internet)

Dữ liệu được phân tích từ Dịch vụ Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Copernicus (CCCS) trực thuộc Liên minh Châu Âu, cho biết nhiệt độ tháng 5 năm nay ấm hơn khoảng 0,63 độ C so với mức trung bình của các tháng 5 trong khoảng thời gian từ 1981 đến 2010.

Trước đó, CCCS đã ghi nhận mức tăng khoảng 0,7 độ C so với nhiệt độ trung bình trên Trái Đất, trong khoảng thời gian 12 tháng gần nhất đến tháng 5 năm nay.

Và khi so sánh với các số liệu trước thời điểm Cách mạng công nghiệp, các ghi nhận từ của CCCS cho thấy thế giới đang có nguy cơ tiến gần đến ngưỡng nhiệt độ mà các tổ chức quốc tế cảnh báo sẽ tàn phá Trái Đất nếu vượt quá nó.

“Các số liệu của CCCS tương ứng với mức tăng 1,26 độ C so với nhiệt độ trung bình trước thời điểm Cách mạng công nghiệp. Thông thường, nhiệt độ toàn cầu phải được giữ ở mức tăng tối đa 1,5 độ C để tránh tác động lớn đến khí hậu,” Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên Hợp Quốc kết luận.

Đáng chú ý, mức tăng nhiệt độ đột biến nhất trong số hiệu của CCCS nằm ở Siberia, khu vực quanh năm lạnh giá trải dài trên 1 nửa lãnh thổ nước Nga, với nhiệt độ trung bình lên tới 10 độ C trong tháng 5 năm nay.

Nhiều tổ chức môi trường trên thế giới cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lãnh thổ Nga, quốc gia có tới 2/3 diện tích được hình thành trên nền các khối băng vĩnh cửu.

Vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Norilsk ở Siberia, sau khi một nhà máy điện của thành phố gặp sự cố khiến 20.000 tấn nhiên liệu bị rò rỉ, khiến nhiều tấn băng vĩnh cửu trong khu vực này có nguy cơ bị tàn phá nghiêm trọng.