Nhận lương vài trăm triệu, thu nhập trăm tỷ đồng khi tham gia Ban Chiến lược của Công ty Nhật Nam

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Bất động sản Nhật Nam, VKSND TP Hà Nội truy tố chủ doanh nghiệp này là Vũ Thị Thúy về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Thúy bị cáo buộc trong giai đoạn 2020 – 2023 đã gian dối về việc Công ty Nhật Nam có nhiều đất đai, nhiều dự án đang triển khai… để huy động vốn với lãi xuất rất cao, từ 7 – 8%/tháng. Thực tế, Vũ Thị Thuý chỉ “lấy tiền người sau trả cho người trước” và qua đây, lừa đảo hơn 9.113 tỷ đồng.

Vũ Thị Thúy thực hiện hành vi lừa đảo của mình, không liên quan chồng là ca sĩ Khánh Phương.

Giúp sức cho Thúy là các thành viên Ban chiến lược công ty gồm các bị can Trần Thiện Tâm (SN 1990, ở Lâm Đồng); Trịnh Văn Tôn (SN 1984, ở Hà Nội); Phạm Văn Tuyên (SN 1984, ở TP.HCM); Lê Văn Hảo (SN 1987, ở Thanh Hóa); Nguyễn Văn Đức (SN 1982, ở Hà Nội); Nguyễn Công Sơn (SN 1975, ở Hà Nội); Nguyễn Quang Đại (SN 1979, ở Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (SN 1974, ở TP.HCM); Ngô Thị Quyên (SN 1976, ở Bắc Giang cũ); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972, ở Hưng Yên).

Cả 10 thành viên Ban chiến lược Nhật Nam nói trên có nhiệm vụ thu hút khách hàng, quản lý sale cấp dưới, ký hợp đồng với các bị hại có nhu cầu góp vốn… Qua đây, họ được Vũ Thị Thúy duyệt mức thu nhập “khủng” cho bản thân và đội nhóm sale dưới quyền.

Điều tra cho thấy từ 2020 – 2023, những thành viên ban chiến lược này nhận hàng trăm tỷ đồng lương, thưởng, hoa hồng. Người nhiều nhất là Nguyễn Văn Đức với hơn 580 tỷ đồng hoa hồng kèm 44 tỷ tiền thưởng và 622 triệu tiền lương.

Điều tra xác định, Nguyễn Văn Đức được giao phụ trách văn phòng Nhật Nam tại Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương (cũ). Dưới quyền Đức là các Trưởng văn phòng cùng nhân viên sale và nhóm này cùng nhau dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng góp tiền đầu tư.

Đức được trả lương 50 triệu/tháng và mỗi khi ký được hợp đồng, bị cáo nhận 20 – 27% giá trị. Trong số này, Đức giữ cho bản thân từ 0,5 – 2% hợp đồng, còn lại sẽ chuyển cho cấp dưới chia nhau để thúc đẩy việc huy động vốn. Ngoài ra, nếu nhân viên sale đạt chỉ tiêu hằng tháng, Đức nhận thêm 1% tiền “hoa hồng xuyên suốt”.

Tổng cộng, đội nhóm của Đức khiến hơn 2.600 bị hại ký hơn 8.000 hợp đồng huy động vốn, mang về cho Công ty Nhật Nam 2.061 tỷ đồng. Anh ta được hưởng 622 triệu đồng tiền lương; 44,2 tỷ đồng tiền thưởng và hơn 53 tỷ “hoa hồng xuyên suốt”. Đội nhóm của Đức nhận 529 tỷ đồng hoa hồng doanh số.

Một bị can khác, Trần Thiện Tâm, Phó tổng Nhật Nam và là Giám đốc chi nhánh TP.HCM. Tâm bị cáo buộc lên chương trình, hội thảo nhằm thu hút khách hàng ký hợp đồng góp vốn, chuyển tiền cho Công ty Nhật Nam.

Chi nhánh nơi Tâm làm giám đốc đã ký với 2.500 cá nhân hơn 5.500 hợp đồng, thu về 767 tỷ đồng. Qua đây, Tâm nhận 172 tỷ đồng “hoa hồng xuyên suốt”, hơn 11 tỷ tiền thưởng còn đội nhóm chung ở TP.HCM nhận 195 tỷ đồng hoa hồng doanh số.

Trưởng Ban chiến lược của Công ty Nhật Nam là bị cáo Phạm Văn Tuyên.

Tuyên được Vũ Thị Thúy trả lương “khủng”, từ 140 – 238 triệu đồng/tháng và còn được giữ từ 15 – 22% giá trị hợp đồng mỗi khi nhân viên dưới quyền thu tiền của khách.

Đội nhóm do Tuyên quản lý đã ký hơn 500 hợp đồng, thu về 179 tỷ cho Công ty Nhật Nam và qua đây, anh ta hưởng lợi hơn 4 tỷ tiền lương; 2,3 tỷ tiền thưởng; 8,6 tỷ “hoa hồng xuyên suốt”. Đội nhóm của Tuyên nhận thêm 45 tỷ đồng hoa hồng doanh số và trong đó, Tuyên hưởng từ 0,3 – 3% giá trị, tùy từng hợp đồng.