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Thứ sáu, ngày 31/07/2026 13:30 GMT+7

Nhan sắc không tuổi của biểu tượng màn ảnh Hàn Quốc Lee Young Ae

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Trọng Hà Thứ sáu, ngày 31/07/2026 13:30 GMT+7
Nữ diễn viên Lee Young Ae vừa khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện rạng rỡ tại một sự kiện ở Seoul. Ở tuổi 55, cô tiếp tục khẳng định sức hút vượt thời gian với nhan sắc trẻ trung cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ.
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Tại sự kiện diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc) mới đây, mỹ nhân sinh năm 1971 chiếm trọn ống kính truyền thông nhờ phong cách thời trang vô cùng thanh lịch. Lee Young Ae diện bộ vest xanh đậm hiện đại, kết hợp túi xách mini cùng bốt da cao tới đầu gối. Kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao thả lọn mái nhẹ nhàng tôn lên gương mặt dường như miễn nhiễm với sức mạnh của thời gian. Rất nhiều khán giả đã để lại bình luận tán dương nhan sắc nữ diễn viên trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định cô vẫn giữ vững phong độ sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ duy trì được vẻ ngoài rạng rỡ, Lee Young Ae còn sở hữu một cuộc sống sung túc hiếm ai sánh kịp. Theo trang Naver, khối tài sản của cô ước tính chạm mốc 40 triệu USD. Nguồn thu nhập khổng lồ này phần lớn xuất phát nhờ danh xưng "nữ hoàng quảng cáo" khi cô liên tục làm gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng cao cấp.

Lee Young Ae vẫn trẻ trung ở tuổi 55. imBC.

Bên cạnh đó, danh mục bất động sản của ngôi sao này cũng cực kỳ ấn tượng. Gia đình cô hiện sinh sống trong một căn biệt thự rộng lớn tọa lạc tại Yangpyeong thuộc tỉnh Gyeonggi. Nữ diễn viên còn nắm giữ một tòa nhà thương mại đắt giá nằm ở khu Hannam-dong (Seoul) với giá trị tăng vọt sau hơn một thập kỷ sở hữu. Cuộc sống cá nhân của cô cũng vô cùng viên mãn sau khi kết hôn cùng doanh nhân Jeong Ho Young năm 2009. Cả hai có hai người con chung, đây cũng là lý do chính khiến nữ diễn viên quyết định lùi lại phía sau để vun vén tổ ấm thay vì miệt mài chạy sô trên phim trường.

Nhắc tới Lee Young Ae, khán giả châu Á chắc chắn không thể quên cơn sốt mang tên "Nàng Dae Jang Geum" ra mắt năm 2003. Tác phẩm kể về vị nữ ngự y đầu tiên thời Joseon đã ghi nhận tỷ suất người xem trung bình đạt 46,3%, thậm chí có tập chạm đỉnh 57,8%. Dù chi phí sản xuất chỉ khoảng 15 triệu USD, dự án đã mang về hơn 100 triệu USD nhờ việc bán bản quyền phát sóng cho 91 quốc gia hay vùng lãnh thổ. Thành công mang tính bước ngoặt này đã biến Lee Young Ae thành ngôi sao hạng A, giành giải thưởng lớn của đài MBC năm 2003, đồng thời góp phần thổi bùng làn sóng Hallyu ra khắp thế giới.

Lee Young Ae tạo dáng trẻ trung bên poster phim "Nàng Dae Jang Geum". IG.

Trước khi bùng nổ cùng vai diễn lịch sử này, nữ diễn viên đã quen mặt với khán giả qua các dự án nổi bật như "Anh em nhà bác sĩ", "Nụ hôn đầu", "Ngày xuân tươi đẹp". Cô không chỉ chứng minh thực lực diễn xuất mà còn cho thấy nền tảng học vấn xuất sắc khi tốt nghiệp Đại học Hanyang, tiếp tục đào sâu chuyên môn bằng các chương trình sau đại học chuyên ngành sân khấu điện ảnh. Gần đây, cô đánh dấu sự trở lại qua những tác phẩm được đánh giá cao như "Saimdang: Light's Diary", "Bring Me Home", "Thanh tra Koo". Ngôi sao 55 tuổi chia sẻ bản thân không màng danh tiếng phù phiếm, luôn cân nhắc kỹ các kịch bản nhằm truyền tải những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Điều khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ Lee Young Ae chính là quan điểm sống trân trọng sự tự nhiên. Trong khi nhiều đồng nghiệp tìm đến các biện pháp can thiệp dao kéo, cô lại vui vẻ đón nhận những nếp nhăn tuổi tác. Nữ nghệ sĩ cho rằng mỗi thay đổi trên cơ thể đều phản ánh một phần câu chuyện đời người, thể hiện sự trưởng thành của một người phụ nữ đã sống, đã yêu, đã hoàn thành thiên chức làm mẹ. Tâm thế tự tin, độc lập cùng tinh thần cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện đã giúp hình ảnh của cô luôn tỏa sáng rực rỡ trong lòng công chúng.

Theo: t/h
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