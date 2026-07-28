Bài thơ "Lượm" do nhà thơ Tố Hữu viết vào năm 1949, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm được sáng tác theo thể thơ bốn chữ nhịp nhàng, khắc họa hình ảnh chú bé liên lạc tên Lượm với tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh, vui tươi, hăng hái, vô cùng dũng cảm và lạc quan, yêu đời.

Tác phẩm kinh điển này đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt phần Tập đọc lớp 2 và Ngữ văn lớp 6 học kỳ II, trở thành hình ảnh quen thuộc gắn liền với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những câu thơ đi cùng năm tháng ấy, nhiều người vẫn trăn trở với câu hỏi: Nhân vật Lượm là ai và câu chuyện về em có thực sự tồn tại ngoài đời thực?

(Ảnh: Tác giả Huyền Châm, gia đình cung cấp)

Từ hình tượng bất tử trong thơ ca đến lời xác nhận của nhà thơ Tố Hữu

Nhà thơ Tố Hữu lúc sinh thời đã xác định mối liên hệ giữa nguyên mẫu Lượm ngoài đời và hình tượng nhân vật Lượm trong bài thơ cùng tên của ông. Trong cuốn “Nhớ lại một thời” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2000, nhà thơ Tố Hữu đã chia sẻ về nguyên mẫu Lượm chính là người cháu của ông ở ngoài đời.

Ông viết: “Một đồng chí ở Thừa Thiên ra kể cho tôi nghe những tấm gương chiến đấu dũng cảm ở quê nhà và cho tôi biết tin về cháu Lượm. Nó là con của chú em họ của tôi. Từ Cách mạng tháng Tám, nó đã về với tôi ở Huế và cùng một số bạn nhỏ tự nguyện theo các chú bộ đội. Nó đi liên lạc cho đơn vị và trong khi đưa thư qua một cánh đồng, cháu bị trúng đạn, hi sinh khi mới 14 tuổi. Anh em trong đơn vị thương tiếc nó như con, em của mình. Thế là Lượm đã ngã xuống như Kim Đồng và bao bạn nhỏ dũng cảm khác. Tôi viết bài thơ “Lượm”, cảm thấy như còn đâu đây dáng điệu thật dễ thương và khuôn mặt còn trẻ con nhưng rất cứng cỏi của nó..."

Nhà thơ cũng xúc động ghi lại khoảnh khắc dâng trào cảm xúc khi sáng tác bài thơ: “Theo lời người bạn kể, sau loạt đạn của quân thù, Lượm ngã xuống, vẫn nguyên vẻ ngây thơ của chú thiếu niên… Tự nhiên, tôi khẽ thốt lên: “Lượm ơi, còn không?” Không! Những anh hùng, dù nhỏ tuổi như cháu, không bao giờ chết. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta có rất nhiều dũng sĩ thiếu niên như cháu Lượm càng ngày càng nhiều không thể nào đếm xuể, không thể nào biết hết. Có lẽ đó cũng là một đặc trưng, một niềm tự hào lớn của dân tộc ta vốn có truyền thống lâu đời như Trần Quốc Toản ngày xưa vậy”.

Sự thật về nguyên mẫu liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm và tư liệu hồ sơ gia đình

Căn cước bằng song ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt năm 1943 của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm. (Ảnh: Huyền Châm, gia đình cung cấp)

Những thông tin từ tác giả Huyền Châm cho biết, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1991), thường trú tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (cũ sau sáp nhập thuộc tỉnh Khánh Hòa), hiện đang làm việc tại thành phố Nha Trang (cũ), chính là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Thanh (tên thường gọi ở nhà là Nguyễn Văn Lượm).

Hiện tại, chính quyền địa phương phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (cũ) vẫn duy trì thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm kể từ sau khi ông Tuất làm các thủ tục báo cáo với địa phương năm 1977.

Gia đình chị Huyền hiện vẫn lưu giữ một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm. Trong đó có “Tờ nhận tự khai” lập ngày 12/4/1977 của ông Nguyễn Tuất (tên thường gọi là Be), là cha đẻ của liệt sĩ Lượm và là ông nội của chị Huyền. Ông Nguyễn Tuất sinh ngày 27/03/1909 tại Lai Trung, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Bình Trị Thiên (nay là Thừa Thiên - Huế). Ông là cha đẻ của liệt sĩ Nguyễn Thanh, sinh ngày 21/12/1932, tên thường gọi ở nhà là Nguyễn Văn Lượm.

Trong tờ tự khai, ông Tuất là hộ tống viên bưu điện, từng làm việc ở nhiều nơi như Bưu điện Quy Nhơn, Bưu điện Nha Trang, rồi chuyển đến Bưu điện Ninh Hòa, Bưu điện Phan Thiết. Từ năm 1927 đến năm 1943, ông làm việc tại Quy Nhơn và con trai Nguyễn Thanh được sinh ra ở đây. Năm 1943, ông chuyển vào làm việc tại Nha Trang nên đưa gia đình đi theo. Con trai của ông là Lượm cũng theo cha vào Nha Trang và tiếp tục học tại đây trong 2 năm. Hiện gia đình vẫn giữ “giấy căn cước” bằng song ngữ tiếng Pháp/tiếng Việt lập năm 1943 của Nguyễn Thanh. Đây là giấy tờ dành cho các thí sinh ứng thí các bằng cấp Pháp - Việt ở Trung Kỳ, có dán ảnh Nguyễn Thanh lúc đó 11 tuổi.

Mối quan hệ họ hàng giữa liệt sĩ Nguyễn Thanh (tức Nguyễn Văn Lượm) và nhà thơ Tố Hữu đã được ông Nguyễn Xuân (em họ của liệt sĩ Nguyễn Thanh) khẳng định. Vừa đối chiếu với gia phả của dòng họ Nguyễn tại Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, ông Xuân vừa giở cuốn sổ ghi chép về dòng họ để giải thích: “Theo gia phả thì nhà thơ Tố Hữu - tức Nguyễn Kim Thành là bác họ của liệt sĩ Lượm và cũng là chú họ của tôi. Chú Tuất, bố em Lượm và nhà thơ Tố Hữu là anh em con chú con bác”.



Hình ảnh chú bé liên lạc tên Lượm với tính cách hồn nhiên, vui tươi, vô cùng dũng cảm và lạc quan, yêu đời trong bài thơ “Lượm” vẫn đọng lại trong tâm trí độc giả cả nước qua nhiều thế hệ. Càng xúc động hơn nữa khi biết rằng, “chú bé” - liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm ngoài đời đã dũng cảm chiến đấu và ngã xuống ở tuổi thiếu niên để những người đang sống hôm nay được hưởng cuộc sống hòa bình. Sự hy sinh cao đẹp ấy đã thực sự hóa thành bất tử cùng thời gian.

Theo tài liệu lưu giữ của gia đình, liệt sĩ Nguyễn Thanh (Nguyễn Văn Lượm) sinh năm 1932, quê Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Theo cha vào Nha Trang sinh sống và sớm hoạt động cách mạng, đồng chí làm nhiệm vụ liên lạc và hi sinh vào năm 1947, khi ấy mới 14 tuổi. Bằng tổ quốc ghi công có ghi rõ, ông là "Đội viên du kích".