Nhân viên bất cẩn khi chế biến món ăn, quán ăn ở Long An bị thiêu rụi

Trưa 8/11, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy thiệt hại nhiều tài sản của một quán ăn lớn tại trung tâm TP. Tân An. Nguyên nhân có khả năng xuất phát từ bếp gas đang nấu ăn.

Ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ quán Gà Đất ở phường 3, TP. Tân An, Long An. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 10 giờ cùng ngày 8/11, quán ăn Gà Đất khá nổi tiếng tọa lạc đường Huỳnh Văn Tạo, phường 3, TP. Tân An bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa phút chốc lan nhanh lên mái nhà tạo thành đám cháy lớn.

Nhóm nhân viên đang nấu ăn, dọn bàn, thực khách cùng một số người dân xung quanh phát hiện nhanh chóng dùng nước để cố gắng khống chế ngọn lửa.

Đám cháy thiêu rụi toàn bộ quán ăn. Ảnh: Thiên Long

Do quán xây cất chủ yếu bằng các vật liệu dễ bắt lửa, mái lợp tôn, lá nên đám cháy nhanh chóng lan rộng hết khu vực, sau đó lan rộng ra xung quanh hơn 200 m2 rất nguy hiểm. Những nhân viên cùng chủ quán phải chạy thoát ra đường đảm bảo tính mạng.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Long An đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tham gia cứu chữa.

Gần 1 giờ sau ngọn lửa khống chế, nhưng tài sản, bàn ghế, tivi, máy tính, tiền mặt và nhiều đồ gia dụng bị cháy rụi.

"Ngọn lửa bùng lên từ khu nấu ăn gặp vật dễ cháy nên lan nhanh, dù cố gắng dập nhưng không thành công" một nhân viên bếp ăn nói.