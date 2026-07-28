Nhân viên kỹ thuật tử vong khi xe ben lùi đổ vật liệu tại công trình Vành đai 3 TP.HCM

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MH

Ngày 28/7, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một nhân viên kỹ thuật tử vong tại dự án đường Vành đai 3.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn nằm ở đoạn cuối cầu cạn nút giao Tân Vạn, tiếp giáp đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua khu du lịch Thủy Châu, phường Đông Hòa). Thời điểm này, khu vực đang diễn ra các hoạt động thi công đắp đất và lu lèn mặt đường.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, xe ben mang biển kiểm soát 50H-171.33 chở đá vào đổ tại công trình đường Vành đai 3 (đoạn qua phường Đông Hòa). Trong quá trình tài xế cho xe lùi để trút vật liệu, phương tiện bất ngờ va chạm và cán qua người ông Đ. (46 tuổi, quê Đắk Lắk).

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, ông Đ. là nhân viên kỹ thuật đang làm nhiệm vụ giám sát, theo dõi thi công tại khu vực trên.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất dữ liệu liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.