Nhặt được ví tiền cả chục triệu đồng, anh xe ôm ở Hải Phòng liên lạc với Công an trả cho người bị mất

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào hồi 21h40' ngày 11/02/2025, Trung sỹ Bùi Văn Đức đang trực tại cổng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố) đã tiếp nhận thông tin từ anh Đồng Thanh Phong, sinh năm 2003, trú tại Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Trao trả tài sản cho anh P.C.N. Ảnh CAHP.





Theo đó, anh Phong, tài xế xe ôm công nghệ đã đến báo nhặt được ví tiền của anh P.C.N, sinh năm 1989, ở quận Lê Chân, Hải Phòng . Trung sỹ Bùi Văn Đức đã báo cáo chỉ huy Đội KV1 và liên lạc với anh P.C.N để bàn giao lại ví. Trong ví có các giấy tờ tùy thân và số tiền 15.526.000 VNĐ. Đội KV1 cùng anh Đồng Thanh Phong đã bàn giao ví cùng giấy tờ tùy thân và toàn bộ số tiền trên cho anh P.C.N.

Hành động cao đẹp của anh Đồng Thanh Phong không chỉ thể hiện tinh thần trung thực và trách nhiệm của một công dân mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Anh Phong đã thể hiện gương sáng về sự liêm chính và đạo đức, đáng được khen ngợi và noi gương.