Tỉ lệ tiết kiệm nhỏ giọt ở gói thầu hàng chục tỷ

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng là một trong những dự án cấp bách góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện cho miền Nam sau năm 2020 của Chính phủ do EVN làm chủ đầu tư, EVNGENCO 3 thực hiện tư vấn quản lý Dự án với đại diện là ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 23.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt 600MW (1x600MW), sản lượng điện sản xuất khoảng 3,6 tỷ kWh/năm.

Nằm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, do mới hoạt động, trang thiết bị còn cần bổ sung rất nhiều nên trong hai năm qua, nhiệt điện Vĩnh Tân 4 liên tục tổ chức các gói thầu mua sắm phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, công tác đấu thầu tại nhiệt điện Vĩnh Tân 4 còn bộc lộ nhiều vấn đề khi tổ chức đấu thầu công khai nhưng tỉ lệ tiết kiệm trong các gói thầu rất thấp thậm chí có những gói thầu có dấu hiệu đội giá trang thiết bị lên tới cả chục tỷ.

Qua khai thác, tìm hiểu ngẫu nhiên của phóng viên, tại 20 gói thầu trong giai đoạn 2 năm 2020-202, tỉ lệ tiết kiệm chỉ loanh quanh ở mức dưới 1%, thậm chí, có gói tiết kiệm ở mức tượng trưng (0,11%).

Tổng số tiền dự toán là 280.046.096.411 đồng, giá trúng thầu là 278.737.565.894 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi lăm nghìn, tám trăm chín mươi tư đồng), tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ 1.308.530.517 đồng, tỉ lệ tiết kiệm ở mức 0,47%.

Thống kê ngẫu nhiên 20 gói thầu của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nhiều gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm ở mức "tượng trưng".

Đơn cử, ngày 15/9/2020, ông Vũ Thanh Hải (Giám đốc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã ký Quyết định 1132/QĐ-NĐVT4, phê duyệt gói thầu số 48: Cung cấp các loại Packing, Gasket, cho Liên danh công ty TNHH Công nghiệp SIU - công ty TNHH VIFUTECH.

Ở gói thầu này, giá dự toán là 21.498.763.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng); giá trúng thầu là 21.421.494.490 đồng (Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi bốn nghìn, bốn trăm chín mươi đồng).

Như vậy, gói thầu này chỉ tiết kiệm 77.268.510 đồng (Bảy mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi tám nghìn, năm trăm mười đồng), tương đương tỉ lệ tiết kiệm là 0,36%.

Theo Quyết định 1526/QĐ-NĐVT4 ngày 3/12/2020, Giám đốc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng đã ký phê duyệt cho công ty cổ phần Toàn Phát trúng gói thầu số 84: Cung cấp ống và thiết bị cơ khí, với giá trúng thầu là 14.902.311.600 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm linh hai triệu, ba trăm mười một nghìn, sáu trăm đồng).

Với giá dự toán là 14.918.220.119 đồng (Mười bốn tỷ, chính trăm mười tám triệu, hai trăm hai mươi nghìn, một trăm mười chín đồng), gói thầu chỉ tiết kiệm 15.908.519 đồng (Mười lăm triệu, chín trăm linh tám nghìn, năm trăm mười chín đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm 0,11%).

Một quyết định phê duyệt gói thầu "siêu tiết kệm" của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Đến ngày 28/6/2021, Giám đốc Vũ Thanh Hải ký Quyết định số 655/QĐ-NĐVT4 phê duyệt gói thầu Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Với giá dự toán là giá trúng thầu là 69.754.667.754 đồng (Sáu mươi chín tỷ, bảy trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm sáu mười bảy nghìn, bảy trăm năm mươi bốn đồng), có tỉ lệ tiết kiệm là 0,19%.

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Kho vật tư thiết bị nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được ông Vũ Thanh Hải ký phê duyệt cho công ty TNHH Cảnh Phát theo Quyết định số 879/QĐ-NĐVT4 ngày 25/8/2021 cũng chỉ có tỉ lệ tiết kiệm là 0,18%.

Tỉ lệ tiết kiệm quá thấp, có bất cập?

Liên quan đến thực trạng tỉ lệ tiết kiệm thấp trong công tác đấu thầu như tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Luật sư Dương Văn Phúc (công ty Luật TNHH MTV FDVN) nhận định, theo quy định tại luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan, không có quy định nào bắt buộc tỉ lệ tiết kiệm phải nằm trong một hạn mức nhất định, thậm chí tỉ lệ tiết kiệm bằng 0 thì cũng không vi phạm bởi pháp luật không điều chỉnh.

Nguyên tắc xác định giá thấp nhất đối với các trường hợp đấu thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, thì đương nhiên nhà thầu nào đưa ra giá thấp nhất trong số các nhà thầu đủ điều kiện sẽ được lựa chọn.

"Tuy nhiên, hiện tượng có quá nhiều gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm rất thấp, một số gói thầu có tỉ lệ bằng 0 hay một số nhà thầu "quen mặt" với bên mời thầu rất có khả năng có các dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong quá trình mời thầu và lựa chọn nhà thầu. Việc đấu thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp sẽ gây thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước", Luật sư Dương Văn Phúc nhận định.

Cũng theo phân tích từ phía Luật sư, hiện nay, quy trình lựa chọn nhà thầu, thẩm định kết quả được quy định chi tiết trong luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, bên mời thầu có thực hiện đúng theo những quy định đó hay không sẽ ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu.

"Việc quy định tỉ lệ tiết kiệm để nhằm chống thất thoát tiền ngân sách của nhà nước, bất kỳ một việc gì nếu làm lợi cho nhà nước thì mọi người dân đều hoan nghênh và ủng hộ. Ở đây, người dân không biết là do dự toán tính toán chưa thật sự phù hợp hay do việc đấu thầu, chỉ định thầu chưa đảm bảo, có sự "hợp thức hóa" quy trình dẫn đến việc đấu thầu kết thúc mà tỉ lệ tiết kiệm có thể nói là gần như bằng 0, do đó người dân có quyền hoài nghi về việc có mờ ám hay vụ lợi trong việc này", Luật sư Phúc nhấn mạnh.

Không chỉ nhiều gói thầu trúng sát giá, theo nghiên cứu của phóng viên, trang thiết bị trong nhiều gói thầu có giá rất cao so với thị trường, điều này khiến không ít người đặt câu hỏi về năng lực công tác thẩm định giá trong các gói thầu của nhiệt điện Vĩnh Tân 4.