Nhiều hồ thủy điện trơ đáy, thiếu nước tưới, cây cối héo khô, nông dân Kon Tum đứng ngồi không yên

Hàng chục hộ dân trông chờ vào hồ thuỷ lợi cạn trơ đáy

Là một trong những hồ thủy lợi lớn phục vụ bà con nông dân thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), hồ thuỷ lợi Tà Kang rộng hàng chục ngàn mét vuông hiện đã cạn trơ đáy, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ. Xung quanh hồ là hàng loạt máy bơm hoạt động hết công suất, tuy nhiên lượng nước không đủ để bà con có thể tưới cà phê.

Ông Bùi Hữu Trí bỏ ra khoảng 43 triệu đồng để khoan giếng và 15 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước vì hồ thủy lợi cạn nước.

Ông Bùi Hữu Trí (thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) cho biết, gia đình có gần 1 ha cà phê, 1 ha tiêu. Vì lượng nước hồ Tà Kang không đủ tưới nên gia đình ông đã phải đào giếng khoan để có nước tưới tiêu cho khoảng 7 sào cà phê và 1 ha tiêu.

"Gia đình đã bỏ ra khoảng 43 triệu đồng để khoan giếng và 15 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước trước khi bước vào mùa khô. Tuy nhiên, nếu tình trạng hạn hán kéo dài vài tháng nữa, tôi sợ rằng lượng nước không đủ để tưới cho cả vườn. Bà con trong khu vực nhiều lần ý kiến với chính quyền về tình trạng hồ thuỷ lợi này cạn nước, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục", ông Tường nói.

Đang loay hoay với vũng nước nhỏ dưới đáy hồ, ông Bùi Văn Tươi (thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) cho biết, tuy nước hồ đã cạn đáy nhưng người dân vẫn luân phiên sử dụng máy để bơm nước. Mỗi ngày, ông phải cố gắng chắt chiu số nước ít ỏi còn lại trong các vũng nước nhỏ để tưới cho 1,5 ha cà phê của gia đình.

"Hai năm trở lại đây, cứ vào mùa khô là hồ thuỷ lợi Tà Kang lại cạn trơ đáy. Khoảng 20 hộ trông chờ vào hồ thủy lợi này để tưới cho hàng chục ha cây trồng. Nhiều vườn cà phê thiếu nước khiến cây còi cọc, giảm năng suất. Giờ đây, bà con chỉ còn dựa dẫm vào số nước mạch ngầm ít ỏi còn lại trong hồ để vượt qua đợt hạn hán này", ông Tươi bày tỏ.

Ông Bùi Văn Tươi chắt chiu số nước ít ỏi còn lại trong các vũng nước nhỏ để tưới cho 1,5ha cà phê của gia đình.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, đập Tà Kang cạn nước một phần do đập bị đất bồi lấp lòng hồ, bị rò rỉ; một phần do công suất tưới của đập chỉ khoảng 30 ha nhưng người dân ở khu vực này sử dụng đập tưới cho cây trồng vượt 5 lần so với công suất thiết kế của đập, với khoảng hơn 200 ha. Ở khu vực này một số diện tích cà phê của người dân đã xuất hiện tình trạng héo, khô lá.

Tính đến thời điểm hiện tại có 5 công trình, hồ chứa thủy lợi đang có nguy cơ thiếu nước tưới gồm hồ chứa Tân Điền, hồ chứa Cà Tiên, đập thủy lợi Kon Trang Kla, trạm bơm Tà Rộp và trạm bơm Tà Wắc.

Hơn 1.800 ha cây trồng sẽ thiếu nước

Theo Chi cục Thuỷ lợi và Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kon Tum, hiện có khoảng 380 ha lúa, cây công nghiệp, rau màu bị thiếu nước do các hồ, đập, trạm bơm không đảm bảo cấp nước đến cuối vụ. Trong đó, có khoảng 29 ha lúa nằm trong khu tưới hồ Tân Điền; 150 ha lúa thuộc khu tưới hồ Cà Tiên; hơn 92 ha hoa màu thuộc trạm bơm Tà Wắc; hơn 100 ha hoa màu thuộc trạm bơm Tà Rộp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị theo dõi mức nước các hồ chứa để chủ động điều tiết nước hợp lý. Đồng thời, tận dụng tối đa nguồn nước của các khe suối, ao, hồ để chọn nơi đặt máy bơm tưới bổ sung cho những khu vực có thể chống hạn; hoặc dùng các biện pháp đắp đập tạm ngăn suối, dùng máy bơm nước để tưới.

Phóng viên Báo Dân Việt ghi nhận thực tế tại hồ thủy lợi Tà Kang, cạn trơ đáy, chỉ còn vài vũng nước nhỏ với nhiều máy bơm nước vây quanh.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, dự báo nếu tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài đến tháng 5/2025, nhiều hồ đập sẽ cạn nước, khoảng 1.827 ha cây trồng tại các khu vực như TP Kon Tum, huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Rẫy, Đăk Tô dự kiến sẽ thiếu nước

Ông Nguyễn Văn Dẫn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum cho biết, hiện tại đơn vị đang triển khai các biện pháp chống hạn cho cây trồng tại các khu vực hồ đập thiếu nước. Cụ thế, đối với các trạm bơm điện (Tà Rộp, Tà Wắc...) lắp đặt máy bơm dự phòng, nối đường ống, lấy nước từ lòng sông để tiếp nước chống hạn.

Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm, tuyến đường ống tiếp nước của trạm bơm chuyền để tiếp nước chống hạn cho cánh đồng Tân Điền; lắp đặt bổ sung tuyến đường ống tiếp nối từ cửa ra cuối đường ống trạm bơm Vinh Quang mở rộng để tiếp nước cho cánh đồng Cà Tiên; lắp đặt trạm bơm điện lấy nước từ suối Ngô Trang để bơm bổ sung nước cho khu tưới cuối tuyến N3, đồng thời, tiếp nước từ kênh N1 của đập Kon Trang Kla và cống tưới N22 của tuyến kênh Nam hồ chứa Đăk Uy.