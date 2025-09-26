Nhiều kết quả nổi bật ngành KH&CN trong tháng 9, hướng đến hoàn thiện 4 dự án Luật lớn

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Hoàng Phương cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành KH&CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Đây là dịp đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành, phát triển của ngành Bưu chính - Viễn thông, đồng thời tôn vinh 66 năm đóng góp của ngành KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện không chỉ ghi nhận, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học, doanh nghiệp đã nỗ lực cống hiến mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đổi mới và ý chí phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 từ ngày 1 đến 3/10/2025. Đây là sự kiện trọng điểm, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức quốc tế. Ngày hội do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) tổ chức, gắn liền với Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025.

Nhiều kết quả KH&CN nổi bật tháng 9, hướng đến hoàn thiện 4 dự án Luật lớn

Về phương diện pháp lý, Bộ KH&CN đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) với mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy thị trường KH&CN minh bạch, khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời tăng cường kiểm soát chuyển giao công nghệ xuyên biên giới.

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu "phản ứng nhanh"

Sáu nhóm chính sách mới được đưa ra, trong đó có mở rộng phạm vi điều chỉnh sang công nghệ chiến lược, công nghệ xanh; cơ chế ưu đãi mạnh mẽ để khuyến khích chuyển giao và đào tạo nhân lực; phát triển thị trường KH&CN chuyên nghiệp, với vai trò trung tâm của sàn giao dịch công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 do Bộ KH&CN chủ trì sẽ diễn ra với chủ đề “Thể chế AI”. Đây là diễn đàn quốc tế thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ số, đặc biệt nhấn mạnh xây dựng hành lang pháp lý cho trí tuệ nhân tạo. Sự kiện được kỳ vọng góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam như một trung tâm khu vực trong thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Trong tháng 9/2025, Bộ KH&CN cũng đã chỉ đạo nhiều công việc quan trọng: ban hành Công điện số 16/CĐ-BKHCN về chủ động ứng phó siêu bão Ragasa; tổ chức thành công Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 tại Quảng Ninh; hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm cụ thể hóa Quyết định 1131/QĐ-TTg về công nghệ và sản phẩm chiến lược; phổ biến kết quả đánh giá Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII); và tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng 700 MHz, với VNPT là đơn vị trúng đấu giá sau Viettel.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Hoàng Phương.

Bước sang tháng 10/2025, Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện 4 dự án luật lớn gồm: Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi, bổ sung); Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung); và Luật Chuyển đổi số. Đồng thời, Bộ cũng xây dựng dự án Luật Trí tuệ nhân tạo trình Quốc hội, cũng như khẩn trương ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành 4 luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ chín.

Ngoài ra, Bộ KH&CN đang triển khai các đề án trọng điểm như: Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đề án sửa đổi mã bưu chính quốc gia, và đề án phát triển doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn nhằm xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số và bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Chuỗi sự kiện và công việc trọng tâm trên không chỉ thể hiện vai trò điều phối, dẫn dắt của Bộ KH&CN mà còn cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao vị thế trên bản đồ khoa học – công nghệ toàn cầu.