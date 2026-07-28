Nhiều người dân Khánh Hòa đổi đời nhờ mô hình giáo dục cộng đồng mới

Nửa đầu năm 2026, BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch
Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới 6 tháng đầu năm 2026 biến động mạnh bởi những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vẫn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Thành công này đến từ việc tận dụng hiệu quả diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ, duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất cao và triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị linh hoạt, tối ưu.