Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Xã hội
Thứ ba, ngày 28/07/2026 18:42 GMT+7

Nhiều người dân Khánh Hòa đổi đời nhờ mô hình giáo dục cộng đồng mới

+ aA -
Thủy Tiên Thứ ba, ngày 28/07/2026 18:42 GMT+7
Không chỉ giúp hàng trăm nghìn người dân có thêm cơ hội tự tin giao tiếp với người nước ngoài, chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" do Vingroup và tỉnh đồng triển khai từ tháng 8/2022 đã từng bước xây dựng hệ sinh thái học tập cộng đồng, biến năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số của cộng đồng thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển kinh tế du lịch địa phương. Chương trình được vinh danh Giải Vàng tại Global CSR & ESG Awards 2026.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người dân tự tin hơn nhờ học tiếng Anh

Trước đây, mỗi khi có khách nước ngoài ghé quán, chị Khánh - tiểu thương bán sinh tố tại Chợ Đầm (Nha Trang) thường chỉ biết mỉm cười và ra dấu vì không đủ tự tin giao tiếp. Không ít lần, khách rời đi chỉ vì rào cản ngôn ngữ.

Sau khi tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh Chợ Đầm thuộc Chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh", chị dần có thể chào hỏi, giới thiệu sản phẩm và trò chuyện với du khách.

"Biết tiếng Anh giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Khách hỏi gì mình cũng hiểu và tư vấn được, nên cơ hội bán hàng cũng tốt hơn", chị chia sẻ.

Cũng như chị Khánh, ông Dương Minh Phô - tài xế xích lô nhiều năm làm việc tại Nha Trang từng rất ngại khi gặp khách quốc tế. Giờ đây, ông có thể giới thiệu các điểm du lịch bằng tiếng Anh, trò chuyện với du khách, thậm chí tham gia biểu diễn nhạc kịch bằng tiếng Anh trước hàng trăm khán giả.

Không chỉ mang lại cơ hội học tập cho nhiều nhóm đối tượng, chương trình còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch và dịch vụ - ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa. Khi ngày càng nhiều người dân có thể giao tiếp với du khách quốc tế, trải nghiệm của du khách được cải thiện, năng lực cạnh tranh của điểm đến cũng được nâng lên.

Ông Dương Minh Phô, CLB tiếng Anh Xích lô tự tin diễn nhạc kịch bằng tiếng Anh. Ảnh: VinUni

Chương trình cũng mở ra cơ hội học tập cho nhiều nhóm yếu thế, tại Câu lạc bộ tiếng Anh của Mái ấm Tâm Đức, cô bé khiếm thị Hoàng Yến từ chỗ rụt rè đã dần tự tin giao tiếp và tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè. Với Yến, ngoại ngữ không chỉ là môn học mà còn là hành trang để theo đuổi ước mơ.

Những thay đổi rất đời thường ấy phản ánh hành trình gần bốn năm của Chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" - sáng kiến giáo dục cộng đồng vừa được quốc tế ghi nhận với Giải Vàng Global CSR & ESG Awards 2026, trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 18 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), nơi tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, mô hình tạo tác động tích cực tới cộng đồng và phát triển bền vững.

Bà Bùi Thu Dung, Giám đốc Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” đại diện Trường Đại học VinUni nhận Giải Vàng tại Global CSR & ESG Awards 2026 tại Bangkok. Ảnh: VinUni

Từ một môn học thành kỹ năng của cả cộng đồng

Là địa phương có thế mạnh về du lịch, Khánh Hòa mỗi năm đón hàng triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, rào cản ngoại ngữ vẫn khiến không ít người dân làm du lịch, dịch vụ bỏ lỡ cơ hội giao tiếp và phát triển công việc.

VinUni phát triển mô hình Digital English – mô hình giáo dục cộng đồng kết hợp năng lực ngoại ngữ với nền tảng số, giúp người dân học tập, thực hành và sử dụng tiếng Anh trong đời sống hằng ngày.

Thay vì coi tiếng Anh là môn học dành riêng cho học sinh, chương trình” đưa việc học và thực hành ngoại ngữ vào nơi làm việc, khu dân cư, điểm du lịch, chợ truyền thống và các hoạt động cộng đồng.Sau gần bốn năm triển khai, chương trình mở rộng tới 64 phường, xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đến tháng 5/2026, hơn một triệu người đã thay đổi nhận thức về vai trò của tiếng Anh đối với học tập, công việc và cuộc sống; hơn 600.000 lượt người hưởng lợi từ chương trình. Riêng giai đoạn 4, hơn 300.000 người trực tiếp tham gia các hoạt động, tăng 77% so với giai đoạn trước.

Từ một môn học trong nhà trường, tiếng Anh cùng năng lực số dần trở thành kỹ năng thiết yếu, giúp người dân tự tin giao tiếp, mở rộng cơ hội việc làm và tăng năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.

Đại diện Dự án cho hay, điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc VinUni xây dựng một mô hình tiếng Anh số hoàn chỉnh gồm nền tảng số, hệ thống học liệu, phương pháp đào tạo, mạng lưới tình nguyện viên và cơ chế phối hợp đa bên giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng.

3.000 người đồng diễn Flashmob tại “Ngày hội tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa”- sự kiện tiếng Anh cộng đồng thu hút hơn 10.000 người tham gia. Ảnh: VinUni

Đến nay, VinUni đã chuẩn hóa mô hình tiếng Anh số (Digital English), bao gồm nền tảng số, hệ thống học liệu, quy trình vận hành, chương trình đào tạo tình nguyện viên và cơ chế đánh giá. Mô hình sẵn sàng chuyển giao và triển khai trên quy mô lớn tại các địa phương có định hướng phát triển du lịch trên cả nước.Nhờ được số hóa và chuẩn hóa, mô hình có thể được chuyển giao nhanh, triển khai đồng bộ và điều chỉnh phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Tại Khánh Hòa, mô hình đã giúp thành lập 800 câu lạc bộ tiếng Anh với gần 42.000 thành viên, được vận hành bởi hơn 700 tình nguyện viên. Khoảng 80% câu lạc bộ duy trì sinh hoạt hằng tuần, tạo môi trường thực hành tiếng Anh thường xuyên ngay trong cộng đồng.

Đánh giá về hiệu quả, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh", cho biết: "Qua bốn năm triển khai, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào học ngoại ngữ, góp phần nâng cao năng lực hội nhập và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh".

Dưới góc độ phát triển bền vững, chương trình góp phần hiện thực hóa nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), trong đó có giáo dục chất lượng, việc làm bền vững, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy quan hệ đối tác.

Đến nay, chương trình không chỉ tạo ra kết quả tại Khánh Hòa mà còn được chuẩn hóa để có thể chuyển giao. Hệ thống giáo trình, học liệu, nền tảng số, chương trình đào tạo tình nguyện viên và quy trình vận hành đã sẵn sàng chia sẻ cho các địa phương có nhu cầu.

Trong giai đoạn tiếp theo, VinUni sẽ tiếp tục phát triển nền tảng Digital English với AI , xây dựng mạng lưới 1.000 Đại sứ tiếng Anh địa phương và kết nối với các tỉnh, thành có thế mạnh về du lịch như Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sa Pa hay TP.HCM góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

Giải thưởng quốc tế là một cột mốc đáng ghi nhận, nhưng giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở việc chứng minh rằng năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số của người dân có thể trở thành một nguồn lực mềm (soft power) thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, mô hình này gợi mở một hướng tiếp cận mới: giáo dục không chỉ diễn ra trong trường học mà có thể trở thành động lực phát triển của cả cộng đồng. Với mô hình Digital English đã được VinUni chuẩn hóa trên nền tảng số, chương trình không chỉ tạo tác động tại Khánh Hòa mà còn mở ra khả năng nhân rộng tới các địa phương du lịch trên cả nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tham khảo thêm

Hàng ngàn trẻ mầm non TP.HCM sắp được học tiếng Anh tích hợp công nghệ

Hàng ngàn trẻ mầm non TP.HCM sắp được học tiếng Anh tích hợp công nghệ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mẹ đầu tư không tiếc tiền học tiếng Anh và 'cú lội ngược dòng' ra thế giới

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mẹ đầu tư không tiếc tiền học tiếng Anh và "cú lội ngược dòng" ra thế giới

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đắk Lắk: Xác minh clip nghi có dòi bò trong món gà tại tiệc tân gia

Sau khi clip nghi có dòi trong món gà tại một tiệc ở Đắk Lắk lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền địa phương cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Bệnh viện chấm dứt tiếp nhận, bàn giao 2 nữ sinh thực tập về trường sau clip doạ “tiêm thuốc độc” trên TikTok

Xã hội
Bệnh viện chấm dứt tiếp nhận, bàn giao 2 nữ sinh thực tập về trường sau clip doạ “tiêm thuốc độc” trên TikTok

Vụ nghi có dòi trong món gà tại tiệc tân gia ở Đắk Lắk, cơ sở nấu ăn nói gì?

Xã hội
Vụ nghi có dòi trong món gà tại tiệc tân gia ở Đắk Lắk, cơ sở nấu ăn nói gì?

Lá thư từ chiến trường và hành trình gần 40 năm đưa liệt sĩ là nhà giáo trở về quê hương

Xã hội
Lá thư từ chiến trường và hành trình gần 40 năm đưa liệt sĩ là nhà giáo trở về quê hương

Hai nữ sinh thực tập doạ “tiêm thuốc độc” trên TikTok: Trường họp hội đồng kỷ luật, xử lý nghiêm

Xã hội
Hai nữ sinh thực tập doạ “tiêm thuốc độc” trên TikTok: Trường họp hội đồng kỷ luật, xử lý nghiêm

Đọc thêm

Nửa đầu năm 2026, BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch
Doanh nghiệp

Nửa đầu năm 2026, BSR lập kỷ lục sản lượng và doanh thu so với kế hoạch

Doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới 6 tháng đầu năm 2026 biến động mạnh bởi những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vẫn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Thành công này đến từ việc tận dụng hiệu quả diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ, duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất cao và triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị linh hoạt, tối ưu.

Giá vàng hôm nay (chiều 28/7): Thế giới tiếp đà giảm sâu, trong nước dự báo 'đỏ lửa'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (chiều 28/7): Thế giới tiếp đà giảm sâu, trong nước dự báo "đỏ lửa"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay chiều 28/7, vàng SJC và nhẫn tiếp tục giữ mức giảm so với trưa nay. Trong khi, giá vàng thế giới "lao dốc không phanh", sắp về mức 4.000 USD/ounce.

Ông Zelensky công bố 'danh sách tử thần' mới, thề tiếp tục đánh sâu vào lãnh thổ Nga
Thế giới

Ông Zelensky công bố "danh sách tử thần" mới, thề tiếp tục đánh sâu vào lãnh thổ Nga

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đã xây dựng danh sách mục tiêu ưu tiên mới cho các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng
Chuyển động Sài Gòn

Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng

Chuyển động Sài Gòn

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, ngày 28/7, Đội Quy tập đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số bộ lên 144.

Tập đoàn ABB ra mắt hàng loạt công tắc ổ cắm mới, củng cố hệ sinh thái điện từ nguồn đến điểm dùng cuối
Doanh nghiệp

Tập đoàn ABB ra mắt hàng loạt công tắc ổ cắm mới, củng cố hệ sinh thái điện từ nguồn đến điểm dùng cuối

Doanh nghiệp

Tại sự kiện “Kiến tạo cuộc sống hiện đại với sự tiện nghi, an toàn và bền vững”, Tập đoàn ABB đã giới thiệu sáu dòng công tắc ổ cắm mới gồm Acus, Velet, Zita, Mayple, Velet120 và Mayple120. Sự kiện vừa được tổ chức tuần qua tại TP.HCM.

Thắng Campuchia 5 – 1, điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?
Thể thao

Thắng Campuchia 5 – 1, điểm yếu của ĐT Indonesia là gì?

Thể thao

Truyền thông Indonesia cho rằng, ĐT Việt Nam đang “e sợ” ĐT Indonesia. Xem ĐT Indonesia đè bẹp ĐT Campuchia, hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng cảm thấy e ngại.

Lễ Quốc khánh 2/9 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp
Xã hội

Lễ Quốc khánh 2/9 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Xã hội

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới đây người lao động trong cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp, tính cả ngày nghỉ cuối tuần.

Vùng đất nào của nước ta (nay thuộc TPHCM) có từ năm 1623 khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên ký thỏa ước với vua Chân Lạp?
Nhà nông

Vùng đất nào của nước ta (nay thuộc TPHCM) có từ năm 1623 khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên ký thỏa ước với vua Chân Lạp?

Nhà nông

Quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thể được tính gần 400 năm, kể từ thỏa ước năm 1623, chúa Nguyễn Phúc Nguyên với vua nước Chân Lạp Chey Chetta II, cho phép những nhóm c­ư dân Việt đầu tiên được khai phá xứ Mô Xoài (địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau này, nay là TPHCM sau sáp nhập).

Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc hoạt động ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp
Thời sự

Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc hoạt động ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp

Thời sự

Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp; bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam chia tay SLNA, gia nhập PVF-CAND?
Thể thao

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam chia tay SLNA, gia nhập PVF-CAND?

Thể thao

Trung vệ Hồ Khắc Lương nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay SLNA trong ít ngày tới để chuyển sang khoác áo PVF-CAND. Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sau nhiều mùa giải không tìm được chỗ đứng tại đội bóng quê hương.

Trụ sở UBND cũ thành trường học, phụ huynh mừng vì con có chỗ học gần nhà
Chuyển động Sài Gòn

Trụ sở UBND cũ thành trường học, phụ huynh mừng vì con có chỗ học gần nhà

Chuyển động Sài Gòn

Từ trụ sở UBND quận 12 trước đây, Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón năm học đầu tiên. Không chỉ giải bài toán thiếu trường ở phường Thới An, ngôi trường mới còn mang theo kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang, đạt chuẩn cho học sinh địa phương.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng đối với 1 Thứ trưởng và 4 nguyên cán bộ lãnh đạo
Thời sự

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng đối với 1 Thứ trưởng và 4 nguyên cán bộ lãnh đạo

Thời sự

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.

Giải Taekwondo Quốc tế G1 quy tụ 167 vận động viên
Thể thao

Giải Taekwondo Quốc tế G1 quy tụ 167 vận động viên

Thể thao

Giải Taekwondo Quốc tế G1 "CJ Vietnam Open 2026" trong hai ngày 28-29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) quy tụ 167 vận động viên đến từ 15 quốc gia.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu lập kịch bản giải ngân từng tuần cho mọi dự án
Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu lập kịch bản giải ngân từng tuần cho mọi dự án

Kinh tế

Đến ngày 22/7, Đà Nẵng mới giải ngân 45,3% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thấp hơn 12,2 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra. Trước áp lực hoàn thành chỉ tiêu và mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng tốc giải ngân, quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm tiến độ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận thêm nhiệm vụ mới
Thời sự

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận thêm nhiệm vụ mới

Thời sự

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu được phân công làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 742 vừa được ban hành.

Người hâm mộ đội nắng, xếp hàng dài mua vé xem Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore
Media

Người hâm mộ đội nắng, xếp hàng dài mua vé xem Đội tuyển Việt Nam đấu với Singapore

Media

Từ đầu giờ chiều 28/7, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Mỹ Đình, Hà Nội, để mua vé xem trực tiếp trận Tuyển Việt Nam gặp Singapore ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Sức hút của trận đấu khiến điểm bán vé luôn tấp nập trong ngày đầu mở bán.

Tiền vệ ĐT Việt Nam 'quay xe' tại Hải Phòng FC
Thể thao

Tiền vệ ĐT Việt Nam "quay xe" tại Hải Phòng FC

Thể thao

Hồi tháng trước, từng xuất hiện thông tin Nguyễn Hữu Sơn có thể sẽ theo chân Triệu Việt Hưng hay Phạm Trung Hiếu, rời Hải Phòng FC. Tuy nhiên trong động thái mới nhất, tiền vệ từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam vào tháng 9/2023 đã quyết định gia hạn tới 2029 với đội bóng đất Cảng.

Nhiều người ở Lâm Đồng nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt nướng
Xã hội

Nhiều người ở Lâm Đồng nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt nướng

Xã hội

Nhiều người ở xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt nướng do bà T.T.N làm chủ.

Công ty Ăn cùng Bà Tuyết chung tay ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Doanh nghiệp

Công ty Ăn cùng Bà Tuyết chung tay ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Doanh nghiệp

Ngày 27/7, Công ty Ăn cùng Bà Tuyết ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, trao quà người có công và dâng hương tri ân tại phường Phúc Thuận, Thái Nguyên, lan tỏa trách nhiệm xã hội.

U23 Việt Nam hội quân: Nhiều gương mặt mới
Thể thao

U23 Việt Nam hội quân: Nhiều gương mặt mới

Thể thao

Ngày mai (29/7), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại trong đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD 2026.

Cổ phiếu công nghệ hồi phục, góp sức kéo VN-Index tăng hơn 11 điểm
Khoa học Công nghệ

Cổ phiếu công nghệ hồi phục, góp sức kéo VN-Index tăng hơn 11 điểm

Khoa học Công nghệ

Sau nhiều phiên điều chỉnh, cổ phiếu công nghệ lấy lại sắc xanh với dòng tiền hơn 355 tỷ đồng chảy vào nhóm tăng giá. FPT tiếp tục dẫn dắt, góp phần giúp VN-Index tăng hơn 11 điểm.

Con số 13 có nhiều điều bí ẩn gì liên quan đến vua Bảo Đại?
Đông Tây - Kim Cổ

Con số 13 có nhiều điều bí ẩn gì liên quan đến vua Bảo Đại?

Đông Tây - Kim Cổ

Không chỉ là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn, vua Bảo Đại còn gắn với con số 13 qua nhiều dấu mốc trong cuộc đời. Những sự trùng hợp này khiến cuộc đời vị vua cuối cùng của Việt Nam càng trở nên đặc biệt.

Viettel Điện Biên gặp mặt, chúc mừng Quán quân Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026
Điện Biên Hôm Nay

Viettel Điện Biên gặp mặt, chúc mừng Quán quân Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026

Điện Biên Hôm Nay

Viettel Điện Biên tổ chức chương trình gặp mặt, chúc mừng và trao quà cho cháu Tường Minh, Quán quân cuộc thi Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026 (Vietnam Kid Singer 2026). Hoạt động nhằm biểu dương tài năng trẻ của quê hương, đồng thời thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

“Vượt nắng thắng mưa” thi công 'thần tốc' 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than
Lai Châu Ngày Mới

“Vượt nắng thắng mưa” thi công "thần tốc" 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than

Lai Châu Ngày Mới

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu không quản ngày đêm, nỗ lực thi công xây dựng nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than (Lai Châu).

Vô cùng tàn khốc - chuyên gia Mỹ kinh hãi trước nguy cơ mở rộng chiến tranh ở Ukraine
Thế giới

Vô cùng tàn khốc - chuyên gia Mỹ kinh hãi trước nguy cơ mở rộng chiến tranh ở Ukraine

Thế giới

Mỹ và các quốc gia châu Âu là thành viên NATO trên thực tế đang ở trong tình trạng chiến tranh với Nga. Đây là tuyên bố của cựu nhà ngoại giao Mỹ Chas Freeman trong chương trình phát trên một kênh YouTube.

Tài năng hiếm có của Christopher Nolan
Văn hóa - Giải trí

Tài năng hiếm có của Christopher Nolan

Văn hóa - Giải trí

Christopher Nolan đã dành trọn sự nghiệp để chứng minh phim thương mại hoàn toàn có thể chứa đựng triết lý hàn lâm. Vị đạo diễn quyền lực này luôn kiên định với phong cách nghệ thuật độc đáo nhằm mang lại trải nghiệm nguyên bản nhất cho khán giả.

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, Hà Nội mưa to giờ tan tầm, cảnh báo mưa to xuyên đêm trên 150mm tại miền Bắc
Nhà nông

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, Hà Nội mưa to giờ tan tầm, cảnh báo mưa to xuyên đêm trên 150mm tại miền Bắc

Nhà nông

Tin mưa to Hà Nội mới nhất, cơ quan khí tượng vừa dự báo khu vực Thủ đô sẽ có mưa vừa, mưa to trong giờ tan tầm; từ chiều tối nay (28/7) miền Bắc cảnh báo có mưa rất to trên 150mm.

Được PVcomBank 'bơm vốn', Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu vẫn thua lỗ
Kinh tế

Được PVcomBank "bơm vốn", Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu vẫn thua lỗ

Kinh tế

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi thay đổi lãnh đạo và phát sinh các giao dịch tín dụng trị giá hàng trăm tỷ đồng tại PVcomBank, kết quả kinh doanh của Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu không những không được cải thiện mà còn thua lỗ. Đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế của doanh nghiệp là hơn 46 tỷ đồng.

Một con cá heo dài 2,6m, nặng gần 300 kg trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi
Nhà nông

Một con cá heo dài 2,6m, nặng gần 300 kg trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi

Nhà nông

Khu vực ngư dân phát hiện cá heo trôi dạt vào bờ thuộc vùng biển xã Vạn Tường (Quảng Ngãi). Cá heo có chiều dài khoảng 2,6m và trọng lượng khoảng 300 kg.

Vì sao thứ quả ngon ngọt ví như 'quả vua' ở vương quốc Đông Nam Á này lại 'rớt giá' chưa từng thấy trong vòng 10 năm?
Nhà nông

Vì sao thứ quả ngon ngọt ví như "quả vua" ở vương quốc Đông Nam Á này lại "rớt giá" chưa từng thấy trong vòng 10 năm?

Nhà nông

Giá sầu riêng tại 3 tỉnh biên giới cực Nam của Vương quốc Thái Lan gồm tỉnh Yala, Pattani và tỉnh Narathiwat đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trong bối cảnh sản lượng sầu riêng tăng mạnh...

Tin đọc nhiều

1

Đại tướng Phan Văn Giang: "Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã"

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã'

2

Vì sao Đàm Diên Khải nhường cả giang sơn lẫn mỹ nhân Tống Mỹ Linh cho Tưởng Giới Thạch?

Vì sao Đàm Diên Khải nhường cả giang sơn lẫn mỹ nhân Tống Mỹ Linh cho Tưởng Giới Thạch?

3

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì "không cần thiết"

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì 'không cần thiết'

4

"Sự trả thù sẽ đến", Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

'Sự trả thù sẽ đến', Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

5

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy