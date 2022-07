Nhiều người dùng Việt Nam hoang mang: Hàng chục xe sang Mercedes, Audi bị triệu hồi

Các xe của Mercedes-Benz bị ảnh hưởng lần này bao gồm GL 450 4MATIC, ML 350/500 4MATIC (số loại 164) và R280/300, R350, R350 4MATIC, 500 4MATIC (số loại 251). Theo công bố, có tổng cộng 76 chiếc tại Việt Nam cần triệu hồi, đều được sản xuất trong thời gian từ 5/2008 đến 11/2011.

GL 450 4MATIC nằm trong số những xe bị triệu hồi đợt này của Mercedes-Benz (Ảnh: MuaBanNhanh).

Nguyên nhân của đợt triệu hồi được Mercedes-Benz cho biết là do vỏ của bầu trợ lực phanh có thể bị rò rỉ do sự ăn mòn ở khu vực mối ghép sau thời gian dài sử dụng và do tiếp xúc nhiều với môi trường nước, ẩm. Khi này, lực hỗ trợ phanh sẽ giảm, dẫn đến phải tăng lực bàn đạp phanh để giảm tốc xe. Điều này có thể kèm theo tiếng rít hoặc tiếng ồn của luồng không khí khi đạp phanh.

Trong một số trường hợp, sự ăn mòn rò rỉ nghiêm trọng, có thể dẫn đến hỏng cơ cấu cơ khí bên trong bầu trợ lực phanh trong quá trình đạp mạnh phanh. Một số trường hợp hiếm gặp có thể xảy ra tai nạn do không thể giảm tốc xe bằng phanh. Chức năng của phanh tay không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Để khắc phục, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý trong khoảng 3 giờ. Thời gian áp dụng cho đợt triệu hồi này từ 30/6/2022 đến 31/12/2027.

Audi Việt Nam triệu hồi 33 xe Audi A8L để kiểm tra và thay thế lưới lọc dầu (Ảnh: Auto568).

Trong khi đó, Audi Việt Nam cũng thông báo triệu hồi 33 chiếc Audi A8 được sản xuất từ 2014-2016. Nguyên nhân được xác định là lưới lọc dầu trong bộ phận cấp dầu cho bộ tăng áp có thể bị tắc nghẽn do cặn, ảnh hưởng xấu đến khả năng bôi trơn cho cơ cấu hoạt động của bộ tăng áp, dẫn đến giảm công suất hoặc thậm chí động cơ ngừng hoạt động.

Theo Audi, để khắc phục lỗi trên thì lưới lọc dầu trong bộ phận cấp dầu cho bộ tăng áp phải được thay thế bằng cái mới có kích thước lớn hơn trên những xe bị ảnh hưởng. Thời gian xử lý dự kiến hết 1,5 giờ cho mỗi xe, triển khai từ 1/7/2022 đến 30/6/2025.

Trước đó, Audi Việt Nam đã thông báo triệu hồi 301 chiếc Q5 (2009-2012) do lỗi túi khí Takata, 848 chiếc Q5 (2017-2022) để lắp thêm miếng bảo vệ xung quanh hộp điều khiển thông tin.