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Thứ năm, ngày 11/06/2026 17:17 GMT+7

Nhiều sĩ tử TP.HCM "thở phào" sau môn Toán, nhưng chuyên gia đánh giá điểm 10 sẽ cực hiếm

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Nguyệt Minh Thứ năm, ngày 11/06/2026 17:17 GMT+7
Chiều 11/6, hơn 142.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026: Sĩ tử nắm chắc điểm khá

Rời điểm thi với nụ cười rạng rỡ, em Mai Trịnh Khánh Dũng, học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhận xét đề Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 năm nay khá vừa sức và không có yếu tố đánh đố thí sinh.

Nam sinh đánh giá tư duy đề tương đồng với các năm trước nhưng mang lại cảm giác dễ thở hơn hẳn so với năm ngoái. Theo Dũng, từ phần trắc nghiệm đến các câu đúng/sai đều khá cơ bản, học sinh trung bình khá có thể dễ dàng bỏ túi điểm 7. Với định hướng xét tuyển khối A00 và nguyện vọng vào khối trường Quân đội, Khánh Dũng tự tin mình sẽ đạt mức 8 điểm trở lên.

Cùng chung tâm trạng thoải mái, nữ sinh Diệp Nguyên Hạ, cũng đến từ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ cảm giác hài lòng sau khi nộp bài. Hạ cho biết đề thi năm nay ổn hơn rất nhiều so với những đề thi thử em từng làm.

Sĩ tử TP.HCM bày tỏ niềm vui sau khi hoàn thành Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyệt Minh

Đặt mục tiêu dùng tổ hợp Toán, Lý, Hóa để xét tuyển vào ngành Hóa dược của Đại học Y Dược TP.HCM, Nguyên Hạ đánh giá mình có thể đạt trên 8 điểm môn Toán, tạo đà tâm lý rất tốt cho các môn thi tiếp theo.

Đối với những thí sinh chỉ dùng môn Toán để xét tốt nghiệp, đề thi năm nay cũng được xem là một chiếc phao cứu sinh an toàn. Em Anh Thư, học sinh trường THPT Diên Hồng, chấm điểm độ khó của đề chỉ ở mức 5/10. Theo Thư, phần trắc nghiệm rất dễ để lấy điểm, phù hợp để "cứu" những bạn mất gốc. Dù mục tiêu chính chỉ là qua điểm liệt, nữ sinh này vẫn tự tin nhắm tới khoảng 6 điểm bài làm của mình.

Dù được đánh giá là dễ thở ở phần đầu, đề thi môn Toán 2026 vẫn thể hiện rõ vai trò tuyển sinh đại học nhờ tính phân hóa mạnh ở nửa sau. Điểm nghẽn khiến nhiều thí sinh phải "nhăn trán" nằm ở phần trả lời ngắn. Em Ngọc Nhi, học sinh trường Phổ thông Việt Úc, nhận định với học sinh lực học khá, đề thi bám rất sát đề tham khảo, không quá khó nhưng phần trả lời ngắn thực sự là một thử thách.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

Phân tích sâu hơn về những câu hỏi chặn điểm, cả Khánh Dũng và Nguyên Hạ đều đồng tình rằng hai câu Xác suất ở phần trả lời ngắn cùng một câu ở phần đúng/sai chính là yếu tố phân loại thí sinh rõ rệt nhất. Một điểm mới mẻ của kỳ thi năm nay là thí sinh phải tự tìm ra quy luật thay vì áp dụng công thức máy móc. Tuy nhiên, các em cũng cho rằng nếu giữ được bình tĩnh và kiên nhẫn suy luận, học sinh hoàn toàn có thể tìm ra đáp án cuối cùng.

Góc nhìn chuyên môn: Điểm 10... vắng bóng

Dưới góc nhìn chuyên môn, thầy Ngô Phạm Hưng Thịnh, Tổ trưởng tổ Toán trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM), cho biết đề thi năm nay vẫn giữ vững cấu trúc và mức độ khó tương đương kỳ thi năm ngoái. Điểm sáng lớn nhất là sự sắp xếp câu hỏi hợp lý, không tạo ra cú sốc tâm lý cho học sinh.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức. Ảnh: Nguyệt Minh

"Năm ngoái học sinh bất ngờ nên điểm bị tụt xuống tầm bốn phẩy mấy, còn năm nay mức độ đề cũng như vậy nhưng không có yếu tố bất ngờ nên điểm có thể nhỉnh lên được một chút xíu. Tuy nhiên, tôi đánh giá cái đề này cũng là khó chứ không có dễ", thầy Thịnh chia sẻ.

Về tính phân loại, Tổ trưởng Toán trường Nguyễn Du đánh giá đề thi đã làm rất tốt vai trò của mình. Độ khó tập trung lớn nhất ở định dạng câu hỏi trả lời ngắn với khoảng ba câu mang tính chất phân hóa cao, có ý tưởng tương đồng với các đề thi thử của nhiều tỉnh thành. Điểm nghẽn để phân loại học sinh khá, giỏi vẫn xoay quanh mảng kiến thức xác suất tổ hợp.

Chính vì tính phân hóa sắc nét này, việc đạt được điểm tuyệt đối trong năm nay sẽ là một thử thách lớn. Thầy Thịnh dự báo những điểm 10 môn Toán năm nay sẽ chủ yếu thuộc về học sinh tại các trường chuyên, lớp chọn. Đối với học sinh ở các trường THPT công lập bình thường, việc chạm đến ngưỡng 9 điểm đã là một kết quả cực kỳ xuất sắc.

Nhìn chung, với những học sinh có học lực khá, mức điểm phổ biến nhất sẽ tập trung nhiều vào khoảng 7 đến 8 điểm, và sẽ thu hẹp dần số lượng ở các mức điểm cao hơn.

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