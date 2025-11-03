Chủ đề nóng

"Nhím bọc thép" khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine "hết hồn"

Lực lượng Nga đã tung ra đội quân "nhím" tấn công khổng lồ - vốn là xe tăng được gắn thêm cấu trúc chống máy bay không người lái bằng lưới dây thép khổng lồ, cùng với thiết bị rà mìn và hệ thống tác chiến điện tử, theo Militarnyi.
Xe tăng T-80BVM với lưới rà mìn TMT-K. Ảnh: Vodohray

Các bức ảnh về những "con nhím tấn công" đã được đăng trên kênh Telegram Vodohray. Hình ảnh cho thấy một chiếc xe tăng T-80BVM được trang bị bộ rà mìn TMT-K và một chiếc xe tăng T-72B3 trang bị bộ rà mìn KMT-7.

Cả hai phương tiện đều được gắn những kết cấu lớn dạng “lồng” hoặc “vòm” quấn dây thép bọc quanh phần nóc, đuôi và một phần phía trước của xe. Khung gầm của xe tăng cũng được bọc bằng dây thép.

Trên chiếc T-80BVM có gắn một hệ thống tác chiến điện tử phía trên cấu trúc dây thép. Mục đích của lớp bảo vệ này chủ yếu là chống lại các UAV FPV, vốn được sử dụng phổ biến dọc tuyến tiền tuyến Ukraine.

Khác với các lớp giáp phụ kiểu “vỉ nướng” hay “chuồng” thông thường, vốn thường không ngăn được drone, những cấu trúc “vòm nhím” này có thể làm hỏng cánh quạt drone Ukraine, vô hiệu hoá đầu nổ. Các dây thép hoặc thanh kim loại nhô ra như gai nhím nhằm mục tiêu chạm cánh quạt và khiến UAV FPV rơi hoặc mất điều khiển trước khi chúng va chạm vào xe tăng.

Xe tăng T-72B3M với lưới rà mìn KMT-7. Ảnh: Vodohray

Theo Militarnyi, chi phí chế tạo những vòm nhím khổng lồ này thấp hơn nhiều so với các hệ thống phòng không hoặc giáp phản ứng chủ động hiện đại – việc sử dụng dây thép và khung thép giản đơn như trên giúp Nga nhanh chóng nâng cấp nhiều xe tăng nhất có thể. Việc chế thêm "vòm nhím" tạo ra khoảng cách vật lý giữa UAV và vỏ chính của xe tăng, giúp giảm thiểu khả năng bị trúng các điểm yếu như nóc hoặc giữa tháp pháo và thân xe, gây khó khăn cho các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine.

Tuy nhiên, theo Militarnyi, những cải tiến này cũng làm tăng đáng kể trọng lượng và kích thước của phương tiện, đồng thời làm phức tạp việc vận hành.

Đọc thêm

