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Nhịp sống nông thôn mới
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 09:12 GMT+7

Nhịp sống nông thôn mới ngày 12/6/2026

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Nhóm PV Thứ sáu, ngày 12/06/2026 09:12 GMT+7
Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã năm 2026; nông dân Nghệ An ra quân bảo vệ môi trường; Thanh Hóa hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tư nhân; Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp…
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Radio online: Nhịp sống nông thôn mới ngày 12/6/2026

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã năm 2026 do Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) tổ chức. Ảnh: Kiều Tâm.

Đó là những thông tin nổi bật sẽ có trong số phát sóng của Nhịp sống nông thôn mới ngày 12/6/2026. Radio online Nhịp sống nông thôn mới được phát sóng 2 ngày/tuần tổng hợp những thông tin nổi bật trong hoạt động Hội Nông dân các cấp và thông tin nông nghiệp trên toàn quốc.

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Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio Nông dân hấp dẫn khác tại đây.

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ email: radionongdan@gmail.com

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