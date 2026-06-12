Nhịp sống nông thôn mới ngày 12/6/2026

Trận khai mạc World Cup 2026 lập kỷ lục về số thẻ đỏ
Màn so tài giữa Mexico và Nam Phi đã trở thành trận khai mạc World Cup có số thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử.
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