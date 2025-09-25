Nhóm ca sĩ Ngũ Hổ Tướng bị điều tra vì hình ảnh quảng bá cá độ trong MV triệu view

Thông tin trên được Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM, cho biết tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 25/9.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng cho biết Công an TP.HCM đã làm việc với các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ nghi vấn nhóm này đăng tải video quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến. Ảnh: Lương Ý

Trung tá Hồng cho biết, qua công tác nắm tình hình dư luận và không gian mạng, Công an TP.HCM đã phát hiện nhóm ca sĩ mang tên Ngũ Hổ Tướng đăng tải hai video (gồm một phim ngắn và một video ca nhạc) có nội dung nghi vấn quảng cáo cờ bạc, cá độ.

"Phòng an ninh mạng đã khẩn trương báo cáo, phối hợp với Cục An ninh mạng... áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập, xác minh thông tin, tài liệu", Trung tá Hồng thông tin.

Theo đó, Công an TP.HCM đã gửi thư mời vào ngày 22/9 và tiến hành làm việc với các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng cùng các cá nhân liên quan đến việc sản xuất, quảng cáo và đăng tải các video này vào ngày 23/9/2025.

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng vừa ra mắt công chúng gồm các ca sĩ nổi tiếng như Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

Trước đó, dư luận đã phản ứng khi MV "Anh em trước sau như một" của nhóm được công chiếu. Nhiều khán giả phát hiện trong một số cảnh quay có sự xuất hiện của hình ảnh liên quan đến trang web cá cược bất hợp pháp, bao gồm logo trên áo diễn viên, ly rượu, hay cảnh lướt giao diện trang web trên điện thoại.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng cho biết thêm: "Khi có kết quả cụ thể, Công an Thành phố sẽ có thông báo chính thức".