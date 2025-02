Nhóm người chở nhau trên xe máy chửi bới, điều khiển xe tông vào các phương tiện khác trên đường ở Hóc Môn. Clip: Chinh Hoàng

Ngày 6/2, mạng xã hội lan truyền clip nhóm người chở nhau trên xe máy lớn tiếng chửi bới, điều khiển xe máy tông vào các phương tiện khác trên đường gây náo loạn trong đêm ở gần ngã tư đường Trần Khắc Chân - Trưng Nữ Vương, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Cụ thể, đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh trên đường có nhiều phương tiện xe hai bánh (xe máy, xe điện) ngã nằm ngổn ngang. Lúc này, một nhóm thanh thiếu niên chở nhau trên xe máy lớn tiếng, chỉ tay về phía nhóm người đang ngồi uống nước trên vỉa hè chửi bới.

Nhóm người này còn điều khiển xe máy, rồ ga cho xe đụng vào các phương tiện đang ngã trên đường để thị uy và thách thức "ra đây". Vụ việc gây náo loạn trong đêm.

Qua xác minh, sự việc xảy ra gần ngã tư đường Trần Khắc Chân - Trưng Nữ Vương, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cùng ngày, người dân sống tại khu vực cho biết, sự việc xảy ra vào tối mùng 5 tết.

Khi đó, nhóm thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi đến góc đường Trần Khắc Chân - Trưng Nữ Vương (huyện Hóc Môn) uống nước. Nhóm người sau đó có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lớn tiếng, xô đẩy nhau. Khi thấy sự việc căng thẳng, người dân xung quanh đến can ngăn và nhóm người lên xe bỏ đi.

Sau khi xảy ra sự việc, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Công an thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn) đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh tại khu vực để ghi nhận, xử lý. Lực lượng chức năng cũng đã mời một số người liên quan về trụ sở công an để làm rõ.