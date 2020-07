Nhóm thiếu niên buôn bán gần 10kg ma tuý từ Đức về Việt Nam

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai phát hiện và xác lập chuyên án nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài. Số ma túy này sẽ được vận chuyển để tiêu thụ trên địa bàn TP.Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Hai đối tượng trong đường dây buôn bán ma tuý bị cơ quan công an bắt giữ.

Khoảng 9h45 ngày 22/6, tại ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, Công an quận Hoàng Mai đã bắt quả tang Nguyễn Văn Lộc sinh (SN 2003) và Phan Công Dũng (SN 2005; cùng trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ tang vật là 03 lọ nhựa chứa khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp đang chuẩn bị chuyển vào TP.HCM.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai bắt 03 đối tượng gồm Nguyễn Duy Sáng (SN 2003), Nguyễn Văn Trường (SN 2003; cùng trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) và Ngô Đình Hòa (SN 2002; trú tại Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An). Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của các đối tượng tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thu giữ thêm 23 lọ nhựa chứa khoảng 16.500 viên ma túy tổng hợp được giấu trong các thùng xốp.

Số lượng ma tuý tổng hợp do nhóm 10x vận chuyển từ Đức về Việt Nam lên tới hàng chục ngàn viên.

Căn cứ lời khai các đối tượng, Công an quận Hoàng Mai tiến hành bắt giữ Chu Văn Kiên (SN 1984; trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Chu Văn Đăng (SN 1988; trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) tại phòng trọ trên đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng. Tang vật thu giữ là 19 lọ nhựa chứa khoảng 13.500 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét địa chỉ tại ngõ 158 Trương Định, phường Trương Định, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hà (SN 1985) và thu giữ 04 lọ nhựa chứa khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp.



Tổng số ma túy Công an quận Hoàng Mai thu giữ là 33.500 viên MDMA có khối lượng là 9,234 kg.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.