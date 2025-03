Nhựa Rạng Đông: Từ "biểu tượng ngành nhựa" đến cuộc khủng hoảng toàn diện

Năm 2017, Nhựa Rạng Đông chứng kiến lãi sau thuế âm 55 tỷ đồng, do khoản phát sinh lớn là 24 tỷ đồng tiền thuê đất nộp bổ sung theo thông báo của cơ quan thuế. Cùng đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi so với năm trước, lên thành 60,7 tỷ đồng do trích bổ sung khấu hao quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị trong quá trình di dời từ công ty mẹ sang công ty con. Sang đến năm 2018, Công ty ghi nhận lãi trở lại, với mức 12 tỷ đồng.