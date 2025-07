Những bộ phim gợi tình nhất

Danh sách 50 bộ phim gợi tình nhất thế kỷ 21 do chuyên trang phim IndieWire bình chọn dẫn đầu là Y Tu Mamá También (2001), tiếp đó là những cái tên nổi tiếng như Secretary (2002) hay Sex and Lucia (2001)...

Theo mô tả của IndieWire, hiếm khoảnh khắc điện ảnh nào có thể khắc sâu vào tâm trí khán giả như một cảnh nóng được thực hiện đúng cách. "Chúng có thể gây sốc, khơi gợi ham muốn hoặc đơn giản là tôn vinh vẻ đẹp con người theo cách mà chỉ điện ảnh mới làm được. Cảnh sex không nhất thiết phải là trọng tâm của một bộ phim, nhưng thường là thứ khiến người xem nhớ mãi".

Tính chất của các cảnh nóng trong phim luôn thay đổi. Ngày nay, với sự xuất hiện ngày càng phổ biến của điều phối viên thân mật (intimacy coordinator) và sự quan tâm nhiều hơn đến an toàn của diễn viên tại Hollywood, những thước phim gợi tình ngày càng nở rộ, với không ít tác phẩm táo bạo được trình chiếu tại các rạp lớn.

Y Tu Mamá También là phim gợi tình nhất thế kỷ 21. Ảnh: Netflix.





Y Tu Mamá También là bộ phim của đạo diễn huyền thoại người Mexico Alfonso Cuarón. Ông là gương mặt đứng sau thành công của Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Y Tu Mamá También không phải cái tên quá quen thuộc với khán giả đại chúng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tác phẩm từng chinh phục giới phê bình trên thế giới, mang về đề cử Oscar ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc.

Tác phẩm ngập tràn những cảnh 18+ nóng bỏng, dễ khiến người xem phải đỏ mặt. Ấn tượng nhất là phân cảnh táo bạo của cặp đôi Tenoch và Julio. Theo chuyên trang này, Y Tu Mamá También không chỉ gợi tình mà còn để lại những giá trị bất tử về mặt cảm xúc.

Đáng chú ý, trong top 10 phim gợi tình nhất thế kỷ 21 còn có mặt 2 tác phẩm tới từ châu Á. Đó là The Handmaiden của Hàn Quốc và In the Mood for Love tới từ Trung Quốc.





