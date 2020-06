Những chiếc iPhone thành công nhất và dở nhất của Apple

Giống như “ông trùm” công nghệ Hàn Quốc – Samsung, Apple cũng gặp không ít thất bại lớn trong lịch sử. Trong nhiều năm nay, hãng luôn khẳng định vị thế và mang về doanh thu “khủng” nhờ giới thiệu những chiếc iPhone cao cấp nhất với công nghệ đột phá.

iPhone 11 Pro Max.

Bên cạnh đó, mặc dù luôn được coi là một trong những nhà sản xuất chỉn chu và kỹ lưỡng kể từ bước nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kiểm tra chất lượng, không phải chiếc iPhone nào của hãng cũng mang về thành công lớn.

Cùng điểm qua các dòng iPhone thành công và thất bại nổi bật nhất của Apple trong hơn 13 năm qua.

Bộ 5 iPhone thành công nhất lịch sử Apple

Cái tên phải kể đến là chiếc iPhone đầu tiên, mở ra ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Được ra mắt trước công chúng bởi cố CEO Apple – Steve Jobs, iPhone đầu tiên đã đi vào lịch sử mặc dù vào thời điểm đó chiếc điện thoại này còn thiếu vô số tính năng cơ bản: chưa có cửa hàng ứng dụng App Store, copy – paste,….

iPhone đầu tiên.

Tiếp theo là chiếc iPhone tạo nên chu kỳ nâng cấp lịch sử của Apple – iPhone 6s/ iPhone 6s Plus. Đây là chiếc iPhone giúp hãng này mang về doanh số cao kỷ lục. iPhone 6s/ iPhone 6s Plus là chiếc iPhone có thiết kế kim loại nguyên khối nhưng rất bền vững, chắc chắn hơn nhiều so với dòng iPhone 6. Chưa hết, chiếc iPhone này còn có thêm tùy chọn màu hồng bắt mắt, nâng độ phân giải camera sau lên 12MP, lần đầu tích hợp công nghệ cảm ứng lực Touch 3D.

iPhone 6s Plus.

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone, công ty có trụ sở tại Cupertino đã giới thiệu chiếc iPhone X – gây bất ngờ tới toàn giới công nghệ với những đột phá cả về công nghệ và thiết kế. Đây chính là mẫu smartphone mở ra xu hướng thiết kế “tai thỏ” trong năm đó bất chấp nhiều tranh cãi.

iPhone X.

Đồng thời, với Face ID trên iPhone X, iFan đã dần lãng quên đi máy quét vân tay quen thuộc trên phím Home vật lý trong cả thập kỷ. Cho tới dòng iPhone 12 năm nay, các tin đồn đều khẳng định, “tai thỏ” vẫn được trọng dụng.

Ngoài ra, người dùng không thể kể tới chiếc iPhone XR được ra mắt cách đây gần 2 năm trước. Thậm chí cho tới tận quý 1 năm nay, đây vẫn là mẫu iPhone lọt “top” smartphone bán chạy nhất. Lợi thế của chiếc iPhone này là có giá bán phải chăng nhưng vẫn có thiết kế giống iPhone X, hiệu năng mạnh mẽ không kém iPhone XS cùng ra mắt năm 2018. Chính nhờ sự thành công của iPhone XR, Apple đã “trình làng” iPhone 11 và cũng thu được phản hồi tích cực tương tự.

Các tùy chọn màu iPhone XR.

Cái tên cuối cùng trong danh sách này có lẽ là iPhone SE 2020. Người hâm mộ phải chờ tới 4 năm mới có cơ hội thấy được chiếc iPhone SE thế hệ thứ hai có màn hình nhỏ nhất của hãng được ra mắt. Với giá bán chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng nhưng lại có hiệu suất ngang iPhone 11 cao cấp, chiếc iPhone này đang rất “hot” tại nhiều thị trường, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, khiến nhiều người thắt chặt chi tiêu hơn trước.

Bộ 3 iPhone thất bại nhất lịch sử Apple

iPhone 5c có lẽ là thảm họa lớn nhất trong một thập kỷ qua của Apple. Ban đầu, ý tưởng của nhà sản xuất này khi tạo ra nó là để dành cho phân khúc người dùng thấp hơn. Tuy nhiên, iPhone 5c bị chê thảm hại vì sở hữu vỏ nhựa rẻ tiền, kém sang, không khác nhiều so với điện thoại Nokia.

iPhone 5c.

Không những thế, chiếc iPhone này cũng không rẻ hơn iPhone 5s lúc đó là bao. Đó có lẽ là thế hệ iPhone duy nhất không còn được “Táo Cắn Dở” tung thêm bất cứ phiên bản kế nhiệm nào.

Cách đây gần 6 năm, Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 6 Plus với ưu điểm là màn hình lớn – 5,5 inch và độ mỏng ấn tượng với vỏ nhôm nguyên khối. Tuy nhiên, do kết cấu không vững chãi nên sản phẩm liên tục bị người tiêu dùng “tẩy chay” vì dễ bị bẻ cong. Ngay sau đó, nhà sản xuất này phải công bố iPhone 6 Plus để “chữa cháy” cho sản phẩm này. May mắn là chiếc iPhone thay thế đã xử lý tốt những vấn đề về thiết kế.

iPhone 4.

Ngoài ra, nhiều người dùng iPhone đời đầu có lẽ sẽ nhớ mãi sự cố ăng – ten trên dòng iPhone 4. Cụ thể là chiếc iPhone này đặt ăng- ten ở bên ngoài điện thoại, khiến trong quá trình sử dụng, tay người dùng sẽ vô tình che hoàn toàn tín hiệu của máy. Sau đó, hãng này buộc phải gửi lời xin lỗi tới người dùng và tặng các chủ sở hữu iPhone 4 một số vỏ bảo vệ để hạn chế tình trạng trên.

Giống như các thương hiệu “đối thủ” khác, Apple vẫn đang nỗ lực vượt qua các rào cản công nghệ và nâng cao chất lượng iPhone qua thời gian. Kể từ năm 2019, hãng này đã không còn công bố doanh số iPhone hàng quý khiến nhiều người hoài nghi về độ “hot” của dòng sản phẩm này.

Ảnh concept iPhone 12 Pro năm nay.

Tuy nhiên, mới đây, hãng này đã đạt tổng giá trị vốn hóa vượt ngưỡng 1,5 nghìn tỷ USD, đập tan mọi nghi ngờ. Dự kiến, iPhone 12 5G năm nay của hãng sẽ mở ra chu kỳ nâng cấp mới. Cùng chờ đợi xem hãng này sẽ mang lại những bất ngờ gì tới giới công nghệ và người dùng toàn cầu.