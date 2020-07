Những điểm nhấn với Apple trong tuần qua

Nhiều tính năng trong các bản cập nhật hệ điều hành mới đã được Apple công bố tại WWDC vào tháng trước, bao gồm các tính năng CarKey, Apple News và Apple News Plus,…

Đặc biệt, nếu bị ảnh hưởng bởi bê bối “Batterygate” của Apple vào năm 2017, giờ đây người dùng có thể nộp đơn khiếu nại và nhận về số tiền 25 USD từ những rắc rối gặp phải, nhưng giới hạn ở Mỹ. Bên cạnh đó cũng đã có những tin đồn về pin trên loạt iPhone 12 sắp ra mắt và bằng sáng chế về cách người dùng có thể kiểm soát Apple Glass cũng như đi sâu vào tin đồn về việc SoftBank có khả năng bán ARM Holdings…

Hãy cùng điểm qua những điểm nhấn liên quan đến Apple trong tuần qua.

- iOS 13.6 ra mắt mang đến nhiều tính năng hấp dẫn: Apple đã phát hành phiên bản 13.6 của iOS và iPadOS cho những thiết bị đủ điều kiện vào ngày 15/7 vừa qua. Bản cập nhật mang đến tính năng CarKey mới của Apple, một thay đổi liên quan đến lựa chọn tải xuống bản cập nhật phần mềm, phần Symptoms được bổ sung trong ứng dụng Health và hàng tấn các tính năng của Apple News và Apple News Plus. Bên cạnh đó Apple cũng phát hành watchOS 6.2.8, macOS Catalina 10.15.6 và tvOS 13.4.8.

- Nạn nhân Batterygate có thể gửi khiếu nại yêu cầu bồi thường: Nếu bị ảnh hưởng bởi sự sự cố về pin, hay Batterygate, của Apple vào năm 2017, giờ đây người dùng có thể gửi khiếu nại để nhận được 25 USD từ Apple. Để đủ điều kiện, người dùng cần sở hữu iPhone 6, 6s, iPhone SE hoặc iPhone 7 chạy ít nhất iOS 10.2.1 (đối với 6 và 6s) hoặc iOS 11.2 (đối với 7) trước ngày 21/12/2017. Tuy nhiên, 25 USD không phải là con số nhiều, đặc biệt khi xem xét phí thay thế pin thông thường của Apple là 79 USD.

- SoftBank nghiền ngẫm việc bán ARM Holdings: SoftBank được cho là đang nghiên cứu việc bán toàn bộ hoặc một phần ARM Holdings mà công ty đã mua 4 năm trước với giá 32 tỷ USD. Apple đã được cấp phép công nghệ từ ARM Holdings từ năm 2006 cho loạt chip A-series và đang lên kế hoạch tăng cường mối quan hệ đối tác này khi họ chuyển sang các máy Mac dựa trên ARM trong tương lai.

- Tài khoản Twitter Apple, Bill Gates, Elon Musk và nhiều tên tuổi khác bị hack: Vào ngày 15/7, một loạt các tài khoản Twitter cao cấp, bao gồm cả tài khoản chính thức của Apple, đã bị hack thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử.

- Dòng iPhone 12 có pin nhỏ hơn dòng iPhone 11? Các tin đồn mới đây cho biết dòng iPhone 12 sắp tới của Apple có thể có pin dung lượng thấp hơn so với dòng iPhone 11. Dung lượng được đồn đoán là 2.227 mAh cho iPhone 12; 2.775 mAh cho iPhone 12 Max; 2.775 mAh cho iPhone 12 Pro; và 3.687 mAh cho iPhone 12 Pro Max.

- Đây là cách người dùng có thể điều khiển Apple Glass của mình: Apple đã được cấp bằng sáng chế cho một cách để kiểm soát kính AR được đồn đại của họ thông qua một loạt tương tác nháy mắt, chuyển động mắt và nhìn chằm chằm.

- Apple TV Plus kết hợp với các bộ phim mới của Justin Timberlake, Idris Elba: Apple TV Plus đang được bổ sung một bộ phim bóng đá mới có tên Palmer với sự tham gia của Justin Timberlake, mặc dù chưa có thông tin về ngày phát hành. Deadline do Idris Elba tạo cũng sẽ được cung cấp thông qua đối tác sản xuất Green Door Pictures và cũng chưa có thông tin nào về thời điểm bộ phim này phát hành.

- Trailer của Ted Lasso đã ra mắt: Apple đã phát hành trailer đầu tiên cho Ted Lasso, một bộ phim hài thể thao được sản xuất với Jason Sudeikis thủ vai chính dự kiến ​​ra mắt vào ngày 14/8.