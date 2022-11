Những điều cần biết về lễ khai mạc World Cup 2022

Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân vận động Al Bayt ở thành phố Al Khor. Sân đấu này có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22, Al Bayt là nơi diễn ra 6 trận đấu ở vòng bảng, 1 trận vòng 1/8, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết.

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Qatar sẽ đá trận mở màn World Cup 2022 với Ecuador trên sân Al Bayt vào lúc 23h00 ngày 20/11 (giờ Việt Nam).

Sân Al Bayt là nơi diễn ra Lễ khai mạc World Cup 2022. Ảnh: Dezeen.

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu khai mạc World Cup 2022 sẽ là màn so tài giữa Hà Lan với Senegal vào lúc 17h00 ngày 20/11 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, Hội đồng FIFA đã quyết định để trận đấu này diễn ra vào lúc 23h00 ngày 21/11 (giờ Việt Nam).

Bên cạnh đó, FIFA lựa chọn trận khai mạc là màn đọ sức giữa Qatar với Ecuador. Điều đó cũng khiến Lễ khai mạc có chút thay đổi về thời gian.

Đến thời điểm này, nước chủ nhà Qatar vẫn chưa hé lộ kịch bản lễ khai mạc World Cup 2022. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính của mình, chắc chắn, quốc gia Tây Á này sẽ tạo ra Lễ khai mạc World Cup ấn tượng bậc nhất từ trước đến nay.

Giống như những lễ khai mạc World Cup trước đây, âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu trong lễ khai mạc sắp tới ở Qatar. Ca khúc chính thức tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 là Hayya Hayya (Better Together) sẽ được 3 nghệ sĩ Trinidad Cardona, AISHA, Davido biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2022.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, những tên tuổi lừng danh khác như nữ ca sĩ Shakira (Colombia), Dua Lipa (Anh), nam ca sĩ Jose Alvaro Osorio Balvin (Colombia) và nhóm nhạc Black Eyed Peas (Mỹ), nam ca sĩ người Anh - Robbie Williams (cựu thành viên ban nhạc Take That), Jeon Jung-kook (thành viên nhóm nhạc BTS - Hàn Quốc) cũng sẽ tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022.

Ở World Cup 2022, FIFA quyết định sử dụng trái bóng mang tên Al Rihla do Adidas sản xuất. Trong tiếng Ả Rập, Al Rihla có nghĩa là cuộc hành trình. Trái bóng này được gắn thêm cảm biến đo quán tính giúp các trọng tài xác định những tình huống việt vị nhanh chóng và chính xác hơn.