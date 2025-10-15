Chủ đề nóng

Những doanh nghiệp nào được phép môi giới bất động sản ở Đà Nẵng?

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ tư, ngày 15/10/2025 12:01 GMT+7
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng công bố tên 9 doanh nghiệp được phép môi giới bất động sản trên địa bàn.
Những doanh nghiệp nào được phép môi giới bất động sản ở Đà Nẵng?

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã công bố danh sách các doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ bất động sản và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn từ ngày 1/8/2024 đến nay.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, kể từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 96 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trước khi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến Sở Xây dựng nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; sàn giao dịch bất động sản trước khi hoạt động phải gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính để được cấp giấy phép hoạt động.

Cụ thể đến thời điểm này, về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng có 9 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Tập đoàn địa ốc SCD, địa chỉ trụ sở tòa nhà số 6 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Hòa Cường, Đà Nẵng), Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh bất động sản Vĩnh Khang tại 35 đường Trường Sa (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Công ty CP Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Công ty CP Cen miền Trung tại 220 Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Ở Đà Nẵng hiện chỉ mới có 9 doanh nghiệp được cấp phép môi giới bất động sản. Ảnh: Al minh họa

Ngoài ra còn có, Công ty TNHH Cát Việt Rồng tại 333 Chương Dương (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Công ty CP DKRA VIRGO tại 709 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, Đà Nẵng), Công ty TNHH LandCorp Property Việt Nam tại tòa nhà Pvcombank đường 30-4 (phường Hòa Cường, Đà Nẵng), Công ty CP Đầu tư Địa ốc TaTi (đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung tại 41 Trần Đại Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Ngoài 9 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nêu trên thì số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản đều chưa có đơn vị nào được cấp phép.

Sở Xây dựng Đà Nẵng lưu ý theo quy định chuyển tiếp tại Luật Kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản đang hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của luật này thì phải bổ sung đủ các điều kiện trong thời hạn 6 tháng.

Từ ngày 1/2/2025, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản (dịch vụ sàn, môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản) đang hoạt động trước ngày 1-8-2024 mà chưa đáp ứng điều kiện theo Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 thì không đảm bảo điều kiện hoạt động...

Trước đó vào ngày 13/10, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi các sở, ngành và địa phương yêu cầu các đơn vị tăng kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi thao túng giá, đầu cơ bất động sản và siết quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

