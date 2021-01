Những giám đốc Công an tỉnh, thành có cấp hàm Thiếu tướng

1. Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an Gia Lai

Thiếu tướng Rah Lan Lâm 55 tuổi, quê ở huyện Chư Pưh, Gia Lai. Ông Lâm có trình độ Tiến sỹ Khoa học An ninh và Trật tự xã hội.

Năm 1979, ông vào ngành công an. Đến tháng 2/2007, ông giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (ảnh Tienphong.vn).

2. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968, quê Vĩnh Phúc. Tháng 7/2020, ông nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP. Hà Nội. Trước đó ông giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; trước nữa ông giữ chức Giám đốc Công an Thanh Hóa. Ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng vào năm 2018.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội (ảnh IT).

3. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM

Thiếu tướng Lê Hồng Nam sinh năm 1966, quê Bình Dương. Ông là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM (ảnh IT).

Năm 2018, ông được điều động về giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đến tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM. Cũng trong năm 2020, ông được thăng hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.

4. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương sinh năm 1968, quê Thái Bình. Tháng 10/2019, khi đang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP.Hải Phòng. Cuối năm 2019, ông được thăng cấp hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng (ảnh IT).

5. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Công an. Năm 2018, khi đang giữ chức Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát (Bộ Công an), ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (ảnh IT).

6. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ

Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1965, quê quán tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ông có nhiều năm công tác tại Công an TP. Cần Thơ, từng trải qua các chức vụ như Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Cần Thơ; Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ (ảnh IT).

Năm 2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP. Cần Thơ. Năm 2019, ông được thăng hàm Thiếu tướng.

7. Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An

Thiếu tướng Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê Hà Tĩnh. Năm 2018, sau 30 năm gắn bó với lực lượng Bộ đội biên phòng, ông được điều động làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Hơn 6 tháng sau ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh (tháng 3/2019).

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An (ảnh IT).

Tháng 6/2020, ông nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An. Cũng trong năm 2020, ông được thăng hàm Thiếu tướng.

8. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an Thanh Hóa

Thiếu tướng Trần Phú Hà sinh năm 1967, quê Nam Định. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định; Phó cục trưởng Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an). Tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Thanh Hóa. Cũng trong năm 2020, ông được thăng hàm Thiếu tướng.

Thiếu tướng Trần Phú Hà (phải), Giám đốc Công an Thanh Hóa (ảnh IT).

9. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an Quảng Nam

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng sinh năm 1967, quê Quảng Ngãi. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam; Trưởng phòng Tham mưu; Trưởng phòng An ninh đối ngoại; Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Tháng 11/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Quảng Nam. Đầu năm 2020, ông được thăng hàm Thiếu tướng.