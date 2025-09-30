Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 08:40 GMT+7

Những hình ảnh ấn tượng nhất từ hành trình Wonder Trip 2025 "Hào khí non sông"

Thứ ba, ngày 30/09/2025 08:40 GMT+7
Gần 200 xe VinFast cùng khoảng 400 thành viên từ 34 tỉnh, thành đã làm nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông”.
Những ngày qua, hình ảnh những dải xe VinFast nối đuôi nhau di chuyển trên khắp các tuyến quốc lộ đã được chia sẻ rộng rãi khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt tương tác, bình luận ngưỡng mộ từ cộng đồng yêu xe Việt Nam.

Được biết, đây là hành trình offline của các thành viên VinClub mang tên Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông”. Quy mô của Wonder Trip 2025 đặc biệt lớn khi có gần 200 xe và khoảng 400 thành viên gồm chủ xe cùng người thân tham gia, đại diện cho 34 tỉnh, thành trên cả nước.

12 dòng xe VinFast từ xe xăng tới xe điện đã tham gia hành trình, bao gồm cả mẫu xe mới bàn giao là Limo Green. Đây là lần đầu tiên cộng đồng người dùng thương hiệu này có một chuyến roadtrip xuyên Việt quy mô và tổ chức bài bản đến vậy.

Sáng 25/9, những đoàn xe đầu tiên của cộng đồng đã lần lượt xuất phát từ Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Các xe đều được dán decal hành trình, di chuyển theo nhóm, cùng hướng về miền Trung.

Trên hành trình, hình ảnh những đoàn xe băng qua thảo nguyên cát trắng, núi rừng trùng điệp hay những cánh đồng lúa bát ngát mang lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ. “Đẹp đến nín thở” là cảm xúc của các chủ xe khi được chứng kiến những cảnh sắc tuyệt đẹp của đất nước.

Hơn cả một chuyến roadtrip, chuyến đi của các thành viên VinClub còn bao gồm những hoạt động thiện nguyện và tìm về cội nguồn ý nghĩa. Những hoạt động đáng nhớ nhất là khi đoàn gần 200 xe tham gia lễ dâng hương tại Tượng đài Mẹ Thứ hay màn xếp hình Quốc kỳ Việt Nam. Đây là khoảnh khắc vừa thiêng liêng vừa giàu tính biểu tượng, khẳng định tinh thần gắn kết và lòng tự hào dân tộc.

Bên cạnh những hoạt động chính, chương trình còn có loạt sự kiện đồng hành. Talkshow “Chất sống Xanh” về chủ đề chuyển đổi xanh thu hút đông đảo người tham dự. Các phần thi Gymkhana xe điện và Fun Driving Challenge tạo nên những khoảnh khắc kịch tính, khi các tay lái thể hiện kỹ năng xử lý tình huống ngay trên sân thi đấu.

Đêm gala tại Hội An khép lại hành trình bằng không gian rực rỡ ánh sáng, nơi hàng trăm thành viên cộng đồng VinFast cùng nhau chia sẻ trải nghiệm. Sự kiện mang tên “Nối vòng xe lớn, kết tình non sông” trở thành điểm nhấn của toàn bộ chương trình.

Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông” không chỉ là chuyến đi xuyên Việt, mà còn là dịp để cộng đồng người dùng VinFast khẳng định tinh thần đoàn kết và lan tỏa thông điệp sống xanh.

