Tăng tiền thưởng với đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên từ 1/7

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, quy định tiền lương cơ sở mới. Theo đó, mức tăng lương cơ sở thêm 8%, từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Hiện nay tiền lương cơ sở đang được dùng làm căn cứ để tính nhiều khoản tiền khác như: Tiền trợ cấp, phụ cấp; tiền đóng BHXH, mua BHYT... trong đó có cả khoản tiền thưởng.

Kể từ 1/7, tiền lương cơ sở tăng cũng sẽ làm tăng các khoản tiền thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và tăng tiền thưởng của đảng viên lâu năm được tặng thưởng huy hiệu Đảng.

Những Đảng viên lâu năm sẽ được tặng thưởng huy hiệu Đảng, kèm số tiền thưởng tùy thuộc vào thâm niên. Ảnh: SG

Tiểu mục 2 Mục IV Hướng dẫn 56-HD/VPTW quy định mức tặng thưởng kèm theo huy hiệu Đảng. Theo đó mức tiền thưởng huy hiệu Đảng từ 1/7 sẽ được tính theo mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng.

Huy hiệu 30, 40, 50, 55, 60 tuổi Đảng sẽ có tiền thưởng kèm theo lần lượt bằng 1,5; 2; 3; 3,5; 5 lần mức tiền lương cơ sở.

Như vậy, tiền thưởng với đảng viên 30 năm tuổi Đảng từ 1/7 sẽ là 3,795 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng sẽ có tiền thưởng kèm theo bằng 5 lần mức tiền lương cơ sở, tương ứng với hơn 12 triệu đồng;

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có tiền thưởng kèm theo bằng 8 lần mức tiền lương cơ sở tương đương hơn 20 triệu đồng;

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có tiền thưởng kèm theo bằng 10 lần mức tiền lương cơ sở;

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có tiền thưởng kèm theo bằng 15 lần mức tiền lương cơ sở, tương gần 40 triệu đồng. Đây cũng là mốc tiền thưởng cao nhất được áp dụng luôn co các nhóm 85-90-95 tuổi Đảng.

Theo hướng dẫn số 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng huy hiệu Đảng.

Như vậy so với hướng dẫn cũ, hệ thống huy hiệu Đảng được bổ sung 2 mốc mới là 35 năm tuổi Đảng và 95 năm tuổi Đảng.

Tiền thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua tăng

Cá nhân, tập thể đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đều nhận được tiền thưởng tương ứng với lương cơ sở. Mức tiền thưởng này được điều chỉnh khi tăng lương cơ sở tới đây.

Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được tặng Bằng chứng nhận, khung, Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở, tương đương ơn 11,3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng Bằng chứng nhận, khung, Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu và được thưởng 3 lần mức lương cơ sở, tương đương ơn 7,5 triệu đồng.

Còn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1 lần mức lương cơ sở và danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, tương đương 759.000 đồng.

Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở,. danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến" được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, tập thể đạt danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 2 lần mức lương cơ sở. Còn danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

Ngoài ra, nghị định cũng quy định danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ" được tặng cờ và được thưởng 12 lần mức lương cơ sở và danh hiệu cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng cờ và được thưởng 8 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 30 triệu đồng.

Còn danh hiệu cờ thi đua của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; cờ thi đua của Đại học Quốc gia được tặng cờ và nhận thưởng 6 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh có thể nhận mức tiền thưởng lên đến 7,59 triệu đồng.

Mức tiền thưởng bằng khen, giấy khen... từ 1/7

Từ 1/7/2026, khi tăng lương cơ sở mức lương cơ sở, mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương cũng sẽ tăng tương ứng... Căn cứ theo Điều 54 Nghị định 152/2025/NĐ-CP mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương như sau:

Mức tiền thưởng nêu trên áp dụng đối với cá nhân. Tập thể gấp 02 lần cá nhân.

Mức tiền thưởng hộ gia đình bằng 1,5 lần mức tiền thưởng tương ứng với các hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân nêu trên.