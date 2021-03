Những lãnh đạo công an nào vừa được điều động, bổ nhiệm tuần qua?

Cụ thể, ngày 22/3, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06).



Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng C06.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng C06 đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Đại tá Phạm Công Nguyên. Ảnh: VGP

Ngày 24/3, Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Văn Tấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn tân Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục phát huy thành tích đạt được, những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Vũ Văn Tấn. Ảnh: VGP



Cũng trong tuần qua, ngày 25/3, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định tái bổ nhiệm lại cho Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn được tái bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí.

Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhấn mạnh: Việc Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm lại Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn là vinh dự không chỉ riêng của cá nhân đồng chí, mà còn là niềm vui chung của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô.