Những lỗi giao thông ở Hà Nội đề xuất tăng phạt gấp đôi so với Nghị định 168, cao nhất đến 120 triệu đồng

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến chuyên gia, người dân về dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo dự thảo, Hà Nội đề xuất nâng mức phạt vi phạm hành chính với 107 hành vi gấp 1,5-2 lần so với Nghị định 168/2024.

Qua đánh giá thực tiễn và tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, UBND TP.Hà Nội cho rằng cần tiếp tục tăng nặng đối với một số hành vi vi phạm để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông, kiềm chế và làm giảm ùn tắc, tai nạn.

Nghị quyết quy định tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm cụ thể như sau: Không chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh vạch kẻ đường, biển báo hiệu; đi vào đường cấm; sai phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái quy định; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm; lùi xe, chuyển làn đường, chuyển hướng, vượt không đúng quy định; đón, trả khách sai quy định; chạy quá tốc độ; chở hàng, xếp hàng quá trọng tải;

Vi phạm nồng độ cồn; lạng lách, đánh võng; bấm còi, rú ga; một số hành vi vi phạm trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, trong đăng kiểm phương tiện, sử dụng lòng đường, vỉa hè, kinh doanh vận tải…

Đặc biệt, nội dung trong dự thảo đề xuất xử phạt đối với với các lỗi vi phạm của cá nhân, tổ chức với số tiền "khủng", từ 100 đến 120 triệu đồng. UBND TP.Hà Nội cho rằng, lý do đề xuất xử phạt gấp đôi quy định tại Nghị định 168 đối với các hành vi này là do "gây ảnh hưởng xấu đến kết cấu hạ tầng giao thông".

Nghị định 168/NĐ-CP nâng mức xử lý vi phạm hành chính đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên cả nước. Ảnh: Khổng Chí.

Chi tiết đề xuất tăng mức phạt hành vi vi phạm giao thông tại Hà Nội:

Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề”. Ô tô phạt từ 1.200.000 - 1.600.000 triệu đồng (tăng 2 lần). Xe máy phạt từ 400.000 - 800.000 nghìn đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024;

Dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vía hệ quá 0,25 mét. Ô tô phạt từ 1.200.000 - 1.600.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, xe ở lòng đường, vìa hè trái phép. Xe máy phạt từ 8.000.000 - 1.200.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”. Ô tô phạt từ 1.200.000 - 1.600.000 triệu đồng (tăng 2 lần). Xe máy phạt từ 800.000 - 1.200.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”. Ô tô phạt từ 1.600.000 - 2.000.000 triệu đồng (tăng 2 lần). Xe máy phạt từ 800.000 - 1.200.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều). Ô tô phạt từ 8.000.000 - 12.000.000 triệu đồng (tăng 2 lần). Xe máy phạt từ 1.200.000 - 1.600.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Ô tô phạt từ 8.000.000 - 12.000.000 triệu đồng (tăng 2 lần). Xe máy phạt từ 1.600.000 - 2.000.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35 km/h. Ô tô phạt từ 12.000.000 - 16.000.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. Ô tô phạt từ 24.000.000 - 28.000.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Xe máy phạt từ 9.000.000 - 12.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Ô tô phạt từ 9.000.000 - 12.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần). Xe máy phạt từ 3.000.000 - 4.500.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Ô tô phạt từ 27.000.000 - 30.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần). Xe máy phạt từ 9.000.000 - 12.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Ô tô phạt từ 45.000.000 - 60.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần). Xe máy phạt từ 12.000.000 - 15.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần) so với Nghị định 168/2024.

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Ô tô phạt từ 45.000.000 - 60.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần). Xe máy phạt từ 12.000.000 - 15.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần) so với Nghị định 168/2024.

Không nhường đường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Ô tô phạt từ 12.000.000 - 16.000.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đừng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ. Xe máy phạt từ 800.000 - 1.200.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.

Điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy. Sử dụng còi, rú ga (nẹt pô) trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám chữa bệnh. Xe máy phạt từ 12.000.000 - 15.000.000 triệu đồng (tăng 1,5 lần) so với Nghị định 168/2024.

Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 4 Điều 34 của Nghị định 168 hoặc theo khoản 7 Điều 21 của Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c Khoản 4 Điều 34 của Nghị định 168. Ô tô phạt từ 112.000.000 - 120.000.000 triệu đồng (tăng 2 lần) so với Nghị định 168/2024.