Những lớp học đặc biệt được tổ chức ngay tại phiên chợ, giúp xóa nghèo thông tin cho nông dân vùng cao Lạng Sơn

Hành trình thầm lặng đó đã mang tri thức về với bà con vùng sâu, vùng xa, không chỉ giải đáp thắc mắc, mà các cán bộ kỹ thuật còn cầm tay chỉ việc, giúp người nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Điểm hẹn tri thức giữa không gian náo nhiệt

Khác với sự ồn ào, tấp nập thường thấy, hôm nay một góc nhỏ tại phiên chợ xã Ba Sơn lại mang một không khí rất khác. Giữa những tiếng cười nói mua bán, trao đổi hàng hóa là khu vực tư vấn nông nghiệp của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn, nơi đang thu hút đông đảo bà con nông dân tìm đến.

Các tờ rơi với những thông tin cụ thể, chi tiết về những kiến thức trong trồng trọt- chăn nuôi đã được cán bộ khuyến nông Lạng Sơn phát tới tận tay bà con nông dân. Ảnh: Hoàng Tính

Tại đây, những tờ rơi về kỹ thuật trồng trọt- chăn nuôi được phát tới tận tay bà con. Một màn hình lớn liên tục trình chiếu các video kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, cải tạo đàn vật nuôi; Xung quanh là những bàn tư vấn được bố trí riêng cho từng lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thú y đến bảo vệ thực vật, lâm nghiệp và thủy sản…

Đây là hình thức truyền thông khuyến nông độc đáo được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn triển khai từ năm 2021, với mục tiêu tăng cường đưa thông tin về cơ sở, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng phòng Tuyên truyền và Đào tạo của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: Bà con ở những khu vực này thường khó tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp. Việc tổ chức chương trình vào đúng ngày chợ phiên đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi, giúp bà con vừa đi chợ mua sắm, vừa có thể ghé qua tìm hiểu thông tin hữu ích về sản xuất nông nghiệp mà không phải đi đâu xa.

Mô hình này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân mà còn biến những kiến thức nông nghiệp tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Hành trình mang tri thức đến chợ Ba Sơn lần này là chuyến xe thứ 20 trong giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm. Mỗi chuyến đi là một lần những kiến thức quý báu được lan tỏa, góp phần giảm thiểu tình trạng “nghèo thông tin” cho người nông dân.

Nông dân chủ động "mang bệnh" đến hỏi "bác sĩ"

Sức hấp dẫn của lớp học đặc biệt này không chỉ đến từ cách tổ chức sáng tạo mà còn từ hiệu quả thiết thực mà nó mang lại. Nhiều người dân đã không ngần ngại, chủ động mang theo những mẫu bệnh phẩm từ chính cây trồng, vật nuôi của gia đình mình để được các cán bộ kỹ thuật tư vấn trực tiếp.

Ông Hoàng Tiến Thụ đang trao đổi với chuyên gia về tình hình cây trám của gia đình bị nhiễm bệnh. Ảnh: Hoàng Tính

Vừa rời bàn tư vấn, ông Hoàng Tiến Thụ không giấu được vẻ phấn khởi cho chúng tôi biết: Nhận được thông tin từ Hội Nông dân xã là hôm nay có cán bộ kỹ thuật về hỗ trợ, tôi đã chủ động mang cành trám bị bệnh của gia đình đến để hỏi các chuyên gia.

“Tại đây, tôi đã không chỉ biết được chính xác bệnh của cây trám mà còn được tư vấn cụ thể về loại thuốc và cách phun, trên đường về tôi sẽ mua thuốc về phun kịp thời cho cây. Nông dân chúng tôi ở xa thường khó tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, vì vậy những buổi hỗ trợ như thế này rất cần thiết với chúng tôi”, ông Thụ chia sẻ thêm.

Cũng như ông Thụ, ông Nông Văn Chiến ở thôn Tân Cương mang đến một nỗi lo khác, đàn gà của gia đình vừa bị chết dịch và ông không biết phải xử lý chuồng trại ra sao để chuẩn bị cho lứa nuôi mới. Nhờ sự tư vấn kịp thời của cán bộ khuyến nông tỉnh Lạng Sơn, ông đã hiểu rõ quy trình vệ sinh, khử trùng. Ông Chiến cho hay: "Được cán bộ tư vấn, tôi sẽ đi mua thuốc và làm theo đúng hướng dẫn. Mong rằng sẽ kịp thời để thả lứa gà mới, chăn nuôi kịp vào dịp Tết tới đây".

Những câu chuyện như của ông Thụ, ông Chiến là minh chứng rõ nét nhất cho sự thành công của mô hình. Ngay từ sáng sớm khu vực tư vấn đã tấp nập người ra vào, ai nấy đều vui mừng vì những thắc mắc, khó khăn trong sản xuất bấy lâu nay đã được giải đáp cặn kẽ.

Hướng tới nền nông nghiệp xanh và bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những khó khăn trước mắt, các hoạt động khuyến nông tại Lạng Sơn còn lồng ghép các nội dung hướng đến hiệu quả kinh tế lâu dài và bảo vệ môi trường.

Mọi ý kiến thắc mắc của bà con nông dân đều đã được các cán bộ, kỹ sư Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn giải đáp ngay tại các gian hàng hỗ trợ. Ảnh: Hoàng Tính

Đây là một bước đi chiến lược, phù hợp với quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng nền nông nghiệp vào sản xuất tuần hoàn và nông nghiệp xanh.

Ông Hà cho biết thêm: Ngay tại phiên chợ, các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm sẽ thao tác các kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Hôm nay chúng tôi lựa chọn cách xử lý phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ và sử dụng chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm.

2 kỹ thuật đặc biệt này có ý nghĩa rất tích cực đối với người dân khi 100% các hộ dân trên địa bàn đều đang chăn nuôi gà, vịt. Việc sử dụng đệm lót sinh học không chỉ giúp giảm thiểu mùi hôi thối trong chuồng trại, hạn chế dịch bệnh mà còn tận dụng được phế phẩm sau mỗi lứa nuôi để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng, tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín.

Một nội dung quan trọng khác được bà con đặc biệt quan tâm là kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh từ các phụ phẩm nông nghiệp như: Cây phân xanh, rơm rạ, thân ngô, vỏ trấu…Vừa nói các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông đã thao tác ngay, bao nhiêu kilogam phụ phẩm thì cần rắc chế phẩm xử lý như nào? Cách ủ ra sao? Thời gian bao lâu thì phải đảo?...Vừa thao tác các cán bộ kỹ thuật vừa giải đáp cho bà con hiểu rõ.

Vừa nhìn các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn thao tác, bà Linh Thị An cho hay: "Nhìn cán bộ làm, tôi thấy cũng không khó lắm, về nhà tôi cũng sẽ triển khai. Làm được như vậy vừa giúp chúng tôi bảo vệ môi trường lại giảm được tiền mua phân hóa học".

Có thể thấy rõ từ những tờ rơi được thiết kế dễ hiểu, những video trực quan sinh động cho đến việc được các cán bộ kỹ thuật trực tiếp “cầm tay chỉ việc” ngay tại chợ phiên, bà con nông dân Lạng Sơn đã có được những kiến thức quý báu để áp dụng vào thực tiễn.

Được biết, trong 5 năm thực hiện mô hình, Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn đã phát 7.080 tờ rơi về kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, kỹ thuật gieo thẳng lúa theo hàng bằng giàn kéo tay...; đã có trên 6.370 lượt người được tham gia tiếp cận các kỹ thuật mới…