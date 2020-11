Những lựa chọn thay thế hoàn hảo iPhone 12 Mini

Có giá khởi điểm từ 21,99 triệu đồng, iPhone 12 Mini được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu không hài lòng với chiếc iPhone này, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều mẫu smartphone Android cao cấp khác.

1. Samsung Galaxy S20 128GB

Giá bán từ: 21,49 triệu đồng

So với nhiều fan hâm mộ Android, Galaxy S20 là flagship đáng mua hơn hẳn so với iPhone 12 Mini. Điện thoại có màn hình lớn hơn – 6,2 inch; nhiều camera hơn – 12MP, 64MP, 12MP; pin to hơn – 4000 mAh. Thêm vào đó, khả năng xử lý của máy cũng rất mạnh mẽ với chip xử lý Exynos 990; RAM 8GB; ROM 128GB.

Xét về thiết kế, điện thoại cũng rất bắt mắt với màn hình “đục lỗ” thời thượng, chứa camera selfie 10MP, viền màn hình cực mỏng. Mặt lưng máy cũng là mặt kính sang chảnh với nhiều tùy chọn màu tinh tế.

2. iPhone 11 128GB

Giá bán lẻ đề nghị: 21,99 triệu đồng

Trừ khả năng xử lý kém hơn một chút ít, iPhone 11 chắc chắn đáng mua hơn nhiều so với iPhone 12 Mini. Chiếc iPhone này liên tục là chiếc smartphone “bán chạy” các quý năm nay nhờ có giá bán phải chăng, nhiều tùy chọn màu bắt mắt, khả năng xử lý “trâu” với chip A13 Bionic, màn hình lớn 6,1 inch.

Thêm vào đó, khả năng chụp ảnh của cụm camera sau 12MP của iPhone 11 cũng được đánh giá ngang với iPhone 12 Mini. Thỏi pin dung lượng 3110 mAh chắc chắn cũng “ăn đứt” chiếc iPhone Mini nhỏ bé.

3. Vivo X50 Pro

Giá bán lẻ đề nghị: 18,99 triệu đồng

Vivo X50 Pro là chiếc smartphone cận cao cấp mà người dùng có thể tham khảo ở tầm giá dưới 20 triệu đồng. Mặc dù chỉ được tích hợp chip xử lý Snapdragon 765 tầm trung nhưng máy vẫn đủ khả năng xử lý tốt các ứng dụng phức tạp hay game đồ họa cao cùng RAM 8GB/ ROM 256GB. Thêm vào đó, cụm 48MP 13MP 8MP 8MP cũng mang tới ảnh chụp có chất lượng cao.

Ở phía trước, màn hình 6,56 inch cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế đúng xu hướng với camera selfie “đục lỗ” chứa cảm biến 32MP. Viên pin dung lượng 4315 mAh với khả năng sạc nhanh 33W cũng mang tới tiện ích hơn nhiều khi sử dụng.

4. Samsung Galaxy Note 10

Giá bán lẻ đề nghị: 16,49 triệu đồng

Nếu muốn có trải nghiệm thích hơn với bút S Pen và hưởng mức giá hợp lý, Galaxy Note 10 cũng là lựa chọn tiết kiệm hơn nhiều thay vì iPhone 12 Mini. Điện thoại mang tới trải nghiệm thoải mái với màn hình 6,8 inch rộng rãi, khả năng chụp ảnh đỉnh cao cùng cụm camera 12MP 12MP 16MP.

Thêm vào đó, chiếc smartphone này cũng tích hợp cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng thoải mái mọi nhiệm vụ hiện tại: Exynos 9825; RAM 12GB; ROM 256GB; pin 4300 mAh.

5. OnePlus 8T 5G

Giá bán lẻ đề nghị: 17,49 triệu đồng

Ngoài việc sở hữu thiết kế màn hình “đục lỗ” giống như những điện thoại Android khác, OnePlus 8T là lựa chọn rất đáng tiền. Chiếc smartphone này có được phần cứng ngang với Galaxy S20: chip Snapdragon 865; RAM 12GB; ROM 256GB và pin 4500 mAh.

Bất ngờ hơn nữa, thiết bị còn có khả năng sạc nhanh công suất lớn – 65W, giúp rút ngắn thời gian sạc. Đây là khả năng vượt xa cả Samsung lẫn Apple hiện tại. Đồng thời, thiết lập camera của máy cũng ấn tượng với cụm 4 camera: 48MP 16MP 5MP 2MP, mang tới khả năng chụp ảnh góc rộng, ảnh cận cảnh, quay video chống rung,....