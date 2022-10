Những lưu ý mẹ cần nhớ để giúp trẻ tăng sức đề kháng

Hệ miễn dịch được xem là "lá chắn", tuyến phòng thủ đầu tiên giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm. Hệ thống này được tạo thành từ các tế bào, protein, mô và cơ quan khác nhau. Nó tạo ra kháng thể để tiêu diệt mầm bệnh xâm nhập và giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh.



Đối với trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng còn kém khiến trẻ có thể mắc nhiều loại bệnh đặc biệt là về tiêu hóa và hô hấp.

Chính vì thế, tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng luôn được xem là "vũ khí" quan trọng giúp kháng lại và loại trừ các loại virus, vi khuẩn và tác nhân gây hại cho cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ từ đó giúp trẻ tránh được nhiều bệnh lý thường gặp.

Trẻ dễ ốm khi thời tiết thay đổi (Ảnh minh hoạ).

Dấu hiệu nhận biết trẻ có sức đề kháng kém

Hệ miễn dịch càng kém thì trẻ càng hay bị ốm. Trẻ có hệ miễn dịch kém thường có những dấu hiệu nhận biết sau:

Trẻ thường xuyên bị bệnh vặt (cảm, cúm, ho, viêm họng, sốt…) có thể là do thời tiết thay đổi hoặc dễ lây từ bạn bè cùng lớp và lâu hồi phục. Trẻ thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp hoặc đường ruột Dùng thuốc kháng sinh thường xuyên hoặc trong khoảng thời gian dài Trẻ sinh mổ có hệ vi sinh đường ruột kém (đi ngoài phân sống, tiêu chảy, táo bón…); không hấp thu được chất dinh dưỡng từ thức ăn nên còi cọc.

Các cách giúp trẻ tăng cường miễn dịch

Theo các chuyên gia, để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ ngoài việc giữ vệ sinh cho trẻ tốt, bổ sung nước đầy đủ thì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Mẹ cần chú ý đến chế độ ăn cân bằng, khoa học đầy đủ 4 nhóm thực phẩm (Nhóm chất bột đường, Nhóm chất đạm, Nhóm chất béo, Nhóm Vitamin và khoáng chất).

Cụ thể, để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, bạn chú ý bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất bằng cách cho trẻ ăn nhiều trái cây và rau quả tươi như: Cam, bưởi, nước ép ổi... Các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám, sữa chua… cũng được khuyến cáo rất tốt để giúp trẻ tăng sức đề kháng.

Tăng cường các thực phẩm giàu kẽm như: thịt bò, các loại ngũ cốc, tôm, cua, gan động vật...

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng giúp trẻ khoẻ mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra việc cho trẻ vận động, tắm nắng thường xuyên cũng như ngủ đủ giấc, ăn uống đúng giờ sẽ rất có lợi để tăng cường một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh và duy trì đến khi trẻ 24 tháng tuổi.

Ở những giai đoạn sau này, mẹ có thể bổ sung thêm các loại sữa công thức kết hợp với các thực phẩm giàu dinh dưỡng để giúp trẻ phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Các chuyên gia dinh dưỡng đã nghiên cứu và cho ra kết luận rằng uống sữa sẽ giúp tăng sức đề kháng hiệu quả, nhờ cung cấp đầy đủ các chất đạm, acid amin, và các vitamin, khoáng chất thiết yếu… giúp tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh. Đặc biệt là với các nhãn hiệu Sữa Non và các thương hiệu sữa uy tín, đảm bảo chất lượng.

