Những lý do sẽ khiến bạn mua ngay iPad tầm trung thay vì laptop giá rẻ

Có nhiều lý do để cho thấy rằng việc mua một chiếc iPad 10,2 inch tầm thấp lại là một lựa chọn an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và chất lượng cao hơn so với việc mua một chiếc laptop giá rẻ.

Màn hình và loa Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy màn hình 10,2 inch trên chiếc iPad giá rẻ đẹp như thế nào, cũng như chất lượng âm thanh mà nó mang lại. Chắc chắn không có chiếc laptop giá dưới 12 triệu đồng nào có thể chạm tới mức chất lượng này. Thế nên, trong trường hợp bạn muốn tìm một thiết bị giải trí giá rẻ, hoặc chỉ đơn giản muốn xem YouTube và Netflix, iPad sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Hiệu năng iPad 10,2 inch giá rẻ có thể "cân" mọi trò chơi và ứng dụng một cách mượt mà, và sự khác biệt giữa nó và iPad Pro về mặt trải nghiệm là không nhiều. Thế nhưng, điều này trên laptop lại hoàn toàn khác biệt. Thông thường, khi nói đến laptop giá rẻ, mặc dù việc chạy trên Windows 10 về lý thuyết có thể làm được nhiều thứ hơn ipadOS, thế nhưng, bạn sẽ khó có thể mở được 5 tab Chrome hay xem video YouTube toàn màn hình mà không bị giật lag. Chất lượng hoàn thiện sản phẩm Ngay cả nhiều chiếc laptop đắt tiền cũng không có chất lượng build đẹp và chắc chắn như iPad. Với những chiếc laptop giá rẻ, bạn lúc nào cũng phải mang vác theo hơn 1,3kg, và nhiệt độ tỏa ra khi bạn đang sử dụng vài tab Chrome sẽ khiến bạn khó chịu. Đừng quên rằng, bạn nên tận hưởng việc sử dụng thiết bị. Ngay cả đối với mức giá rẻ, cũng không cần phải làm khổ mình như vậy. Thời lượng pin Chiếc iPad 10,2 inch có thể trụ được 9-10 giờ sử dụng liên tiếp đối với mỗi lần sạc. Đôi khi, đối với những người dùng thông thường, con số này có thể vượt ngưỡng 10 giờ. Mặt khác, những chiếc laptop giá rẻ thường chỉ có thời gian sử dụng rơi vào mức 4-5 giờ, hoặc cao lắm là 6 giờ. Và cũng đừng quên rằng, thời gian chờ mọi thứ hoàn thành cũng chiếm 1 lượng thời gian không ít. Độ bền Mọi người hầu như chẳng để ý đến độ bền của những chiếc laptop giá rẻ. Bạn có thể bắt đầu gặp sự cố phần cứng ngay sau 3 tháng đầu sử dụng, đấy là chưa kể những vấn đề về phần mềm hay driver của Windows. Bạn sẽ không gặp phải bất cứ điều gì liên quan đến những vấn đề này với iPad. Chúng rất bền và gần như không bị hỏng, dẫu đã sử dụng lâu. Dĩ nhiên, pin sẽ bị giảm đi và phần mềm sẽ chậm lại trong vòng 4 hoặc 5 năm sử dụng. Tạm kết Nếu bạn cần một chiếc máy tính Windows ngay cả khi nó chậm, bất chấp màn hình và chất lượng build tầm trung, hay bạn cần đến bàn phím, laptop giá rẻ sẽ là một lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu bạn không thể chấp nhận những điều đó, hãy chuyển sự chú ý của mình sang những chiếc iPad. Bạn sẽ thấy, đó là một lựa chọn tốt hơn và an toàn hơn dành cho mình.