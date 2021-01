Những mẫu iPhone rẻ, đẹp, bền vẫn rất đáng mua trong năm 2021 này

iPhone 7 Plus (8,7 triệu - 9,9 triệu đồng)

Quay trở lại năm 2016, iPhone 7 Plus là điện thoại tốt nhất mà Apple từng sản xuất và nó vẫn được yêu thích vì độ bền và giá cả.

Những nâng cấp lớn so với iPhone cũ là thiết kế chống nước và camera ống kính kép mới cho phép bạn chụp với hai ống kính 12MP cùng một lúc.

Thời lượng pin trên iPhone 7 Plus được cải thiện hơn nhiều so với iPhone 6s Plus. Đây cũng là lý do khiến nó trở thành một trong những lựa chọn iPhone tốt nhất được khách hàng yêu thích.

iPhone 7 Plus có giá bán khoảng 8,7 triệu đồng cho phiên bản dung lượng bộ nhớ 32Gb và 9,9 triệu đồng cho bản dung lượng bộ nhớ 128Gb.

iPhone 8 Plus (11,9 triệu - 19,9 triệu đồng)

Ra mắt cùng lúc với iPhone X, iPhone 8 Plus là sản phẩm kế thừa trực tiếp cho iPhone 7 Plus xuất sắc.

Nó có thiết kế bằng kính và có sạc không dây, cũng như chip A11 Bionic. Con chip này chậm hơn rất nhiều so với A13 trong iPhone 11 nhưng vẫn đảm bảo thực hiện mọi công việc của bạn : email, lướt web, đa phương tiện, mạng xã hội, đồ họa hoàn hảo.

iPhone 8 Plus có giá bán chính hãng vào khoảng 11,9 triệu đồng cho bản dung lượng bộ nhớ 64Gb, 13,2 triệu đồng cho bản 128Gb và 19,9 triệu đồng cho bản 256Gb.

iPhone XR (12,1 triệu - 14,5 triệu đồng)

Đây là một trong những mẫu iPhone độc đáo của Apple với màn hình lớn 6.1 inch và nhận dạng khuôn mặt Face ID. Bạn cũng có được chip A12 Bionic khá mạnh mẽ khi mua XR.

Điểm trừ duy nhất là XR có màn hình LCD thay vì OLED như trên iPhone Xs và Xs Max, nhưng bạn sẽ không nhận thấy quá nhiều sự khác biệt.

Ngoài ra, XR chỉ có một camera đơn ở mặt sau và ống kính 7MP ở mặt trước. Tuy nhiên, nó lại được biết đến là một mẫu iPhone pin trâu tuyệt vời.

iPhone XR có giá bán khoảng 12,1 triệu đồng cho bản 64Gb bộ nhớ và 14,5 triệu đồng cho bản 128Gb với 6 màu cam, trắng, vàng, xanh dương, đen, đỏ.

iPhone Xs Max (21,5 triệu - 24,3 triệu đồng)

Là chiếc iPhone hàng đầu của năm 2018, iPhone Xs Max là lựa chọn rất tốt trên thị trường máy cũ hiện nay.

Xs Max thực sự tuyệt vời với màn hình OLED Super Retina sắc nét. Tính năng Dolby Vision cùng chipset A12 Bionic mạnh mẽ và RAM 4GB cung cấp năng lượng cho mọi thứ ở bên trong.

Ngoài ra, mẫu iPhone này còn có một cảm biến TrueDepth để mở khóa Face ID nhanh và hỗ trợ Animoji. Về máy ảnh, có cụm camera 12MP kép tuyệt vời với OIS ở mặt sau.

Với màn hình OLED 6,5 inch khổng lồ và pin 3174mAh, đây vẫn là flagship tuyệt vời. Chip A12 đã làm cho thiết bị này tiết kiệm năng lượng và mạnh hơn các smartphone Android trong cùng phân khúc.

iPhone XS Max có giá bán vào khoảng 21,5 triệu đồng (bản 64Gb), 23,9 triệu đồng (bản 256Gb) và 24,3 triệu đồng (bản 512Gb).