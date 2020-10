Những mẫu SUV mới ra mắt tầm giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam (P.1)

Trong năm 2020, lần lượt Ford Everest và Toyota Fortuner đều đã ra mắt các phiên bản nâng cấp giữa đời để cập nhật, hoàn thiện thiết kế, trang bị, đảm bảo tính cạnh tranh. Gần đây nhất, Mitsubishi cũng chính thức giới thiệu phiên bản facelift của mẫu SUV đình đám Pajero Sport với nhiều nâng cấp và thay đổi đáng giá, hứa hẹn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ lớn trong phân khúc.

Mitsubishi Pajero Sport

Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ ngày càng sôi động hơn. Thời gian trước, các mẫu xe như Toyota Fortuner, Honda CR-V và KIA Sorento lần lượt được ra mắt. Không nằm ngoài danh sách đó hãng xe Nhật Bản Mitsubishi VIệt Nam chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe SUV từng 7 lần vô địch giải đua khắc nghiệt nhất hành tinh Dakar tại thị trường Việt Nam. Đây cũng chính là mẫu xe SUV 7 chỗ được đánh giá là Full Option đúng nghĩa tại Việt Nam

Ở phiên bản mới mẫu xe SUV Pajero Sport mới được nâng tầm với 22 thay đổi đáng giá từ thiết kế cho đến tiện nghi tiên tiến, đi cùng với đó là hệ thống an toàn Mitsubishi e-Assist thông minh. Cụ thể, khoác lên mình diện mạo mới với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ hai, những nâng cấp về ngoại thất trên Pajero Sport tạo nên tổng thể hài hòa, cá tính; một phong thái lịch lãm và ấn tượng hơn

Mitsubishi Pajero Sport được trang bị khối động cơ dầu Mivec, dung tích 2.4L tăng áp, cho công suất 178 mã lực và mô men xoắn 430 Nm. Đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh của Mitsubishi là Super-Select 4WD-II với 4 chế độ gài cầu 2H-4H-4HLc-4LLc, hệ thống Super Select 4WD-II giúp mang đến khả năng chuyển cầu đa dạng. Bên cạnh đó, người lái thêm 4 chế độ lựa chọn chạy địa hình (Sỏi – Bùn – Cát – Đá) thao tác dễ dàng chỉ bằng một nút bấm giúp hỗ trợ người lái dễ dàng lựa chọn chế độ lái tương ứng với điều kiện địa hình giúp mang lại trải nghiệm lái địa hình

Trang bị an toàn trên Pajero Sport 2020 được đánh giá khá cao. Điểm đắt giá nhất là hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và 7 túi khí vẫn là những trang bị vốn có trước đây.

Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm tính năng hỗ trợ xuống dốc HDC cùng hệ thống khởi hành ngang dốc HSA giúp người lái dễ dàng kiểm soát vận hành của xe trong mọi điều kiện địa hình. Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS).

Hiện xe đang được phân phối chính hãng tại các đại lý ủy quyền của Mitsubishi trên toàn quốc và đi kém giá bán lần lượt cho phiên bản 4x2 AT là 1,110 tỷ đồng và 4x4 AT là 1,345 tỷ đồng. Đi kèm với 3 lựa chọn màu sắc như: đen, trắng và nâu.

Toyota Fortuner 2021

Sau 4 năm có mặt trên thị trường của Fortuner thế hệ thứ 2, Toyota Thái Lan vừa giới thiệu Fortuner 2021 phiên bản nâng cấp facelift mới có thiết kế thể thao hơn. Ngoài ra, động cơ 2.8L mang công suất mạnh mẽ hơn, bên cạnh nâng cấp nhiều tiện nghi hứa hẹn sẽ dẫn đầu phân khúc. Chưa hết, Fortuner 2021 còn sở hữu gói trang bị an toàn Toyota Safety SENSE.​

Trong khi nội thất của xe được bọc ghế Da đen đỏ (thiết kế thể thao), ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hoà 2 giàn lạnh tự động. Hệ thống giải trí trên xe sử dụng đầu DVD cảm ứng 8 inch, 6 loa, AUX/USB/Bluetooth, được tích hợp kết nối Apple Carplay/Android Auto. Vô lăng có lẫy chuyển số.​

Bên cạnh thiết kế và trang bị an toàn và tiện nghi, nâng cấp đáng giá nhất là động cơ, so với động cơ trên phiên bản cũ, động cơ 2.8L của Fortuner 2021 đã được tinh chỉnh tăng 27 mã lực và mô-men xoắn thêm 50Nm, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm, động cơ 2.8L tăng áp của Fortuner mang hiệu suất không thua kém gì so với động cơ 2.0L Biturbo của Ford Everest/Ranger.​

Các trang bị an toàn trên phiên bản này như: 7 túi khí, Camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/xuống dốc,... Đáng tiếc là bản 2.4 Legender không có gói Toyota Safety Sense mà trên các phiên bản 2.8 mới có.

Toyota Fortuner 2021 với nhiều trang bị và nâng cấp mới mẻ đang rất được nhiều khách hàng Việt mong đợi về Việt Nam. Hiện chưa rõ phiên bản Legender có được bán bên ngoài Thái Lan hay không, hay chỉ là một phiên bản nội địa dành cho thị trường Thái.​ Dù sao đi nữa, Fortuner facelift mới hứa hẹn sẽ giúp dòng xe này tiếp tục nắm giữ vững vàng vị trí dẫn đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, khi các đối thủ vẫn đang mải miết bám đuổi.​

KIA Sorento

Sau nửa năm ra mắt thế giới và có mặt tại một số thị trường như Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ và Australia,... Kia Sorento thế hệ thứ 4 đã chính thức chào sân khách hàng Việt. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á nhận được Sorento 2021. THACO đã phân phối Sorento thế hệ thứ 2 trong suốt 7 năm và bỏ qua thế hệ thứ 3. Người dùng đã phải chờ đợi rất lâu cho phiên bản nâng cấp này.

So với thế hệ cũ, Sorento 2021 sở hữu diện mạo đậm nét SUV hơn. Xe được xây dựng theo ngôn ngữ "refined boldness", hệ thống khung gầm thế hệ mới của Hyundai-Kia được áp dụng trên Sorento mới. Các mẫu SUV ra mắt trong thời gian gần đây của Kia đều sử dụng ngôn ngữ này như Seltos, Sportage và Telluride.

Kia Sorento 2021 có các số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.810 x 1.900 x 1.700 (mm), chiều dài cơ sở 2.815 mm, khoảng sáng gầm 176 mm. Sorento thế hệ phân phối tại Việt Nam trước đây có các số đo tương ứng là 4.685 x 1.885 x 1.755 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm, khoảng sáng gầm 185mm.

Đầu xe là với lưới tản nhiệt dạng "mũi hổ" đặc trưng được chia 2 tầng được tạo hình vuông vức hơn. Hệ thống đèn pha gồm 3 cụm LED, có thiết kế đơn giản, tăng nét hầm hố cho Sorento. Hệ thống đèn chiếu sáng chính của Sorento mới được bố trí khá đơn giản, gồm 3 cụm LED. Đèn daylight ôm phía dưới đến lưới tản nhiệt và đèn sương mù được đặt kín đáo ở khu vực cản va trước.

Các trang bị đáng chú ý của xe gồm bảng đồng hồ 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, đèn nền nội thất Moodlight 7 màu, điều hòa không khí 2 vùng độc lập, dàn âm thanh vòm 12 loa của Bose và hệ thống đề nổ từ xa, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử, hệ thống ghi nhớ vị trí ghế, rèm cửa phía sau, cổng USB ở từng vị trí ghế…

Kia Sorento 2021 có 2 phiên bản động cơ: động cơ diesel 2.2L và động cơ xăng 2.5L. Động cơ diesel cho công suất 198 mã lực đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp, có sức mạnh ngang bằng với Hyundai Santa Fe. Động cơ xăng đi kèm hộp số tự động 6 cấp, không được THACO công bố thông số chính xác. Tại thị trường Mỹ, động cơ xăng 2.5L sản sinh công suất 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm.

Xe được bổ sung tùy chọn hệ dẫn động AWD, thêm sức cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Fortuner, Honda CR-V hay Mazda CX-8. Điểm khác biệt lớn giữa bản xăng và bản diesel là cần số. Trong khi phiên bản diesel sử dụng cần số dạng núm xoay, thì bản động cơ xăng vẫn sử dụng cần số truyền thống.

Kia trang bị cho Sorento 2021 4 chế độ lái: Comfort, Eco, Sport và Smart. Trong đó, chế độ Smart sẽ tự động chuyển đổi giữa 3 chế độ còn lại để phù hợp với thói quen của người lái. Trang bị công nghệ trên Kia Sorento 2021 gồm: phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng.

Gói hỗ trợ người lái với các tính năng như: camera 360, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Đây là một điểm lợi thế khi so sánh với Hyundai Santa Fe hiện bán tại Việt Nam. Kia Sorento được phân phối với 7 phiên bản. Trong đó, 4 phiên bản động cơ diesel có giá 1,079-1,349 tỷ VND, 3 phiên bản động cơ xăng có giá 1,099-1,299 tỷ VND.

Mazda CX-8

Tối ngày 22/6, khách hàng và đại diện truyền thông đã có dịp chứng kiến lễ giới thiệu mẫu xe SUV 7 chỗ Mazda CX-8. Thaco là công ty đang phân phối chính hãng các dòng xe Mazda, Peugeot và Kia tại thị trường Việt Nam. THACO chính thức nhận đặt hàng mẫu xe SUV Mazda CX-8 tại các đại lý Mazda trên toàn quốc. Giá ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng đầu tiên với mức khởi điểm được xác nhận là 1.149 triệu đồng. Mẫu xe CX-8 này sẽ chính thức thay thế cho mẫu xe CX-9 hãng đang phân phối trước đó.

Mazda CX-8 mang phong cách thiết kế nhẹ nhàng mềm mại tương tự các các mẫu xe gầm cao trong gia đình CX-Series. CX-8 được trang bị la-zăng hợp kim 19 inch tiêu chuẩn, đèn pha LED tự động, đèn sương mù và đèn hậu cũng ở dạng LED. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống khởi động bằng nút bấm, hệ thống điều hòa 3 vùng khí hậu, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và hệ thống thông tin giải trí MZD Connect.

Tại Việt Nam, tất cả phiên bản của CX-8 đều sử dụng chung một động cơ xăng Skyactiv-G 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) và bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 2.5L này được trang bị hệ thống Dừng/ Khởi động động cơ i-Stop.​

Mazda nổi tiếng về các trang bị an toàn trên xe, và CX-8 cũng không là ngoại lệ khi nó sở hữu 6 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định động năng (DSC), hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ngoài ra, xe còn sở hữu công nghệ G-Vectoring Control của Mazda, cùng với đó là hệ thống ngắt động cơ tạm thời i-Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Mazda CX-8 đang có mức giá ưu đãi trước khi lăn bánh của các phiên bản và được áp dụng cho những khách hàng đầu tiên ký hợp đồng mua xe là: Ở phiên bản Mazda CX-8 Deluxe có giá bán 1,149 tỷ đồng đồng. Trên phiên bản Luxury có giá bán gần 1,2 tỷ đồng. Đối với phiên bản Premium sẽ có hai mức giá bán lần lượt là 1,349 tỷ đồng và gần 1,4 tỷ đồng trên xe được trang bị hệ dẫn động AWD.

(Còn tiếp...)