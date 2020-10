Những mẫu SUV mới ra mắt trong tầm giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam (P.2)

Trong năm 2020, lần lượt Ford Everest và Toyota Fortuner đều đã ra mắt các phiên bản nâng cấp giữa đời để cập nhật, hoàn thiện thiết kế, trang bị, đảm bảo tính cạnh tranh. Gần đây nhất, Mitsubishi cũng chính thức giới thiệu phiên bản facelift của mẫu SUV đình đám Pajero Sport với nhiều nâng cấp và thay đổi đáng giá, hứa hẹn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ lớn trong phân khúc.

Hyundai SantaFe

Mẫu SUV 7 chỗ chủ chốt của hãng xe Hàn Quốc - Hyundai SantaFe thay đổi toàn diện ở thế hệ mới cùng với sự bứt phá vượt bậc về công nghệ, đem lại cái nhìn tổng thể sang trọng hơn và tiện nghi hơn. Đây là một trong những cái tên nổi bật được nhiều khách hàng Việt chú ý đến khi lựa chọn xe dành cho gia đình.

Hyundai SantaFe có thiết kế ấn tượng ở ngoại thất với những đường gân nổi mạnh mẽ dọc thân xe, mặt ca-lăng với lưới tản nhiệt mạ chrome, hốc đèn pha LED cỡ lớn. Nội thất ghế da sang trọng 2 màu sắc tùy chọn, nhiều tiện ích giải trí, hỗ trợ người lái. Động cơ cũng được nâng cấp với hộp số cùng hệ dẫn động hoàn toàn mới. Động cơ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Hyundai Santa Fe All New được bố trí khoa học hơn với 7 chỗ ngồi rộng rãi so với thế hệ cũ. Ghế ngồi xe được bọc da, ghế lái nhớ 2 vị trí, phụ chỉnh điện ở trên 2 bản cao cấp nhất. Vô-lăng bọc da có tích hợp phím điều khiển cùng chức năng sưởi tay lái và cửa gió điều hòa hàng ghế cuối cùng đã xuất hiện.

Hyundai SantaFe 2020 có 2 tùy chọn động cơ gồm: Máy xăng 2,4L công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 241 Nm cùng hộp số tự động 6 cấp. Các bản cao cấp được trang bị động cơ dầu diesel dung tích 2,2L với công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 441 Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian "HTRAC" lần đầu xuất hiện trên xe của Hyundai.

Chiếc xe còn có các chức năng an toàn chủ động như: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước Forward Collision Avoidance Assist (FCA), cảnh báo va chạm phía trước Forward Collision Warning (FCW), hỗ trợ giữ làn đường Lane Keeping Assist (LKA), cảnh báo rời làn đường Lane Departure Warning (LDW), cảnh báo tài xế mất tập trung Driver Attetion Warning (DAW), hỗ trợ đèn pha High Beam Assist (HBA), hệ thống trợ lái thông minh Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Ford Everest

Mẫu SUV ô tô 7 chỗ đến từ thương hiệu Mỹ trăm tuổi được ưa chuộng nhờ hệ thống an toàn vượt trội và tính năng tiện nghi cao cấp trong phân khúc. Mang đến thị trường 5 phiên bản Trend MT, Trend AT, Titanium, Titanium và Titanium 4WD, xe Ford Everest luôn làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Một số điểm nổi bật rõ nhất trong phiên bản nâng cấp của Everest phải kể đến như: lưới tản nhiệt 3 thanh ngang, cản trước và đèn sương mù sửa đổi. Bộ mâm có thiết kế mới, gồm 3 kích thước 17 inch, 18 inch và 20 inch được thiết kế riêng theo từng phiên bản.

Là một trong những dòng xe SUV chủ lực của hãng xe Ford, Ford Everest nổi bật với thiết kế kiểu dáng hiện đại, tinh tế và sang trọng. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.860 x 1.837mm, khoảng sáng gầm xe 210mm; Chiều dài cơ sở 2.850mm.

Một số chi tiết được hoàn thiện trên Everest như: nút bấm khởi động Start/Stop, chìa khóa điều khiển từ xa để mở cửa, đóng cửa. Cửa sổ trời thiết kế mở rộng kiểu “ Panoramic” điều khiển điện với 2 chế độ ( mở 50 hoặc mở nghiêng) mang lại cảm giác thoải mái và tính hữu dụng cho người ngồi trên xe ( 2.0L)

Ford Everest 2019 mới đều được trang bị hệ thống thông tin giải trí điều khiển bằng giọng nói SYNC thế hệ thứ 3. Bản Titanium có thêm hệ thống GPS định vị dẫn đường, gạt mưa tự động cửa sổ trời cùng ghế lái và hàng ghế thứ 3 chỉnh điện, tất cả tạo nên một dòng SUV sáng giá trên thị trường.

Ford Everest 2019 được trang bị động cơ EcoBlue, dung tích 2.0L tăng áp đơn, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Và một động cơ EcoBlue tăng áp kép, cho công suất 230 mã lực và mô-men xoắn 500Nm và chính vì lý do này, hệ thống động cơ mới có dung tích nhỏ hơn, nhưng công suất và mô-men xoắn đều lớn hơn tương ứng.

Ford Everest có đủ chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành dốc, kiểm soát địa hình, kiểm soát góc cua, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát áp suất lốp, hỗ trợ đổ đèo/lên dốc, hỗ trợ đỗ xe song song.

VinFast LUX SA2.0

Nhìn chung thiết kế ngoại thất của LUX SA 2.0 khá ổn về mặt thẩm mỹ, tuy nhiên nếu các phần chữ và logo phía sau được làm nhỏ đi hay được thu hẹp khoảng cách, sẽ mang lại thêm sự tinh tế cho đuôi xe. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 19 inch khá đẹp và phù hợp với tổng thể của xe.

Xe SUV 7 chỗ Lux SA2.0 cũng mang những thế mạnh nằm ở kích thước và hệ dẫn động cầu sau (RWD). Như đã đề cập, khung sườn của SA2.0 được lấy từ BMW X5 (F15), chính vì thế SA2.0 có kích cỡ dài x rộng x cao lần lượt: 4.940 x 1.960 x 1.773 mm đi cùng với chiều dài cơ sở 2.933 mm. Nhìn chung, kích thước và ‘’vóc dáng’’ của Lux SA2.0 khá đồ sộ, nó tương đương với BMW X5, Mercedes-Benz GLE và Volvo XC90 nếu đặt cạnh. Tuy nhiên, Lux SA2.0 chưa đủ tầm để ‘’ngồi chung mâm’’ với những ‘’anh lớn’’ SUV từ các thương hiệu sang trọng đến từ châu Âu, mặc dù kiểu dáng nó rất sang trọng.​

Bên trong nội thất của LUX SA 2.0 nhìn chung sử dụng chất liệu tốt, phối kết tỉ mỉ, ghế ngồi đầm chắc, mặt da mịn. Nhưng sẽ phải mất khoảng thời gian để quen với một thiết kế mới theo xu hướng màn hình trung tâm to như một máy tính bảng, vốn hầu như chưa có ở những mẫu ô tô đang lăn bánh tại Việt Nam.

Xe hơi VinFast Lux SA2.0 là mẫu SUV 7 chỗ, động cơ 228 mã lực và mô-men xoắn 350Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu (đối với mẫu Lux SA2.0), hệ thống treo trước, sau độc lập mang lại trải nghiệm lái đỉnh cao.

Về an toàn, Lux SA 2.0 được trang bị 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)… đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.