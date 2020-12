Những mẫu xe MPV được người dùng Việt ưa chuộng bậc nhất hiện nay

Mitsubishi Xpander

Mẫu Xpander của Mitsubishi khá được ưa chuộng tại thị trường miền Nam, đặc biệt là phiên bản sử dụng số sàn (có giá bán thấp hơn và phù hợp làm xe kinh doanh).

Điểm mà khách hàng rất hài lòng trong tầm giá 600 triệu đồng của Xpander đó là phần nội thất vô cùng tiện dụng. Nhìn từ bên ngoài, chiếc Xpander khá gọn gàng nhưng lại sở hữu một khoang cabin vô cùng rộng rãi.

Có tầm giá của xe bình dân, nhưng ngoại hình của Xpander lại đầy thuyết phục. Thậm chí có chút gì đó tương lai khi sắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng phía trước kiểu mới với vị trí đèn pha được đặt xuống dưới đèn chiếu sáng ban ngày LED.

Đèn sương mù đặt ở cản trước. Lưới tản nhiệt hình chữ X do xe thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield.

Mitsubishi Xpander trang bị động cơ 1.5L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút. Hệ dẫn động cầu trước.

Giá xe:

Xpander 1.5 AT 2020: 630 triệu đồng

Xpander 1.5 MT 2020: 555 triệu đồng

Toyota Innova

Là dòng xe MPV đa dụng, nhiều chuyên gia đánh giá cao Innova nhờ thiết kế bắt mắt cùng động cơ và hệ thống an toàn được đặc biệt chú ý, nhất là cho trẻ nhỏ.

Không những vậy, các phiên bản xe Innova đều có chức năng tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu, giúp chủ sở hữu giảm thiểu kinh phí một cách đáng kể.

Ngoài ra, Innova còn được trang bị một loạt công nghệ an toàn mới nhất của Toyota hiện nay như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, đèn cảnh báo nguy hiểm tự động nháy sáng trong tình huống người lái phanh gấp…

Toyota Innova tại thị trường Việt Nam có 3 bản V, G và E đều sử dụng động cơ xăng 2.0L, 4 xy-lanh thẳng hàng. Theo công bố của nhà sản xuất, động cơ có khả năng sản sinh công suất tối đa 137 mã lực ở 5.600 vòng/phút, mômen xoắn cực đại đạt 183 Nm ở 4.000 vòng/phút.

Giá xe:

Innova 2.0E MT: 750 triệu đồng

Innova 2.0G AT: 865 triệu đồng

Innova 2.0 Venturer: 879 triệu đồng

Innova 2.0V AT: 989 triệu đồng

Toyota Rush

Rush được đánh giá là dòng xe sở hữu khá nhiều ưu điểm đáng để lựa chọn. Đầu tiên là thiết kế gầm cao có thể phù hợp cho nhiều loại đường sá phức tạp như Việt Nam.

Thứ hai, xe có khả năng chở 7 người rất cần thiết và tiện dụng của xe MPV thay vì chỉ 5 người như các mẫu xe Crossover thông thường.

Đặc biệt, Toyota Rush cũng đảm bảo mức an toàn cao nhất với 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm và khung xe GOA, hạn chế mức thấp nhất các chấn thương do va chạm.

Chiếc SUV cỡ nhỏ của Toyota ra mắt một phiên bản duy nhất trang bị động cơ 2NR-VE dung tích 1.5L, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực và momen xoắn cực đại 134Nm, có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 160 km/h

Rush 2020 được trang bị hộp số tự động 4 cấp và trợ lực tay lái điện tương tự như xe Toyota Avanza, mang đến cảm giác lái khỏe khoắn và mượt mà trong mỗi lần chuyển số.

Giá xe:

Toyota Rush S 1.5AT: 668 triệu đồng

Đây là mức giá được nhà sản xuất công bố, chưa bao gồm, thuế, phí và chênh lệch giữa các khu vực.