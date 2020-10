Những mẫu xe nằm trong tầm giá hơn 4 tỷ đồng cạnh tranh VinFast President (P.2)

Với tham vọng cạnh tranh với các đối thủ như BMW X7 hay Lexus LX570, VinFast President không dừng lại là một phiên bản hiệu suất cao của Lux SA như đồn đoán trước đó mà được thay đổi cả khung gầm để đứng riêng là một mẫu xe mới, đầu bảng của thương hiệu.

Nếu có 4,6 tỷ đồng trong tay nhưng không thích VinFast President, khách hàng Việt có thêm những lựa chọn nào khác. Sau đây là những đối thủ "nặng ký" của "Xe Chủ Tịch" ở cùng tâm giá bao gồm: Audi Q7, Mercedes-Benz GLS, BMW X5, Lexus RX hay Volvo XC90

VinFast President giá bán 4,6 tỷ đồng

SUV cỡ lớn của VinFast có kích thước dài 5.146mm (hơn 173mm so với SA), rộng 1.987mm, cao 1.460mm và chiều dài trục cơ sở 3.133mm. So với LX570, President dài hơn 66mm, rộng hơn 7mm nhưng lại thấp hơn tới gần 100mm. Chiều dài tổng thể của SUV Việt lớn hơn 83mm so với mẫu xe Nhật. Khoảng sáng gầm của President ở mức 183mm, thấp hơn 43mm so với mức 226mm của LX570.

VinFast President sở hữu thiết kế khỏe khoắn, mạnh mẽ và sang trọng. Lưới tản nhiệt được thiết kế dạng kim cương, kết hợp với hốc gió cỡ lớn trên nắp capo làm tôn lên vẻ mạnh mẽ cho tổng thể chiếc xe. Đặc biệt, VinFast President có tới 18 màu sơn ngoại thất, cùng các chi tiết tạo điểm nhấn có thể lựa chọn phủ màu vàng (Gold), đồng (Copper), xám (Gunmetal) hay bạc (Metallic Silver) trên logo, giá nóc, nẹp cửa, bậc lên xuống, la-zăng hay cản trước, cản sau.

Tuy nhiên, người dùng kỳ vọng nhiều hơn ở hàng ghế thứ 2 của mẫu xe “Chủ tịch” có thể sẽ khá hụt hẫng, bởi VinFast President bị thiếu đi những tính năng thường thấy ở những chiếc xe phục vụ ông chủ. Ví dụ, hàng ghế thứ hai không phải là loại hai ghế độc lập (ghế thuyền trưởng - captain seats), hàng ghế này cũng không thể chỉnh điện, không có bàn làm việc, không có TV gối đầu hàng trước, không có điều hòa nhiệt độ bốn vùng, không có hộp lạnh... Hệ thống 13 loa cũng không phải do thương hiệu Hi-end nào cung cấp. Xe cũng không có giảm xóc khí nén có thể nâng, hạ gầm cũng như mang tới cảm giác êm ái cho ông chủ.

VinFast President được trang bị khối động cơ V8, dung tích 6.2L, cho công suất 420 mã lực và mô-men xoắn đạt 624Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h sau 6,8 giây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số tự động 8 cấp. Thành tích này của VinFast President nhỉnh hơn Lexus LX570 (7,7 giây), nhưng kém BMW X7 (5,8 giây). Một điều khá đáng tiếc xe không có lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Thêm vào đó, với mức dung tích 6.2L nên President cũng phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn khiến giá bán bị đẩy lên cao.

BMW X5 có giá bán hơn 4,2 tỷ đồng

X5 thế hệ thứ tư có kích thước dài hơn đời cũ 20mm (4.922mm), chiều rộng tăng thêm 66mm (2.004mm), cao hơn 19mm (1.745mm) và chiều dài cơ sở tăng thêm 36mm (2.975mm). Khoảng sáng gầm 214mm. Trọng lượng 2,06 tấn. Lưới tản nhiệt hình quả thận mở rộng phía trước khá nổi bật. Đèn pha nửa vòng tròn Corona đặc trưng.

Công nghệ chiếu sáng sử dụng trên chiếc xe sang nước Đức là loại LED. Riêng đèn pha là loại đèn Adaptive LED tự điều chỉnh góc chiếu sáng. Gói xLine trang bị sẵn trên X5 bán ở Việt Nam bao gồm nhiều chi tiết ốp nhôm satin mờ, gồm lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau, baga mui, viền cửa sổ.

Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp, như ốp gỗ Fineline phủ bóng trên bảng táp-lô và ghế ngồi bọc da Sensatec. Hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon 16 loa, công suất 464W. Hệ thống điều khiển và hiển thị Live Cockpit Professional thế hệ mới. Đây là trang bị tiêu chuẩn, và bao gồm cụm đồng hồ và màn hình giải trí mới, cùng kích thước 12,3 inch. Màn hình giải trí đi kèm hệ thống iDrive 7.0.

Cụm điều hòa có hai màn hình nhỏ riêng biệt hiển thị trạng thái nhiệt độ, mức gió... Nắp khoang hành lý mở 2 bước giống với những chiếc SUV hạng sang cỡ lớn. Khoang hành lý cũng có nút bấm gập hàng ghế 2. Dung tích khoang hành lý tối đa 1.860 lít khi gập cả 2 hàng ghế sau.

BMW X5 xDrive40i xLine tại Việt Nam gắn động cơ tăng áp 6 xy lanh thẳng hàng, dung tích 3,0L, cho công suất 340 mã lực tại 5.500-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 450Nm tại 1.500-5.200 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây. Vận tốc tối đa 243km/h. Mức tiêu hao trung bình 8.5-8.8L/100km.

Khu vực điều khiển quanh cần số giống với X7, nhưng tiếc rằng không có cần số pha lê. X5 có 4 chế độ lái, gồm Comfort, Eco Pro, Sport và Adaptive. Nâng hạ gầm 5 mức, phanh tay điện tử và hỗ trợ xuống dốc xuất hiện ở khu vực này.

Một số công nghệ nổi bật trên BMW X5 gồm hệ thống treo khí nén thông minh, cửa hít, cảnh báo áp suất lốp, camera và cảm biến xung quanh xe và hệ thống 9 túi khí.

BMW X5 sẽ là một sự lựa chọn mới cho khách hàng Việt khi có nhu cầu mua xe SUV hạng sang cỡ trung. nhưng giá bán của X5 mới cao hơn hầu hết những đối thủ cùng phân khúc như: Audi Q7 (3,340 - 3,089 tỷ) hay Lexus RX & RX-L (3,040 - 4,5 tỷ đồng).

Lexus RX giá bán từ 3,18 - 4,64 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Lexus RX 350 là một trong những dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu xe sang Nhật Bản. Dù giá bán của mẫu xe này có phần hơi “bất hợp lý” nếu so với một loạt đối thủ khác nhưng đây vẫn là dòng xe được giới nhà giàu Việt ưa chuộng khi có nhu cầu mua xe gầm cao hạng sang.

Ở phiên bản nâng cấp, thiết kế của Lexus RX 350 2020 có một số thay đổi. Mâm xe của phiên bản mới có thiết kế thanh lịch hơn. Ngoài ra, các chi tiết như chụp ống xả hay tấm che gầm cũng làm nổi bật độ rộng của chiếc xe.

Các trang bị bên trong Lexus RX 350 2020 vẫn đảm bảo thị hiếu xe sang của người Việt, ví dụ như bảng táp lô ốp gỗ shimamoku, ghế bọc da semi-aniline cao cấp với vô lăng ba chấu thể thao được trang bị nhiều phím bấm tiện ích, màn hình trung tâm 12.3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD kích thước lớn.

Lexus RX 350 phiên bản 2020 trang bị khối động cơ V6 3.5L sản sinh công suất tối đa 296 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 370 mã lực tại 4.600 - 4.700 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 8 cấp giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 7,9 giây, tốc độ tối đa 200km/giờ.

Ngoài ra, Lexus RX cũng được kế thừa và phát triển những tính năng an toàn nổi bật từ các thế hệ trước như: hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSM) và theo dõi cảnh báo áp suất lốp (TPWS), ổn định thân xe VSC, 10 túi khí SRS tiêu chuẩn. Hệ thống treo tự động thích ứng AVS cùng thay đổi trong khung gầm và thân vỏ giúp giảm độ trễ và tăng khả năng xử lý chính xác khi xe vào cua mà vẫn giữa nguyên sự yên tĩnh và êm ái vốn có của RX.

Trong năm nay, Lexus giới thiệu 4 phiên bản khác nhau cho dòng xe Lexus RX 2020 bao gồm RX 300, RX 350, RX 350L và RX 450h đi cùng giá bán từ 3,18 - 4,64 tỷ đồng. Trong số 4 phiên bản này thì phiên bản RX đang lăn bánh nhiều nhất trên đường phố Việt Nam chính là RX 350. Đối thủ trực tiếp của Mercedes-Benz GLE 450 phiên bản 2020 (4,369 tỷ đồng) và BMW X5 (4,3 tỷ đồng).

Volkswagen Touareg có giá bán từ 3,1 – 3,9 tỷ đồng

Volkswagen Touareg được trưng bày thuộc thế hệ thứ ba mới nhất. Điểm đáng chú ý của mẫu xe này chính là sử dụng chung nền tảng MLBevo với các mẫu SUV nổi tiếng vừa ra mắt như Lamborghini Urus, Audi Q8 hay Porsche Cayenne mới. Nhờ đó, Volkswagen Touareg đạt hầu hết các tiêu chuẩn, giúp mẫu xe hoàn toàn mới của hãng xe Đức tiệm cận với phân khúc xe hạng sang.

Kích thước tổng thể Volkswagen Touareg mới có kích thước khá to lớn, chiều dài và rộng của xe đạt 4878 x 1984mm, nhỉnh hơn so với thế hệ trước. Trong khi chiều cao thấp hơn với 1702mm. Dù kích thước to lớn hơn, mẫu SUV mới của Volkswagen lại có trọng lượng giảm 106 kg so với trước đây. Có được điều đó, một phần không nhỏ đến từ nguyên liệu mới trong chế tạo khung gầm, sử dụng 48% chất và 52% còn lại là thép công nghệ cao.

Volkswagen Touareg thế hệ mới cũng được làm mới hoàn toàn nội thất. Bảng táp-lô đậm dấu ấn công nghệ với một loạt các màn hình thông tin từ trung tâm cho tới phía sau tay lái. Bên trên bảng táp-lô sử dụng chất liệu da, kết hợp với các đường viền ốp gỗ cao cấp. Ngoài ra đèn viền nội thất với 30 màu tùy chọn cũng tăng sự sang trọng cho không gian bên trong.

Volkswagen Touareg được trang bị khối động cơ R4 2.0L TFSI, cho công suất từ 251 mã lực, đi kèm hộp số 8 cấp tự động có tên gọi AL 552-8Q và chuẩn khí thải Euro 6. Hỗ trợ khả năng vận hành, Volkswagen Touareg 2019 còn được trang bị tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh 4MOTION, hỗ trợ quan sát ban đêm, hệ thống treo khí nén, hệ thống đánh lái 4 bánh All-wheel steering…

Tại Việt Nam, Volkswagen phân phối tất cả 3 phiên bản dành cho dòng xe Touareg lần lượt là: Elegance có giá bán 3,1 tỷ đồng. Phiên bản Touareg Premium có giá bán 3,49 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất Touareg Luxury có giá bán gần 3,9 tỷ đồng.