Những motor touring tiền tỷ "khủng" như ô tô đang có bán tại VN

Honda Gold Wing

Mẫu xế phượt của Honda ở bản nâng cấp năm 2020 vẫn giữ ngoại hình bề thế và lịch lãm tương tự đời xe trước. Các điểm mới gồm có tùy chọn màu sơn trắng ngọc trai, tem xe trang trí và bổ sung 2 đèn sương mù LED phía trước.

So với 2 mẫu touring cùng hạng của BMW và Harley-Davidson, Honda Gold Wing có giá bán nhỉnh hơn, ở mức 1,2 tỷ đồng. Đổi lại, mẫu xe Nhật Bản sở hữu một loạt các trang bị nổi bật so với các đối thủ như màn hình màu LCD 7 inch, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, túi khí an toàn cho người lái và chế độ Walking hỗ trợ tiến/lùi xe vào chỗ đỗ.

Điểm nhấn quan trọng liên quan đến vận hành của phiên bản Gold Wing bán chính hãng tại Việt Nam nằm ở hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép.

Người lái có thể tùy chọn 2 chế độ sang số tay M hoặc sang số tự động A. Trong khi đó, K 1600 B và Harley-Davidson Street Glide Special chỉ có hộp số tay 6 cấp.

Honda trang bị cho Gold Wing động cơ 6 xy-lanh phẳng (boxer) với công suất tối đa 125 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 170 Nm.

BMW K 1600 B

K1600 B là một trong 4 phiên bản của dòng touring BMW K 1600 bên cạnh Grand America, GT và GTL. Hiện tại, K 1600 B đang được BMW Motorrad nhập khẩu và phân phối với mức giá 1,089 tỷ đồng.

Những tính năng tương đồng giữa K 1600 B và Gold Wing có thể kể đến sưởi ghế, sưởi tay lái, kính lái chỉnh điện hay hỗ trợ lùi xe.

BMW K 1600 B là mẫu môtô hiếm hoi hiện nay có hệ thống đèn thích ứng Adaptive Xenon với khả năng tự điều chỉnh luồng sáng theo góc lái.

Là mẫu mô tô có động cơ lớn nhất của BMW, K 1600 B được cung cấp sức mạnh bởi 6 xy-lanh thẳng hàng có tổng dung tích 1.649 cc.

Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 160 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 175 Nm ở 5.250 vòng/phút.

Harley-Davidson Street Glide Special

Tại Việt Nam, phiên bản Special của Harley-Davidson Street Glide đời 2020 đang có mức giá đề xuất dao động từ 1,059 đến 1,079 tỷ đồng tùy theo màu sơn.

Khác biệt lớn nhất giữa Street Glide Special và Honda Gold Wing cũng như BMW K 1600 B là kiểu dáng hoài cổ đặc trưng của thương hiệu Harley-Davidson.

Xe có mặt nạ trước cỡ lớn tích hợp kính chắn gió, bình xăng dạng giọt nước và đuôi xe mang 2 thùng để đồ phía sau kiểu bagger.

Hạn chế của Street Glide Special là kính chắn gió không thể điều chỉnh được và không có chế độ hỗ trợ lùi xe như 2 đối thủ kể trên.

Dù vậy, Harley-Davidson vẫn trang bị cho người dùng màn hình LCD hiển thị màu, chìa khóa thông minh, ga tự động, hệ thống giải trí kết nối với điện thoại qua Bluetooth và loa nghe nhạc.

Harley-Davidson Street Glide Special 2020 sử dụng động cơ Milwaukee-Eight V-Twin có dung tích 1.868 cc. Động cơ này có mô-men xoắn cực đại 163 Nm tại 3.000 vòng/phút.