Những nguyên nhân khiến xe điện chết máy, không vào điện

Nguyên nhân xe điện chết máy, không lên điện và cách khắc phục

Xe máy điện chết máy do vào nước

Nguyên nhân: Tình trạng xe chết máy, không đi được mặc dù xe vẫn còn nhiều điện năng, vặn ga được nhưng xe không chạy là do xe bị vào nước (đi vào khu vực nước sâu, bị ngã nước), sau đó nước ngấm vào các bộ phận hoạt động chính như tay ga, tay phanh và giắc cắm điện.

Cách khắc phục: Trường hợp xe bị chết máy do bị ngập nước, ngay lập tức tháo pin (acquy) ra khỏi xe. Sau đó dùng khăn khô lau sạch các bộ phận dính nước, nghiêng xe để nước thoát ra (áp dụng cho trường hợp bị thấm nước nặng).

Jack cắm kết nối, cầu chì xe điện bị đứt

Nguyên nhân: Jack cắm kết nối từ xe đến bình điện bị tuột hoặc đứt nên xe bị mất điện đột ngột. Cầu chì xe điện bị đứt hoặc bị cháy làm cho nguồn điện trong xe bị ngắt dẫn đến xe không lên điện.

Jack cắm kết nối từ xe đến bình điện bị tuột hoặc đứt nên xe bị mất điện đột ngột. Ảnh CT.

Cách khắc phục: Nếu gặp phải tình trạng trên bạn cần kiểm tra toàn bộ hệ thống điện của xe, kiểm tra các jack cắm điện có bị sứt hoặc đứt hay không? Kiểm tra cầu chì xe điện có còn sử dụng được hay không, có bị cháy không?

Xe máy điện không lên điện do Aptomat nhảy

Nguyên nhân: Một số xe máy điện có trang bị Aptomat cho xe khi nguồn điện không ổn định hoặc quá tải trọng, trong những trường hợp như vậy, Aptomat sẽ tự động chuyển sang OFF để bảo vệ mạch điện cho xe dẫn đến hệ thống điện bị ngắt tạm thời.

Cách khắc phục: Tìm vị trí Aptomat xe điện (thường nằm ở trong cốp xe) với hình dạng công tắc ON/OFF. Bạn chỉ cần bật Aptomat về trạng thái ON để xe máy điện được cấp điện trở lại.

Xe máy điện không lên điện, tắt máy đột ngột do ổ khóa điện bị hư

Nguyên nhân: Ổ khóa điện sau một thời gian sử dụng bị ăn mòn, oxi hóa dẫn đến tình trạng tiếp xúc điện kém và khiến xe máy điện không bật lên điện, hệ thống điện chập chờn có thể bị tắt đột ngột.

Cách khắc phục: Tháo ổ khóa kiểm tra các mối tiếp xúc, có bị oxi hóa (rỉ sét) không? Dây kết nối ổ khóa có bị đứt, bị bung ra hay không?

Xe máy điện không lên điện, tắt máy đột ngột do ổ khóa điện bị hư. Ảnh CT.

Xe máy điện không lên điện, tắt máy do bình acquy hỏng

Nguyên nhân: Bình acquy (pin) trên xe máy điện có tuổi thọ nhất định, nếu sau một thời gian bạn gặp phải tình trạng xe chạy yếu, pin báo ảo, thời gian sử dụng thấp và thậm chí tắt máy đột ngột, không lên điện thì rất có thể vấn đề đến từ bình acquy.

Cách khắc phục: Kiểm tra điện áp, cường độ dòng điện của bình khi sạc đầy để biết bình acquy có bị hỏng, hết hạn dùng hay không? Nếu bình acquy bình thường mà tình trạng trên vẫn xảy ra thì bạn có thể kiểm tra các đấu mối dây điện trên bình acquy có bị bung, sút ra hay không? Nếu có phải tiến hành hàn nối lại.

Cách hạn chế xe máy điện bị chết máy hoặc không lên điện

Cẩn thận bảo quản xe khi đi dưới thời tiết xấu, nhất là đầu xe và nơi bình tích điện. Cần tránh để xe điện dưới trời mưa quá lâu dễ khiến nước ngấm vào các bộ phận khác của xe. Tránh đi qua các vùng nước ngập sâu hay bùn bẩn dễ bám vào xe làm rỉ các bộ phận trên xe (tay ga, trục động cơ, điểm tiếp xúc bình điện,...).

Hiện nay, những mẫu xe điện như Yadea, VinFast Klara có khả năng chống nước tốt giúp bạn an tâm khi đi qua nhiều chỗ ngập nước. Đây cũng là lý do bạn nên cân nhắc khi chọn mua xe điện. Những xe chống nước tốt sẽ giúp bạn an tâm hơn khi tham gia giao thông, tuy nhiên giá thành của những sản phẩm này có phần cao hơn đôi chút.

Khi có sự cố xảy ra bạn nên mang xe đến các trung tâm bảo hành hoặc địa điểm sửa chữa xe máy điện, không cố gắng tiếp tục sử dụng khi các bộ phận của xe đã bị hỏng rất dễ gây ra cháy nổ, hư hỏng lan sang các bộ phận khác.