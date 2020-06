Những phát minh "độc" và đi trước thời đại của Hy Lạp cổ đại

1. Vòi tắm hoa sen



Tới nay khi bạn tắm nước nóng bằng vòi hoa sen, có thể đấy là món quà dành cho bạn từ những người Hy Lạp cổ đại. Nhưng người Hy Lạp lúc đó lại thích tắm nước lạnh thay vi tắm vòi hoa sen nước nóng. Còn người La Mã thì nổi tiếng với các phòng tắm và nơi spa sang trọng nhưng đều do người Hy Lạp phát minh ra.

Các phòng tắm đầu tiên với vòi hoa sen không khác gì phòng tắm hiện đại ngày nay, với nước chảy qua một đường ống từ máy bơm, đã được tạo ra và sử dụng rộng rãi cho các vận động viên Hy Lạp cổ đại. Trong những phòng tập, các vận động viên sẽ tắm nước lạnh để họ có được sự tỉnh táo và đẹp.

2. Hệ thống sưởi cho cả đại gia đình

Thực sự là người Hy Lạp đã phát minh ra hệ thống sưởi chứ không phải người La Mã như người ta vẫn thường nghĩ. Trước khi người La Mã có hệ thống sưởi nhờ nhiệt độ của nước thì người Minoan đã đặt các đường ống dưới sàn nhà của họ để cho nhiệt từ nước ấm giư cho các phòng và tầng nhà ấm áp trong mùa đông. Thậm chí những người giàu có sẽ xây nhà kiên cố, lát sàn bằng đá và tạo một không gian dưới sàn nhà để đốt lửa rồi cho nhiệt độ vào các ống khói trong các bức tường để làm ấm toàn bộ căn nhà.

3. Ngọn hải đăng

Từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, người Hy Lạp cổ đại xây dựng một ngọn hải đăng ở Alexandria để hướng dẫn tàu thuyền cập cảng an toàn. Tuy thành phố này hiện thuộc Ai Cập nhưng trước đó nó do người Hy Lạp kiểm soát.

Vào ban đêm, một ngọn lửa cháy lớn ở trong tháp ngọn hải đăng, thuyền trường vì thế có thể nhìn thấy lửa từ khoảng cách xa ngoài khơi, cho phép họ định hướng được đường đi.

Còn vào ban ngày, thay vì thắp lửa thì họ sẽ tạo ra một đám khói lớn để hướng dẫn tàu thuyền. Ngọn hải đăng này được thiết kế bởi kiến trúc sư và kỹ sư của Hy Lạp là Sostratus thuộc Cnidus. Ngọn hải đăng Alexandria là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại, và cũng là ngọn hải đăng được biết đến đầu tiên trên thế giới và tồn tại suốt 1.500 năm.

4. Đồng hồ báo thức

Đây là phát minh của nhà triết học Hy Lạp Plato, nên còn được gọi là "đồng hồ báo thức của Plato". Nó có hình dạng giống như một chiếc đồng hồ cát. Phía trên đồng hồ gồm một ống tiếp nhận nước qua đường ống của bình nước bên cạnh.

Dựa vào đó sẽ lập trình một thời gian để tính toán lượng nước qua ống hút nằm bên cạnh một bình kín. Khi nước vào bình kín sẽ đẩy không khí trong bình và tạo ra tiếng huýt sáo qua một ống đặt phía trên bình, tạo ra tiếng ồn rõ nét và đánh thức người ngủ.

5. Tháp đồng hồ và trạm thời tiết

Tháp đồng hồ đầu tiên và trạm thời tiết đầu tiên trên thế giới là Tower of the Winds ở Athens, ngay dưới Acropolis. Nó giúp các thương gia lúc đó ước tính thời gian giao hàng cho các đối tác của họ và giúp họ biết được điều kiện thời tiết để vận chuyển hàng cho an toàn.

Người ta tin rằng tòa tháp này được xây dựng vào năm 47 trước Công nguyên. Ngày nay, ngọn tháp vẫn còn đứng vững và thu hút hàng triệu khách du lịch đến Athens mỗi năm.

6. Cối xay gạo bằng nước

Từ thế kỷ 16 trước Công nguyên, cối xay gạo bằng tay đầu tiên đã được tìm thấy. Nhưng cối xay sử dụng lực nước đầu tiên được tìm thấy vào khoảng thế kỷ 3 trước Công nguyên thuộc về người Hy Lạp. Sau đó một số chiếc cối khác tương tự cũng được tìm thấy ở Athens.

Tuy nhiên các nhà sử học cho rằng, việc sử dụng cối xay gạo như vậy có trước ở Hy Lạp rồi mới được du nhập sang La Mã. Các bằng chứng cho thấy loại cối này đến từ kỹ sư Hy Lạp có tên là Philo.

7. Thuyết nhật tâm

Trước khi nhà khoa học Copernicus khám phá ra thuyết này thì các nhà thiên văn học Hy Lạp đã phát hiện ra trái đất và các phần còn lại của các hành tinh khác đều xoay quanh một mặt trời tương đối cố định ở trung tâm của hệ mặt trời.

Nhiều nhà tư tưởng lớn và các nhà khoa học trong Hy Lạp cổ đại, chẳng hạn như Philolaus, Heraclides của Pontus, Seleucus của Seleucia, Aristarchus của Samos và Hypatia (người được tin đã bị sát hại vì nghiên cứu khoa học), đã đề xuất một hệ nhật tâm gần 2 ngàn năm trước khi Copernicus tuyên bố.

Nhiều nhà sử học và nhà thiên văn học tin rằng Aristarchus xứ Samos có thể là người đầu tiên để xây dựng một hệ thống nhật tâm đầy đủ và khoa học. Thật không may, những nghiên cứu này đã bị mất đi theo thời gian, hiện chỉ còn một số bài viết của ông còn sót lại.

Dựa vào đó các nhà sử học cho rằng, Aristarchus có lẽ là người đầu tiên tính toán gần như chính xác kích thước của Trái đất và đo đạc kích thước và khoảng cách của Mặt Trăng và Mặt Trời.

8. Robot chim bay

Nghe có vẻ không thể tin được nhưng đúng là robot đầu tiên được tạo ra một nhà toán học Hy Lạp cổ đại tên là Archytas (400-350 tr.CN). Ông còn được mệnh danh là “cha đẻ của kỹ thuật cơ khí” với phát minh ra một chim bồ câu bằng gỗ sử dụng hơi nén để làm cho nó có thể bay được.

Đặc biệt con chim này có thể bay từ 200-300m trước khi hết hơi nước. Dù có thể con chim được ông tạo ra với mục đích khác nhưng rõ ràng nó đã đem lại cho nhân loại một con robot đầu tiên.

9. Khẩu pháo chiến

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao người Hy Lạp cổ đại luôn bất khả chiến bại trong hàng trăm năm? Hiện nay các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng người Hy Lạp cổ đại là tác giả của cỗ pháo đầu tiên.

Đó chính là khẩu pháo hơi nước do Archimedes thiết kế trong cuộc Bao vây Syracuse. Vũ khí này được đánh giá thuộc loại tiên tiến ở thời đại đó và có thể bắn quả pháo có trọng lượng khoảng 26 kg, dài khoảng 1.100 m. Nó cũng được coi là khẩu súng đầu tiên trên thế giới hoạt động bằng thủy động lực.

10. Cửa tự động

Cửa tự động đầu tiên được phát minh ở Hy Lạp cổ đại để đáp ứng cho một xã hội đa thần ở đây. Khi mọi người đến dâng cúng thần linh thì các cánh cửa của bàn thờ tự động mở ra nhờ vào một đốt lửa trong bàn thờ.

Ý tưởng này cũng được sử dụng để di chuyển các bức tượng trong nơi thờ tự. Người ta tin Heron thuộc Alexandria là người đầu tiên thiết kế cửa tự động, làm việc dựa trên khí nén hoặc hơi nước.