Những phát ngôn gây tranh cãi của "ông hoàng xa xỉ" Thái Công

Thái Công mở phòng tranh

Mới đây, nhà thiết kế Quách Thái Công khai trương Thái Công Art Gallery (66-68 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP HCM). Đặc biệt, nhà thiết kế Quách Thái Công lần đầu làm giám tuyển tranh Bùi Tiến Tuấn (họa sĩ tranh lụa nổi tiếng). Tin nhà thiết kế Quách Thái Công lần đầu giám tuyển tranh của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn khiến không ít người bất ngờ.

Nói về việc hợp tác với nhà thiết kế Quách Thái Công, họa sĩ Bùi Tiến Tuấn chia sẻ: "Nhà thiết kế Quách Thái Công đã đưa ra lời mời quá đỗi chân tình và thuyết phục: "Tôi rất muốn mời anh Tuấn là hoạ sĩ solo khai trương không gian Thái Công Art Gallery tại showroom của mình".

Quách Thái Công chia sẻ: "Giữa trung tâm Sài Gòn, Thái Công chính thức giới thiệu Thái Công Art Gallery, một không gian nơi nghệ thuật bước vào đời sống thượng lưu và làm giàu cho tâm hồn mỗi người thưởng lãm.

Phòng triển lãm được đặt tại lầu 3 của tòa nhà 8 tầng thuộc Thái Công Interior Design Showroom tại 66-68 Hai Bà Trưng ở Sài Gòn, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới của cái đẹp đỉnh cao.

Một cuộc đối thoại nghệ thuật mới đang được khởi tạo tại đây, nơi nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công với vai trò giám tuyển, là người tuyển chọn, định hướng và kể câu chuyện nghệ thuật qua cách phối hợp và trưng bày từng tác phẩm, tin rằng tranh và điêu khắc không chỉ là vật trưng bày.

Chúng mang linh hồn và cá tính riêng, cần được đặt vào đúng không gian để tỏa sáng. Trong kiến tạo ấy, nghệ thuật không đứng yên trên bức tường, mà trở thành hơi thở của phong cách sống, phản chiếu chiều sâu văn hóa và tầm vóc của người sở hữu".

Quách Thái Công nói thêm: "Từ trước đến nay, tôi luôn xem nghệ thuật là linh hồn của không gian sống. Một căn nhà đắt tiền chưa chắc là một căn nhà sang trọng, nếu thiếu nghệ thuật hiện diện. Tôi mở Thái Công Art Gallery để hoàn thiện vòng tròn thẩm mỹ trong triết lý thiết kế của mình: từ kiến trúc, nội thất cho đến mỹ thuật.

Không gian này cho phép tôi chọn lọc, giám tuyển và giới thiệu những tác phẩm xứng đáng với chuẩn mực tinh tế mà tôi theo đuổi. Tôi muốn giúp công chúng Việt Nam được tiếp cận nghệ thuật theo cách tự nhiên nhất: không đứng sau dây chắn bảo tàng, mà ngay trong chính không gian sống của họ. Nghệ thuật phải sống. Nghệ thuật phải có người sở hữu, gìn giữ và yêu thương".

Nói về gallery của mình, Quách Thái Công bảo: "Tôi muốn nơi đây trở thành điểm hẹn của giới yêu nghệ thuật, nơi những tài năng được trân trọng và nâng tầm. Không chỉ triển lãm, tôi muốn xây dựng thị trường nghệ thuật thực thụ, nơi người nghệ sĩ được trả giá xứng đáng với lao động sáng tạo của họ, và người sưu tầm được sở hữu những tác phẩm có giá trị bền vững theo thời gian.

Trong tương lai, Thái Công Art Gallery sẽ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Tầm nhìn của tôi là đưa nghệ sĩ Việt ra quốc tế và đưa những tên tuổi quốc tế đến Việt Nam. Một cầu nối văn hoá, nơi cái đẹp không có biên giới. Tôi tin rằng nghệ thuật chính là cách chúng ta khẳng định vị thế văn minh của một xã hội. Và hành trình này chỉ mới bắt đầu".

Ông hoàng xa xỉ Quách Thái Công

Quách Thái Công thường khiến cõi mạng phát sốt

Với cư dân mạng, cái tên Quách Thái Công đã quá ư nổi tiếng. Những màn khoe nhà, khoe đồ dùng hạng sang từ biệt thự, siêu xe đến cái chén ăn hột vịt lộn, đồ gắp đá cũng phải sang tới nóc của Quách Thái Công làm "cõi mạng" dậy sóng. Những phát ngôn về "phong cách sống" hay đánh giá sản phẩm của Quách Thái Công từng khiến cư dân mạng "tụt huyết áp" không ít lần.

Được giới thiệu là nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt, Quách Thái Công nổi danh là người chuyên thiết kế nội thất cho giới nhà giàu, truyền bá phong cách sống thượng lưu, đúng với mục tiêu "phục vụ 10% của 1% người giàu ở Việt Nam".

Thời gian gần đây, Thái Công quyết định mở gian hàng bán đồ super luxury (siêu cao cấp) trên TikTok Shop. Và cửa hàng online này đã khiến cơ số dân mạng "phải uống thuốc tăng cường sức lực" để chống chọi với những con số áp giá cho sản phẩm mà họ nhìn thấy.

Chẳng hạn, một chiếc bình hoa màu xanh nhìn khá đơn giản có giá hơn 235 triệu đồng, dụng cụ gắp đá có giá khoảng 10 triệu đồng, hộp đựng khăn giấy hơn 31 triệu đồng, xô đựng đá 70,3 triệu đồng, nến thơm cũng có giá dao động 3 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng,...

Trước đó, Thái Công cũng khiến cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt khi chia sẻ "12 vật dụng tút vẻ đẹp trai" của mình. Thái Công cho biết thương hiệu kem đánh răng yêu thích của mình là Marvis – thương hiệu nha khoa cao cấp đến từ đất nước Ý, có giá khoảng 10 EUR. Sau đó, ông giới thiệu công dụng cũng như giải thích chất lượng xịn xò của sản phẩm này.

Tuy nhiên, gây tranh cãi nhất ở đây là đoạn Thái Công so sánh kem đánh răng cùng một thương hiệu Colgate được sản xuất ở Đức và Việt Nam, NTK cho biết cảm nhận của mình như sau: Cái mùi khác hoàn toàn. Thái Công không thể tìm được kem đánh răng ở Việt Nam nào có mùi thơm như bên Đức.

Cùng một hiệu lớn nhưng kem đánh răng sản xuất ở Việt Nam cảm giác như xà bông trong miệng. Mỗi lần Thái Công dùng có cảm giác khó chịu, buồn nôn.

Trong clip giới thiệu nhà với vợ chồng đại gia Quận 7 - Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ, Thái Công đã nói rằng: "Cái toilet mà còn để bên cạnh bồn tắm thì làm sao hiểu được phong cách sống". Thái Công cũng từng chia sẻ "cực gắt" về chuyện đi du lịch. Theo đó ông cho rằng nếu đi máy bay, ít nhất phải đi hạng thương gia hoặc hạng nhất không thì thôi.

"Nếu không tiền thì anh không đi, anh ở nhà. Vì anh biết đi du lịch hạng rẻ tiền rất mệt mỏi, từ việc phải tự check-in, ra xếp hàng… rồi bay qua New York phải đổi vé, chờ đợi 4 - 5 tiếng đồng hồ quá mệt mỏi". Hay "Tôi rất kỵ đi đến đâu mà bắt cởi giày nhưng lên du thuyền thì cởi giày là phong tục bình thường... Còn nếu ai mời Thái Công về nhà mà bắt phải cởi giày thì Thái Công sẽ đi về".

Vợ chồng Đoàn Di Băng và vợ chồng Thái Công trong một buổi hội tụ

Nhưng mới đây, Thái Công bị nghi ngờ xài túi Hermès "pha ke". Cụ thể, trong một video "đập hộp" (unbox) đăng tải hồi tháng 7 năm ngoái, Thái Công khoe chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware.

NTK nội thất này cho biết phải chi trả 1,7 tỉ đồng để sở hữu món đồ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhận thấy một số chi tiết khác biệt trên sản phẩm của Thái Công so với một số mẫu túi khác thuộc dòng này.

Chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware của NTK không có dấu móng ngựa (HSS, viết tắt của "Horseshoe Stamp"). Trên thực tế, dấu móng ngựa chỉ dành cho những đơn hàng được đặt riêng.

Vì thế, một số ý kiến cho rằng món đồ của Thái Công là phiên bản bình thường. Hiện nay, tranh cãi về việc NTK này sử dụng túi thật hay giả vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội.

Tiêu đề do tòa soạn đặt lại