Những phụ kiện lạ lẫm cho iPhone nhưng lại rất hữu dụng

Có cả một ngành công nghiệp sản xuất phụ kiện cho iPhone, và rất nhiều phụ kiện kỳ lạ đã được tạo ra mà người dùng có thể khiến chiếc iPhone của mình thêm thú vị. Hãy cùng điểm qua một số phụ kiện này, biết đâu có những thứ rất tốt mà người dùng có thể tìm mua qua trên mạng.

Bộ ống kính đính kèm cho hình ảnh chất lượng tốt hơn

Với iPhone 11 Pro hay 11 Pro Max, người dùng có thể không lo lắng lắm với các ống kính có sẵn trên nó, nhưng nếu đang cầm trên tay một chiếc iPhone có một camera như iPhone XR, iPhone 8 hoặc sắp tới có thể là iPhone 9, bộ ống kính của Xenvo là rất hữu ích. Nó cung cấp các ống kính góc rộng và macro để giúp người dùng chụp ảnh phong cảnh và cận cảnh mà camera của iPhone không thể tự chụp.

Điểm thích thú ở phụ kiện này chính là nó gắn dạng kẹp, do đó người dùng không phải lo lắng về việc thay thế nó mỗi lần nâng cấp điện thoại. Thậm chí nó cũng có thể sử dụng cho camera của nhiều smartphone khác, không nhất thiết là iPhone.

Máy đo nồng độ cồn hơi thở

BACtrack Mobile Smartphone Breathalyzer chính xác là máy đo nồng độ cồn hơi thở để đảm bảo mình luôn lái xe ở trạng thái không say rượu, tránh bị cảnh sát tuýt còi phạt nặng và treo bằng 23 tháng. Thiết bị này có một cảm biến để đo độ say và truyền kết quả đến một ứng dụng trên iPhone (hoặc cả Android).

Phụ kiện này hứa hẹn cung cấp độ chính xác “cấp cảnh sát”, kết nối với điện thoại qua Bluetooth và theo dõi kết quả mỗi khi người dùng sử dụng nó. Ứng dụng thậm chí có thể giúp người dùng gọi đến dịch vụ gọi xe nếu thấy uống quá nhiều.

Vỏ bảo vệ giúp chụp ảnh tốt hơn

Vỏ bảo vệ là cách để bảo vệ iPhone của bạn khỏi trầy xước, nhưng có những vỏ bảo vệ cũng giúp người dùng nâng cấp khả năng chụp ảnh của mình. Đó là lý do tại sao một số vỏ bảo vệ đến từ LuMee với rất nhiều mẫu tương thích cho các model iPhone khác nhau. Vỏ của LuMee về cơ bản có hai dải đèn LED ở mặt sau để giúp người dùng chụp ảnh tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, và một dải ở mặt trước của vỏ để giúp người dùng chụp ảnh tự sướng tốt hơn. Các thử nghiệm đều cho thấy kết quả khá ấn tượng.

Máy kiểm tra tốc độ gió

Nếu là người bị ám ảnh bởi thời tiết và thực sự cần một cách nhanh chóng để kiểm tra tốc độ gió hiện tại, người dùng sẽ muốn một máy đo tốc độ gió có tên Anemometer đến từ Yellow Jacket. Người dùng sẽ cần kết nối nó qua jack cắm tai nghe (vì vậy hãy chuẩn bị sẵn bộ chuyển đổi nếu dùng những iPhone hiện đại từ iPhone 7 trở về sau), và đồng hồ đo gió sẽ ghi lại cường độ và hướng gió thông qua một ứng dụng.

Lưu trữ hàng chục GB dữ liệu chỉ là chuyện nhỏ

Nếu bạn đang sở hữu những chiếc iPhone có bộ nhớ trong thấp nhưng lại muốn lưu trữ hàng tấn video và ảnh có dung lượng đến hàng chục gigabyte (GB) và không cảm thấy thoải mái khi tải chúng lên đám mây, một phụ kiện như ổ đĩa iXpand của Sandisk sẽ giúp ích rất nhiều. Về cơ bản, nó là ổ đĩa flash có đầu nối USB ở một đầu và Lightning ở đầu kia.

Ý tưởng là người dùng có thể nhanh chóng giải phóng không gian chiếm dụng trên bộ nhớ trong của điện thoại bằng cách chuyển nó vào ổ iXpand trước khi đưa nó vào máy tính để cất giữ. Nó không mang tính liền mạch như với lưu trữ đám mây nhưng có thể hoạt động trong những tình huống khó khăn, đặc biệt nếu người dùng ở đâu đó không có kết nối Internet.

Móc khóa kiêm luôn dây sạc pin

Nếu lười nhác mang theo dây sạc pin cho iPhone thì móc khóa NomadKey đạt chứng nhận MFi của Apple lại rất hữu ích. Nó có thể móc tất cả chìa khóa và có thêm cáp Lightning-to-USB tích hợp. Điều này cho phép người dùng sạc điện thoại và đồng bộ hóa với máy tính mà không phải suy nghĩ về việc mang theo cáp.

Bàn phím ảo hiển thị trên mọi bề mặt phẳng

Mặc dù bàn phím ảo sẽ không thể chính xác hoặc tiện lợi như bàn phím Bluetooth truyền thống nhưng ít nhiều nó lại thú vị hơn rất nhiều. Đó chính là nơi mà bàn phím Epic của Cellulon trở nên nổi bật. Nó chiếu bàn phím QWERTY tiêu chuẩn lên bất kỳ bề mặt phẳng nào và khi gõ nó, chắc chắn bạn sẽ tạo ra sự chú ý cho bất cứ những ai ở xung quanh.

Gimbal giúp quay video tốt hơn

Nếu cực kỳ nghiêm túc trong việc muốn các video trên iPhone mình quay trở nên mượt mà, tốt nhất hãy sử dụng một chiếc gimbal chạy bằng điện. iPhone có thể ổn định video bằng phần mềm hoặc chống rung quang học, nhưng gimbal lại khác khi nó sử dụng động cơ để bù cho những chuyền động nhỏ khi người dùng thực hiện quay video, loại bỏ những tình huống rung khi thực hiện.

Chiếc gimbal như Osmo Mobile 2 của DJI sẽ mang đến rất nhiều tính năng tốt cho việc quay video bằng iPhone khi kết nối điện thoại thông qua một ứng dụng để người dùng có thể bắt đầu chụp ảnh và quay video bằng cách ấn một nút trên cánh tay của gimbal thay vì phải chạm vào màn hình.

Máy đo nhịp tim để theo dõi sức khỏe

Trong trường hợp muốn tìm một máy đo nhịp tim mà không cần thiết phải đầu tư vào một đồng hồ thông minh như Apple Watch, người dùng có thể tìm vòng đeo Rhythm của Scosche. Nó sử dụng Bluetooth và một công nghệ có tên ANT để đồng bộ hóa dữ liệu mà nó thu thập với các ứng dụng thể dục, bao gồm khoảng cách và tốc độ lần chạy cuối cùng. Tốt hơn hết, Rhythm có thể duy trì kết nối với điện thoại từ khoảng cách 30 mét, vì vậy người dùng không cần giữ điện thoại trong túi khi thực hiện các bài tập.

Máy in ảnh tức thời

Khi đi dự tiệc hoặc tham dự một kỳ nghỉ nào đó, phụ kiện như Prynt Pocket là khá thú vị. Nó là báng cầm máy ảnh cho iPhone có máy in mini tích hợp. Với nó, sau khi chụp những bức hình ưng ý, người dùng có thể in ra ngay bức ảnh cỡ nhỏ 2x3 inch để dán vào tủ lạnh hoặc tường của mình. Thời gian in của nó mất khoảng 30 giây trên giấy in ZINK (không cần mực), vì vậy sẽ rất tốt nếu người dùng muốn tặng bức ảnh ngay cho một ai đó cũng có trong bức ảnh để về làm lưu niệm.