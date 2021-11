Những quan chức ngã ngựa vì … hiếp dâm

Mất sự nghiệp vì lời buộc tội



Cựu Bộ trưởng Tư pháp Australia Christian Porter. Ảnh Getty

Sự kiện làm rúng động Quốc hội Australia hồi tháng 3 năm nay, sau khi Bộ trưởng Tư pháp nước này-ông Porter trong một cuộc họp báo ngày 3/3 đã thừa nhận mình chính là người bị nêu tên trong các cáo buộc xâm phạm tình dục. Ông Porter bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ sinh viên 16 tuổi (bạn học cùng lớp) hồi năm 1988. Tuy nhiên, ông bác bỏ mọi cáo buộc. Người phụ nữ này qua đời hồi tháng 6.2020, được cho là do tự tử.

Ở thời điểm đó, ông Porter phủ nhận những cáo buộc này: "Chưa từng có chuyện gì xảy ra như trong các cáo buộc viết. Thậm chí đến bây giờ, thông tin duy nhất mà tôi có về các cáo buộc là chúng được lan truyền trên mạng. Nếu tôi từ chức vì một cáo buộc về sự việc chưa từng xảy ra, bất kỳ người Australia nào cũng có thể mất đi sự nghiệp chỉ vì những lời buộc tội".

Tuy vậy, đến ngày 29/3, Bộ trưởng Porter đã bị giáng chức. Hiện nay ông vẫn tiếp tục làm việc trong chính phủ nhưng được giao nhiệm vụ quản lý các danh mục đầu tư, dịch vụ công và phụ trách vấn đề về công nghiệp, khoa học, công nghệ.

Vướng lao lý

cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav. Ảnh Times of Israel.

Tổng thống Israel Moshe Katsav đã bị kết án 7 năm tù hồi tháng 3 năm 2011 vì phạm tội hiếp dâm, được xem là sự kiện rất hiếm hoi.

Vụ việc của ông Katsav đã gây nhiều chú ý, sau khi một loạt các nhân viên nữ trong Văn phòng Chính phủ tố cáo ông có những hành vi quấy rối tình dục với họ và cưỡng bức một người trong số họ. Theo các cáo trạng chính thức, các cáo buộc tội hiếp dâm là từ tháng Tư năm 1998 khi một cựu nhân viên được miêu ta là Phụ nữ A đã cáo giác ông đã hãm hiếp bà lần đầu tại văn phòng Bộ Du lịch và sau đó tại một khách sạn ở Jerusalem.

Những cáo trạng tiếp theo liên quan tới những tố cáo tội xâm hại tình dục của hai phụ nữ vào năm 2003 và 2005 khi ông là Tổng thống. Mặc dù ông Katsav ngụy biện rằng đây là âm mưu của các đối thủ nhằm gây bất lợi cho ông, nhưng cuối cùng các nguyên cáo đã giành chiến thắng.

Ngôi sao đang lên thì vụt tắt

An Hee-jung- cựu tỉnh trưởng Nam Chungcheong. Ảnh Yonhap

Hồi năm 2018, một "ngôi sao đang lên" của đảng cầm quyền ở Hàn Quốc An Hee-jung, tỉnh trưởng Nam Chungcheong cũng đã phải từ chức sau khi bị tố cáo cưỡng hiếp nữ thư ký.

Nữ thư ký Kim Ji-eun đã cáo buộc ông An Hee-jung cưỡng hiếp cô 4 lần và tấn công tình dục cô vô số lần trong thời gian 8 tháng cô làm việc cho ông này. Cáo buộc được đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình tối 5/3/2018. Ở thời điểm bị cáo buộc, ông An Hee-jung là đối thủ nặng ký của Tổng thống Moon Jae-in trong các cuộc bầu chọn trong đảng. Chính trị gia này cũng từng được đánh giá là có thể trở thành lãnh đạo tương lai của Hàn Quốc. Sau vụ bê bối, ông An Hee-jung từ chức Tỉnh trưởng cũng như rút khỏi đời sống chính trị mãi mãi.

Lựa chọn cái chết

Thị trưởng Seoul Park Won-soon. Ảnh Tass

Thị trưởng Seoul Park Won-soon, quan chức quyền lực thứ 2 ở Hàn Quốc, đồng thời là một ứng viên Tổng thống tiềm năng, được phát hiện đã tử vong chỉ vài ngày sau khi một thư ký ở văn phòng của ông tố với cảnh sát rằng cô từng bị ông Park quấy rối tình dục từ năm 2017.

Tháng 7/ 2020, Thi thể thị trưởng Park Won-soon đã được phát hiện tại một ngọn đồi phía bắc Seoul, vài giờ sau khi con gái ông thông báo về việc ông mất tích.

Thông tin về cái chết của Thị trưởng Park và các mối liên quan tiềm tàng với hành vi quấy rối tình dục đã gây chấn động Hàn Quốc, không chỉ vì ông Park là một "ngôi sao chính trị" mà còn vì lâu nay ông vẫn đánh giá cao vì bảo vệ nữ quyền.

Tháng 4 cùng năm đó, Oh Keo-don, thị trưởng Busan, thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc cũng thừa nhận đã hành xử không đúng đắn và từ chức sau khi một công chức cáo buộc bị ông tấn công tình dục ở văn phòng.