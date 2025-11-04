Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 04/11/2025 22:34 GMT+7

Những siêu công trình thế giới "hóa giải" bùn lún, tạo nền móng vĩnh cửu như cách Vinhomes Cần Giờ đang làm

Thứ ba, ngày 04/11/2025 22:34 GMT+7
Từ những sân bay giữa biển khơi đến các cảng hàng hải tấp nập, công nghệ K-DPM của Nhật Bản đã tạo nên bước ngoặt trong ngành xây dựng toàn cầu khi biến bùn mềm thành nền móng bền vững. Từng hiện diện ở các siêu công trình như sân bay Chubu, Haneda hay cảng New York, nay công nghệ đột phá ấy đang được ứng dụng tại dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), mở ra chương mới cho kỹ thuật lấn biển bền vững và kiến tạo nên một kỳ quan đô thị giữa đại dương.
Sân bay Chubu Centrair (Nhật Bản) - “Hòn đảo thép” giữa đại dương

8,63 triệu m³ bùn nạo vét đã được tái sử dụng bằng công nghệ K-DPM trong quá trình xây dựng sân bay Chubu Centrair.

Khai trương năm 2005, Chubu Centrair là một trong những sân bay hiện đại nhất Nhật Bản với đường băng dài 3.500m, được xây dựng hoàn toàn trên đảo nhân tạo giữa vịnh Ise, tỉnh Aichi. Hòn đảo rộng 470 ha, cách bờ biển hơn 1 km, được hình thành nhờ hơn 56 triệu m³ vật liệu đắp. Trong đó 8,63 triệu m³ bùn nạo vét đã được tái sử dụng bằng công nghệ K-DPM.

Thay vì khai thác cát vừa tốn kém vừa gây hại môi trường, các kỹ sư Nhật Bản đã hóa rắn đất sét mềm nạo vét từ luồng hàng hải trong vịnh Ise ngay trong ống dẫn bằng khí nén và xi măng, tạo ra lớp nền vững chắc, nhẹ hơn cát và ổn định lâu dài. Sau 20 năm, “hòn đảo thép” vẫn ổn định đến từng centimet - minh chứng cho hiệu quả và độ bền vượt thời gian của công nghệ K-DPM.

Sân bay Tokyo Haneda (Nhật Bản) - Kỳ tích tốc độ trên nền bùn sâu 40 mét

Đường băng D của Sân bay Haneda chỉ mất 3 năm để thi công, nằm trên nền bùn dày hơn 40 mét.

Hoàn thành năm 2010, Đường băng D của sân bay Haneda được xem là “công trình không tưởng”, khi toàn bộ khu vực thi công nằm trên nền bùn dày hơn 40 mét giữa vịnh Tokyo. Đáng chú ý, dự án chỉ mất hơn 3 năm để thi công - một tốc độ kỷ lục đối với nền địa chất phức tạp tại đây.

Khoảng 4,7 triệu m³ đất yếu đã được hóa rắn tại chỗ bằng kỹ thuật trộn khí nén, giúp rút ngắn tiến độ xử lý nền xuống còn 1 năm, đồng thời tận dụng tối đa đất nạo vét tại chỗ. Thực tế vận hành nhiều năm đã chứng minh K-DPM không chỉ đảm bảo tốc độ, mà còn duy trì chất lượng và độ ổn định vượt trội cho nền móng trong môi trường biển khắc nghiệt.

“Phương pháp này có khả năng ứng dụng cao, giúp xây dựng các khu lấn biển trong thời gian tương đối ngắn, đồng thời tận dụng hiệu quả đất bùn nạo vét cho phát triển bền vững”, Giáo sư Masaki Kitazume, chuyên gia tại Đại học Công nghệ Tokyo, nhận định.

Cầu cảng Nanao (Ishikawa, Nhật Bản) - Giải pháp bền vững từ biển sâu

Nếu Chubu và Haneda khẳng định hiệu quả của K-DPM trong công trình hàng không, thì Cầu cảng Nanao lại chứng minh sức mạnh của công nghệ này trong logistics hàng hải. Dự án xây dựng cầu cảng để tiếp nhận tàu 40.000 tấn đã tận dụng toàn bộ lượng bùn nạo vét, hòa trộn với phụ gia xi măng trong đường ống khí nén để tạo lớp nền ổn định dày 70m, dài 300m.

Nhờ K-DPM, loại bùn mềm gần như “vô dụng” đã trở thành lớp vật liệu chắc chắn, giúp tái tạo tài nguyên và thời gian thi công, đồng thời loại bỏ nguy cơ ô nhiễm từ việc đổ thải ra biển.

Cảng New York (Mỹ) - Tái sinh bùn ô nhiễm thành vật liệu xây dựng

Công nghệ K-DPM cũng được ứng dụng trong dự án Newark Bay, vùng cảng New York.

Năm 2015, công nghệ K-DPM vượt Thái Bình Dương tới Mỹ, được ứng dụng trong dự án Newark Bay, vùng cảng New York. Đây là khu vực có hàng triệu tấn bùn ô nhiễm do hàng thế kỷ hoạt động công nghiệp.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Rutgers (Mỹ) và Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) đã áp dụng kỹ thuật trộn bùn trong ống khí nén với xi măng Portland, biến bùn thành vật liệu đắp an toàn, đạt chuẩn môi trường quốc tế. Dự án mở ra một tiền lệ quan trọng: thay vì chôn lấp, bùn ô nhiễm được tái sinh và sử dụng cho các công trình hạ tầng, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn xanh.

Vinhomes Green Paradise - Biến bùn thành nền móng vững chắc cho “kỳ quan đô thị biển”

Tại Đông Nam Á, Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) là dự án đô thị lấn biển quy mô lớn nhất áp dụng công nghệ K-DPM, do AOMI Construction Co., Ltd. - tập đoàn kỹ thuật hàng đầu Nhật Bản - chuyển giao độc quyền cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC).

Công nghệ K-DPM ứng dụng tại dự án Vinhomes Green Paradise sẽ giúp tái tạo tài nguyên, giảm phụ thuộc vào nguồn cát tự nhiên và góp phần bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ.

Tại đây, quá trình xử lý diễn ra khép kín, sử dụng dòng khí áp lực cao để trộn đều bùn nạo vét với xi măng và phụ gia đặc biệt, có thể thi công ngay trên sà lan giữa biển hoặc trên bờ để tạo ra dòng vật liệu ổn định bơm trực tiếp ra khu vực san lấp. Mỗi trạm xử lý đạt công suất tới 1.000 m³/giờ, đáp ứng tiến độ thi công thần tốc cho dự án quy mô 2.870 ha.

Theo ông Trần Thành Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MCIC, phương pháp này giảm thiểu số lượng phương tiện thi công, giúp giảm tới 80% lượng khí thải CO₂ so với phương pháp bơm hút cát truyền thống.

Đặc biệt, K-DPM không chỉ giúp tái tạo tài nguyên và giảm phụ thuộc vào nguồn cát tự nhiên ngày càng cạn kiệt, mà còn góp phần bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ. Quan trọng hơn, công nghệ mang tính cách mạng này đang tạo nên nền móng vững chãi để siêu đô thị đứng vững trước biến động địa chất, triều cường và thách thức khí hậu toàn cầu.

“K-DPM tạo ra vật liệu nhẹ hơn cát 20 - 25% nhưng có cường độ cao hơn, giúp giảm tải trọng của bản thân lớp tôn tạo lên nền đất yếu, từ đó hạn chế lún cố kết. Ngoài ra, vật liệu ổn định bùn sau đóng rắn tạo nên lớp nền tôn tạo có tính đồng nhất cao về cấu trúc nên giúp giảm chênh lún cục bộ. Lún diễn ra đồng thời và có kiểm soát nên hạn chế nứt, biến dạng của kết cấu phía trên”, ông Trung phân tích.

Việc ứng dụng công nghệ K-DPM khẳng định cam kết đưa Vinhomes Green Paradise trở thành siêu đô thị chuẩn ESG++ hang đầu thế giới

Từ Nhật Bản, Mỹ đến Việt Nam, công nghệ K-DPM được ví như “phép màu” biến bùn mềm thành nền móng vững chắc cho những công trình mang tầm thế giới. Việc tiên phong áp dụng công nghệ này tại Vinhomes Green Paradise không chỉ thể hiện tầm vóc của một siêu đô thị ESG++ đẳng cấp toàn cầu, mà còn khẳng định tầm nhìn phát triển xanh và bền vững mà Việt Nam đang hướng tới.

