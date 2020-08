Những siêu phẩm về ngày tận thế không thể bỏ qua

2012: Năm đại họa (2009)

"2012: Năm đại họa" được xem là một trong những bộ phim đề tài tận thế nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam cũng như quốc tế. 2012 thậm chí còn trở thành một hiện tượng xã hội, được bàn tán, trao đổi, thậm chí tranh cãi khắp nơi trên khắp thế giới, đến nỗi các nhà khoa học, sử học cũng phải tham gia.

Ý tưởng của phim dựa trên lời tiên đoán của Maya, nền văn minh lâu đời và bí hiểm nhất trên thế giới, về năm tuyệt diệt 2012, khi một cơn đại hồng thủy đưa thế giới đến ngày tận thế do biến đổi khí hậu liên tục khiến trái đất nóng lên.

Bộ phim kể về cuộc chạy trốn khỏi cơn đại họa mà thiên nhiên mang tới của gia đình Jackson, bố con tỷ phú người Nga Yuri Karpov, anh chàng bác sĩ Gordon Silberman... Xuyên suốt bộ phim là các thảm họa thiên nhiên dồn dập ập tới, đe dọa cuộc sống nhân loại.

Thảm họa sóng thần (2012)



Với sự tham gia của Ewan McGregor, người đẹp Naomi Watts và “Người nhện” Tom Holland, "The Impossible" (tựa Việt: "Thảm họa sóng thần") dựa trên câu chuyện có thật về cuộc chiến sinh tồn trước thảm họa sóng thần năm 2004 tại Thái Lan của vợ chồng Maria và Henry cùng 3 cậu con trai Lucas, Simon và Thomas.

Gia đình 5 người nghỉ Giáng sinh tại một khu resort sang trọng ven biển Phuket. Nhưng buổi sáng định mệnh ngày 26/12, khi đang cùng nhau vui chơi ở bể bơi, một âm thanh khủng khiếp bỗng vang lên từ sâu trong lòng đất. Một bức tường nước khổng lồ bỗng chốc đổ ập xuống khu resort, cuốn trôi cả gia đình. Phim là câu chuyện kỳ tích về ý chí kiên cường, về tình yêu và niềm tin không thể lay chuyển mà những người trong cuộc, cũng như hàng ngàn nạn nhân khác của thảm họa dành cho nhau, lay động và l ấy đi nước mắt của bất cứ ai xem phim. Siêu bão địa cầu (2017)

"Geostorm - Siêu bão đị a cầu" lấy bối cảnh toàn cầu phải chịu đựng hàng loạt hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do hậu quả của bi ến đổi khí hậu. Một nhóm nhà khoa học quốc tế, đứng đầu là Jake Lawson do tài tử Gerard Butler thủ vai, đã chế tạo được một hệ thống kiểm soát thời tiết gọi là The Dutch Boy - nghĩa là Cậu bé Hà Lan, dựa trên câu chuyện cậu bé dùng ngón tay cứu đê biển Hà Lan, ngăn dòng lũ tràn vào đất liền.

Thế nhưng dưới mưu đồ chính trị của nhiều thế lực, có kẻ đã vũ khí hóa The Dutch Boy và tạo ra một lỗi hệ thống chết người, nguy cơ dẫn đến “siêu bão địa cầu” - thảm kịch kinh khủng hơn bất cứ hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nào xảy ra trước đó. Jake Lawson cùng em trai mình Max (Jim Sturgess thủ vai) lập tức vào cuộc, chạy đua với thời gian sửa chữa The Dutch Boy, đồng thời ngăn chặn âm mưu nguy hiểm đằng sau.

Greenland - Thảm họa thiên thạch (2020)

Phim của nhà sản xuất của John Wick với sự tham gia của "nam thần hành động" Gerard Butler và “hôn thê Deadpool” Morena Bacca rin, "Greenland - Thảm họa thiên thạch" là siêu phẩm tận thế đầu tiên của Hollywood trong thập kỷ mới.

Phim xoay quanh gia đình John Garrity cùng vợ Allison và con trai Nathan trước thảm họa diệt vong của nhân loại. Sao chổi Clarke tưởng chừng như vô hại đi qua trái đất. Nhưng sau cú va chạm bất ngờ, các mảnh vỡ của thiên thạch liên tiếp rơi xuống, phá hủy tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. Gia đình John bất ngờ có được “tấm vé” đến miền đất hứa Greenland - nơi trú ẩn an toàn chỉ dành cho những người “may mắn” được lựa chọn để sống tiếp dựa trên sức khỏe, nghề nghiệp và khả năng sinh tồn. Đó cũng chính là khi họ trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người khác.

Khi thảm họa ập đến, ranh giới mong manh của sự sống và cái chết cũng là nơi con người phơi bày bộ mặt thật của mình. Một mặt, gia đình Garrity phải né tránh những mảnh thiên thạch chực chờ ập xuống. Mặt khác, họ phải cạnh tranh với những con người cũng đang tìm cách sinh tồn bằng mọi giá. Trước những thách thức đầy chông gai ấy, John buộc phải chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu nhất.

"Greenland - Thảm họa thiên thạch" dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 14/8/2020.