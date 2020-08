Những smartphone đã qua sử dụng đáng mua nhất hiện nay

Sau đây là một số mẫu smartphone đã qua sử dụng đang được bán tại các nhà bán lẻ và đại lý hàng đầu mà mọi người có thể tham khảo, đặc biệt chú ý đến các mẫu iPhone và Galaxy cao cấp của năm ngoái bởi hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế ấn tượng và nhiều thứ nổi bật hơn.

iPhone XS

Với việc iPhone X đã ra mắt được 3 năm, tốt nhất người dùng nên chọn iPhone XS mới hơn một chút nếu muốn một iPhone toàn màn hình đã qua sử dụng vì nó sẽ dùng được lâu hơn. Trên thị trường Việt Nam, giá cho một iPhone XS đã qua sử dụng rơi vào khoảng từ 12 triệu đồng, một mức giá vô cùng tuyệt vời. Đó là giá cho một điện thoại với chip A12 Bionic mạnh mẽ, công nghệ Face ID và thiết kế hoàn hảo có thể giữ giá tốt hơn bất kỳ smartphone nào khác trên thị trường.

Dĩ nhiên thiết bị không được đảm bảo hoạt động hoàn hảo như các thiết bị tân trang được chứng nhận của Apple nhưng các cửa hàng đồ cũ vẫn đảm bảo các biện pháp bảo vệ cho người mua, chẳng hạn như hoàn lại tiền nếu mặt hàng nhận được không như mô tả.

Galaxy S9

Galaxy S9 là một sản phẩm nâng cấp nhẹ so với Galaxy S8 nhưng đi kèm chip xử lý mạnh hơn và camera kép sử dụng ống kính có thể điều chỉnh khẩu độ. Mặc dù nó có thể thiếu màn hình Infinity-O Dynamic AMOLED như dòng S10 và S20 mới hơn nhưng vẫn có cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và sạc không dây ngược, do đó đây thực sự là một điện thoại mạnh mẽ mà mọi người có thể mua hiện nay.

Điện thoại Galaxy S9 đã được cập nhật lên để chạy One UI mới nhất của Samsung. Với mức giá rơi vào khoảng 5,2 triệu đồng, người dùng đang thực sự nhận một điện thoại trải nghiệm cao cấp mà nhiều điện thoại tầm trung trong phân khúc giá này không thể bắt kịp.

Galaxy Note 9

Một sản phẩm đã qua sử dụng chất khác nữa của Samsung chính là Galaxy Note 9. Nó có thể không đi kèm 4 camera và thiết kế hoàn hảo như Galaxy Note20 Ultra nhưng vẫn là một phablet đầy đủ khả năng nhờ bút S Pen tiện dụng, màn hình sáng và sức mạnh xử lý đến từ chip Snapdragon 845.

Điện thoại này có giá khoảng từ 7,4 triệu đồng, tức chỉ khoảng 1/3 giá so với khi phát hành ban đầu, rất tốt cho một sản phẩm như vậy. Máy vẫn đi kèm thiết kế đẹp mắt và phù hợp cho những ai cần smartphone có S Pen.

iPhone 8 Plus

Cho đến khi iPhone SE mới ra mắt, iPhone 8 thực sự là chiếc iPhone cuối cùng mang thiết kế biểu tượng ban đầu của iPhone, với nút Home tích hợp Touch ID và màn hình LCD 16:9. Đó là một thiết kế được nhiều người yêu thích, tuy nhiên Apple lại bỏ qua một chiếc iPhone SE Plus lớn hơn để đáp ứng những người dùng thích màn hình lớn hơn.

Rất may, người dùng vẫn có thể tìm thấy iPhone 8 Plus 5,5 inch đã qua sử dụng. Mặc dù giá khoảng 8,4 triệu đồng có thể không đáng kể như các thiết bị khác trong danh sách này nhưng đây vẫn là một sản phẩm tuyệt vời, chắc chắn giúp người dùng kéo dài thời gian sử dụng trong vài năm, đặc biệt là với đặc quyền của mẫu Plus có RAM bổ sung và máy ảnh kép. Máy cũng hỗ trợ những tính năng xa xỉ khác như sạc không dây và chống thấm nước chuẩn IP67.