Những smartphone sang, xịn, mịn nhất tháng 3

Năm 2020 vừa qua là một trong những năm thú vị đối với thị trường smartphone khi các nhà sản xuất điện thoại phát triển và đổi mới nhanh hơn bao giờ hết. Công chúng không chỉ thấy nhiều smartphone 5G hơn và điện thoại màn hình linh hoạt mà còn có một loạt các thiết bị có thông số kỹ thuật cao cấp với giá phải chăng.

Tuy nhiên, một số thứ vẫn không thay đổi - Apple và Samsung vẫn thống trị thị trường. Các flagship mới nhất của 2 hãng, lần lượt là iPhone 12 và Galaxy S21, cung cấp các thiết lập màn hình và camera sau tuyệt vời, bộ vi xử lý mạnh mẽ và cả khả năng kết nối 5G.

Bên cạnh đó, các công ty khác cũng tung ra nhiều thiết bị xuất sắc. Mức độ cạnh tranh mạnh mẽ đã mang đến cho người dùng những lựa chọn tuyệt vời hơn ở nhiều mức giá khác nhau.

Dưới đây là những chiếc điện thoại tốt nhất ở các phân khúc giá, đáng sở hữu ngay trong tháng 3 này.

iPhone 12 – iPhone “quốc dân” mới của năm 2021

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

iPhone 12 (và iPhone 12 Pro) đã nhận được một trong những điểm số đánh giá cao nhất từ trước đến nay. Điện thoại có bộ xử lý A14 Bionic mạnh mẽ và nhanh chóng, camera sau kép, 5G và tính năng "MagSafe" từ tính cho phép nó kết nối với các phụ kiện di động khác.

Galaxy S21 – Smartphone Android cao cấp

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

“Gia đình” Galaxy S21 được yêu thích hơn so với phiên bản tiền nhiệm, và lý do chính nằm ở giá bán. Năm nay, Galaxy S21 có RAM ít hơn so với Galaxy S20; bộ sạc và tai nghe không có trong hộp; không có khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng bộ nhớ. Nhưng mọi thứ vẫn ổn với thiết kế nổi bật, chip Exynos 2100 và kết nối 5G.

OnePlus Nord N10 5G – Smartphone 5G tốt nhất

Giá bán lẻ đề nghị: 5,99 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam, OnePlus Nord N10 5G đang được đánh giá cao về giá trị khi vừa có khả năng kết nối mạng 5G, cấu hình tầm trung, thiết kế đẹp và giá bán phải chăng.

OnePlus 8 – Flagship giá tốt

Giá bán lẻ đề nghị: 11,9 triệu đồng

OnePlus đã tung nhiều flagship vào năm 2020, bao gồm OnePlus 8 Pro và OnePlus 8T nhưng OnePlus 8 nổi bật hơn cả. Hiện tại, chiếc smartphone này đã được giảm giá xuống mức thấp hơn. Điện thoại có màn hình AMOLED 6,55 inch, có tốc độ làm mới 90Hz, thiết kế chống nước và 5G.

iPhone SE – iPhone nhỏ gọn nhất

Giá bán từ: 10,49 triệu đồng

Có giá bán chỉ từ 10 triệu đồng, phiên bản 2020 của iPhone SE là chiếc iPhone giá rẻ tốt nhất lúc này. Với bộ vi xử lý A13 (giống như iPhone 11) và một camera với hiệu suất tuyệt vời, iPhone SE được đánh giá “nhỏ nhưng có võ”. Những người hâm mộ iPhone cũ cũng sẽ đánh giá cao sự trở lại của TouchID và nút home trên chiếc iPhone này.

Galaxy Note 20 Ultra - Trải nghiệm Android tối ưu

Giá bán lẻ đề nghị: từ 30,99 triệu đồng

Galaxy Note 20 Ultra, cùng với phiên bản nhỏ hơn là Galaxy Note 20, là hai trong số những chiếc điện thoại Android tối tân, đắt tiền với kích thước màn hình lớn, bút cảm ứng S Pen và 5G. Đáng chú ý, chiếc flagship này cũng có cụm ba camera sau, bộ vi xử lý Exynos 990 mạnh mẽ và sạc không dây ngược. Không những vậy, điện thoại đi kèm với bộ nhớ trong 128GB hoặc 512GB.

Galaxy A52 – Smartphone “quốc dân” ở phân khúc tầm trung

Giá bán lẻ đề nghị: từ 9,29 triệu đồng

Ngoài dòng điện thoại cao cấp Galaxy S chính của mình, Samsung còn có loạt Galaxy A với giá bán phải chăng và được lòng người dùng. Năm nay, hãng đã ra mắt Galaxy A52 và Galaxy A72. Đặc biệt, Galaxy A52 được đánh giá là chiếc martphone tầm trung đáng mua nhất đầu năm nay. Thiết bị có bốn camera với bố cục lạ mắt, máy quét dấu vân tay trong màn hình và bộ nhớ có thể mở rộng lên tới 1TB.